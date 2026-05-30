La tanda de penales que convirtió al PSG en campeón de la Champions League por segundo año seguido

París Saint Germain alzó por segundo año seguido la Champions League. El equipo que había goleado 5-0 a Inter en la final del 2025 necesitó de la tanda de penales para superar al Arsenal en esta edición. Luego comenzar abajo en el marcador a los cinco minutos y lograr el empate 1-1 por un penal, el PSG sacó provecho de los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes para adueñarse de la corona en el Arena Puskas de Budapest.

El sorteo de capitanes entre Achraf Hakimi y Declan Rice determinó que patearían con la tribuna parisina de fondo, con los franceses iniciando la tanda de ejecuciones. El portugués Gonçalo Ramos (que reemplazó a Ousmane Dembélé para el suplementario) fue el encargado de romper la tensión en Hungría: abrió el pie, apuntó al ángulo y acertó mientras David Raya se tiraba para el otro lado.

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La ejecución de Viktor Gyokeres (Foto: Reuters/Marton Monus)

La presión se trasladó para los pies de Viktor Gyökeres, que comenzó como suplente y sustituyó a Martin Odegaard en el complemento. Eligió el mismo palo de su rival, pero con un tiro rasante y tampoco falló. La tanda estaba empatada.

Désiré Doué fue el elegido por PSG para continuar la estresante tanda. El juvenil de 20 años también optó por el mismo poste que habían seleccionado los anteriores pateadores con el mismo resultado: arquero para un lado, pelota para el otro y gol. Eberechi Eze, reemplazante de un Kai Havertz que había abierto el marcador a los 5 minutos, hizo una serie de amagues, se paró antes de ejecutar y cruzó demasiado abierto su remate, que pasó lejos del posteo. Los parisinos estaban en ventaja.

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Eberechi Eze falló su penal (Foto: Reuters/Marton Monus)

El portugués Nuno Mendes tomó el balón con la obligación de sostener esa diferencia: remató cruzado tras una corta carrera y Raya adivinó sus intenciones para poner las cosas nuevamente igualadas. Pero era el turno del capitán Rice de ratificar ese hecho y no defraudó. Arsenal y PSG estaban 2-2 luego de tres penales por lado.

David Raya tapó el disparo de Nuno Mendes (Foto: Reuters/Marton Monus)

El otro capitán tuvo que asumir su responsabilidad: Hakimi ejecutó el cuarto disparo del combinado francés con un lanzamiento cruzado que fue preciso y efectivo para poner adelante a su equipo. El brasileño Gabriel Martinelli (había reemplazado a Leandro Trossard) llegó hasta el punto de penal con los lógicos efectos de la presión, pero no dio síntomas de esa carga y emparejó las cosas con un golazo.

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El último penal en serie para PSG quedó bajo la responsabilidad del brasileño Beraldo (otro que entró desde el banco por Vitinha en el suplementario). No falló, mientras el arquero Raya se tiraba mucho antes de la ejecución del sudamericano. Otro brasileño apareció en escena, pero por el lado Gunner: Gabriel Magalhaes sacó un remate cruzado, que se fue por arriba del travesaño y desató la locura del PSG. Los franceses se convirtieron en campeones tras ese error.

El PSG de Luis Enrique volvió a ser campeón de la Champions League y se metió entre los equipos que defendieron el título un año después, un logro que amplía el peso de su ciclo reciente y le garantiza además nuevas citas internacionales: la Supercopa de Europa, la final de la Copa Intercontinental de la FIFA y la clasificación al Mundial de Clubes de 2029.

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El premio económico inmediato también quedó definido: el campeón recibió 25 millones de euros y el subcampeón 18 millones de euros, después de que Arsenal hubiera acumulado casi 74 millones de euros y PSG 67 millones entre las distintas fases del torneo.

El equipo parisino había llegado a esta consagración como vigente monarca continental tras la final de la temporada pasada, cuando goleó 5-0 al Inter de Milán. Con este nuevo título, conquistó por segunda vez el principal torneo de clubes de Europa.

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La conquista también modificó el registro histórico del fútbol francés. Francia alcanzó su tercer trofeo en esta competencia, ya que hasta el año pasado solo contaba con la corona lograda por el Olympique Marsella en 1993, cuando venció 1-0 al Milan en Múnich con un plantel que incluyó a Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksić, Rudi Völler y Didier Deschamps.

Con esta secuencia de éxitos fuera de Francia, PSG llegó a cinco títulos internacionales. El primero había sido la Recopa de Europa de 1996. A esa lista se agregaron la Champions League de la temporada pasada, la Supercopa de Europa obtenida tras superar al Tottenham por penales, la Intercontinental ganada ante Flamengo también desde los doce pasos y la Copa Intertoto de 2001, un certamen que ya no existe.

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En la comparación por países, España sigue al frente con 20 títulos, repartidos entre las 15 coronas del Real Madrid y las cinco del Barcelona. Detrás aparecen Inglaterra con 15, Italia con 12, Alemania con ocho y Países Bajos con seis.

El resultado también volvió a dejar al Arsenal del lado de las finales perdidas. Para el club inglés fue su segunda oportunidad desaprovechada, después de la derrota 2-1 ante Barcelona en 2006 en el equipo que dirigía Arsène Wenger.

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La nueva consagración también le abrió al PSG otras dos opciones de sumar trofeos en el corto plazo. Jugará la Supercopa de Europa ante Aston Villa, ganador de la Europa League, el miércoles 12 de agosto en Austria.