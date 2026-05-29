Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 29 de mayo

El dólar al público opera sin variantes a $1.430 para la venta, también el mismo precio que el dólar blue. El BCRA compró USD 447 millones y las reservas superaron los USD 48.000 millones

Guardar
Google icon
14:01 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público, es ofrecido sin variantes respecto del jueves, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.430,45 para la venta y $1.378,96 para la compra.

14:01 hsHoy

Cuánto valdría el dólar sin las compras del Banco Central y qué pasará con el ritmo de acumulación, según Caputo

El ministro de Economía anticipó que cambiará el ritmo de adquisición de reservas por parte de la entidad. Lo que se espera a partir de julio con los mecanismos de financiamiento y la meta de acumulación con el FMI a diciembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que si el Banco Central no estuviera comprando reservas la cotización del dólar sería $ 1.100.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que si el Banco Central no estuviera comprando reservas la cotización del dólar sería $ 1.100.

En medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que a fines de mayo está muy cerca de cumplir la meta anual de USD 10.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio sus proyecciones de cómo seguirá el ritmo de compra en los próximos meses y de cuál sería la cotización del dólar si la entidad no estuviera adquiriendo reservas a un promedio diario superior a 100 millones de dólares.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

El Banco Central realizó la segunda mayor compra de dólares del año y las reservas superaron los USD 48.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 447 millones y acumula más de USD 9.600 millones en 2026. Además, las tenencias del Central tocaron el mayor nivel desde octubre de 2019

El BCRA encadenó 96 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA encadenó 96 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva 96 días consecutivos con resultado positivo en sus intervenciones cambiarias, producto de acuerdos alcanzados con bancos, empresas y organismos públicos. El jueves, la entidad sumó USD 447 millones, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

El dólar bajó por primera vez en la semana y cortó una racha de tres subas consecutivas

En el mercado mayorista la divisa quedó pactada a $1.410. Al público se mantuvo sin variantes a $1.430 para la venta en el Banco Nación

Entre enero y mayo el dólar registra una baja de 3,1 por ciento.
Entre enero y mayo el dólar registra una baja de 3,1 por ciento.

El monto operado en el mercado mayorista recuperó el volumen estacional y alcanzó importantes USD 678,3 millones -unos USD 250 millones más que el miércoles-, una oferta que le imprimió leve sesgo bajista al tipo de cambio.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

El Gobierno completó el cupo de USD 2.000 millones del bono que emitió para pagar deuda

En la última licitación, se alcanzó el límite de USD 2.000 millones del AO27. A partir de ahora, solo quedará el AO28, con vencimiento en octubre de 2028. Cuál es la estrategia oficial para cubrir los compromisos financieros

La Secretaría de Finanzas completó el cupo del AO27 por USD 2.000 millones. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
La Secretaría de Finanzas completó el cupo del AO27 por USD 2.000 millones. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El gobierno de Javier Milei emitió otros USD 205 millones en bonos en dólares en la segunda ronda de la última licitación y, de esta manera, se completó el cupo del título Bonar 2027 (AO27), que estaba estipulado en 2.000 millones de dólares. El objetivo de este instrumento, junto con el Bonar 2028 (AO28), es reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Mora en récord: un jubilado denunció “sobreendeudamiento inducido” y amenaza con declarar su quiebra personal

Tras acumular deudas por más de $150 millones, el hombre demandó a entidades bancarias, organismos de crédito, una billetera digital y una agencia de cobranzas. La defensa busca que la causa siente precedente sobre el otorgamiento del crédito y los derechos de los consumidores

Mora en récord: un jubilado denunció “sobreendeudamiento inducido” y amenaza con declarar su quiebra personal

Cuáles son las 10 cláusulas aplicadas por Mercado Libre que el gobierno bonaerense investiga por abusivas

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor analiza condiciones impuestas por las plataformas digitales que podrían vulnerar derechos de los usuarios, en una pesquisa que podría derivar en sanciones económicas de hasta $1.800 millones

Cuáles son las 10 cláusulas aplicadas por Mercado Libre que el gobierno bonaerense investiga por abusivas

“Es un error garrafal”: la crítica de un experto y la provocación de un eterno rival sobre la primera Ferrari eléctrica

Lamborghini no se quiso quedar afuera de la polémica y envió un mensaje irónico en redes sociales. El diseñador argentino Juan Manuel Díaz fue más directo y dijo que se equivocaron de concepto con el Ferrari Luce

“Es un error garrafal”: la crítica de un experto y la provocación de un eterno rival sobre la primera Ferrari eléctrica

Arde la interna de la Sociedad Rural: el principal competidor de Nicolás Pino lo acusó de protagonizar una “estafa a los socios”

Marcos Pereda, candidato opositor a la presidencia, se refirió en duros términos al actual presidente al que acusa de buscar una reelección en contra de los estatutos. “Es la burla más flagrante”, dijo

Arde la interna de la Sociedad Rural: el principal competidor de Nicolás Pino lo acusó de protagonizar una “estafa a los socios”

Ni a 24° ni a 25°: a qué temperatura hay que poner el aire acondicionado en invierno para ahorrar energía

Existen parámetros específicos y conductas clave que permiten optimizar el funcionamiento del sistema y limitar el consumo eléctrico en los meses fríos

Ni a 24° ni a 25°: a qué temperatura hay que poner el aire acondicionado en invierno para ahorrar energía

ÚLTIMAS NOTICIAS

Clonan voces con inteligencia artificial para cometer fraudes: cómo evitar caer en la trampa

Clonan voces con inteligencia artificial para cometer fraudes: cómo evitar caer en la trampa

Alexander Schubert llegan al CETC del Teatro Colón con su impactante mezcla de música electrónica y arte escénico

Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos por el 4 de julio

Mora en récord: un jubilado denunció “sobreendeudamiento inducido” y amenaza con declarar su quiebra personal

Los hábitos irregulares de alimentación se asocian a un mayor riesgo de depresión, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA

Qué medidas sanitarias aplicarán Estados Unidos, México y Canadá para viajeros ante el brote de ébola previo al Mundial 2026

Qué medidas sanitarias aplicarán Estados Unidos, México y Canadá para viajeros ante el brote de ébola previo al Mundial 2026

“Llegué a preguntarme si podría tener hijos después de eso”: Emily Blunt recordó una de sus escenas más extremas con Tom Cruise

El “virus del vómito” se propaga con rapidez en Estados Unidos: cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

El gobierno de Guatemala presenta el primer Plan Nacional de Enfermería 2026-2031

DEPORTES

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: cuáles serán los rivales de los equipos argentinos

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: cuáles serán los rivales de los equipos argentinos

“Todavía creo que puedo patinar como hace 20 años”: Tony Hawk se refirió al paso del tiempo

Se sortearon los cruces de la Copa Sudamericana con los rivales de River Plate y Boca Juniors: podría haber Superclásico en semifinales

El video del momento en el que Valentín Barco se entera de su convocatoria para el Mundial 2026: la reacción de su familia

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"