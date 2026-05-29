Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 29 de mayo

El gobierno de Javier Milei emitió otros USD 205 millones en bonos en dólares en la segunda ronda de la última licitación y, de esta manera, se completó el cupo del título Bonar 2027 (AO27) , que estaba estipulado en 2.000 millones de dólares. El objetivo de este instrumento, junto con el Bonar 2028 (AO28), es reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares .

El monto operado en el mercado mayorista recuperó el volumen estacional y alcanzó importantes USD 678,3 millones -unos USD 250 millones más que el miércoles-, una oferta que le imprimió leve sesgo bajista al tipo de cambio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva 96 días consecutivos con resultado positivo en sus intervenciones cambiarias, producto de acuerdos alcanzados con bancos, empresas y organismos públicos. El jueves, la entidad sumó USD 447 millones , la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones , cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

En medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que a fines de mayo está muy cerca de cumplir la meta anual de USD 10.000 millones , el ministro de Economía, Luis Caputo , dio sus proyecciones de cómo seguirá el ritmo de compra en los próximos meses y de cuál sería la cotización del dólar si la entidad no estuviera adquiriendo reservas a un promedio diario superior a 100 millones de dólares.

El dólar al público, es ofrecido sin variantes respecto del jueves, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.430,45 para la venta y $1.378,96 para la compra.

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