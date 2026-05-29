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Dura eliminación de la argentina Solana Sierra en Roland Garros: perdió con un doble 6-0 en menos de una hora

Luego de sus grandes triunfos sobre Raducanu y Paolini, la jugadora de 21 años protagonizó un doloroso traspié ante la rumana Sorana Cirstea

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Solana Sierra se despidió en tercera ronda de Roland Garros (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
Solana Sierra se despidió en tercera ronda de Roland Garros (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

La ilusión de Solana Sierra en Roland Garros llegó a su fin de manera abrupta. La marplatense, una de las grandes sorpresas argentinas del cuadro femenino, quedó eliminada en la tercera ronda del Grand Slam parisino tras sufrir una contundente derrota frente a la experimentada rumana Sorana Cirstea, quien se impuso por un categórico 6-0 y 6-0 en apenas 57 minutos de competencia.

Después de haber mostrado personalidad y buen tenis en sus dos compromisos previos ante Emma Raducanu y Jasmine Paolini, la argentina no encontró respuestas ante una rival que dominó el partido desde el inicio y no le dio margen para entrar en ritmo. Cirstea, de 36 años y número 18 del ranking WTA, impuso condiciones con la potencia de sus tiros desde el fondo de la cancha, manejó los tiempos del encuentro y aprovechó cada oportunidad para tomar la iniciativa.

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Desde el comienzo, la rumana marcó diferencias. Sierra (68°) tuvo dificultades para sostener sus turnos de saque y nunca logró afirmarse en los intercambios largos. El primer set se resolvió rápidamente con un claro 6-0, reflejo de un trámite ampliamente favorable para la europea.

Lejos de modificarse el panorama en el segundo parcial, Cirstea mantuvo la intensidad y el dominio del juego. La jugadora argentina de 21 años intentó variar, buscó cambiar alturas y ritmos, pero la diferencia se mantuvo. La rumana continuó firme, redujo al mínimo los errores y cerró el encuentro con otro 6-0 para sellar su clasificación a los octavos de final.

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Los números finales no condicen con las capacidades de Solana ni con lo que venía mostrando en este Grand Slam. Ganó apenas 25 de los 80 puntos disputados, cometió 30 errores no forzados —contra solo nueve de su rival— y sufrió la presión constante de Cirstea, que generó 19 oportunidades de quiebre y capitalizó seis de ellas.

Más allá de la dura eliminación, el paso de Sierra por París dejó un saldo positivo. La argentina consiguió en esta edición sus primeros triunfos en el cuadro principal de Roland Garros y alcanzó la tercera ronda del certamen, su mejor actuación hasta el momento en el Grand Slam parisino. En su única participación previa, el año pasado, se había despedido en el debut.

Derrota de Tirante

Thiago Tirante perdió en la tercera ronda de Roland Garros ante el español Pablo Carreño Busta (Foto: REUTERS/Claudia Greco)
Thiago Tirante perdió en la tercera ronda de Roland Garros ante el español Pablo Carreño Busta (Foto: REUTERS/Claudia Greco)

Thiago Tirante, actual número 60 del ranking ATP y ubicado 48° en el ranking en vivo, en lo que ya representa la mejor temporada de su carrera profesional, se despidió de Roland Garros en la tercera ronda tras caer ante el experimentado español Pablo Carreño Busta (89°) por 7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4.

El platense, luego de ceder los dos primeros sets, mostró carácter y reaccionó a tiempo para volver al partido. Con un tenis más agresivo y un servicio que volvió a darle resultados, se quedó con el tercer parcial y estiró la definición a un cuarto set.

En ese tramo volvió a aparecer la experiencia de Carreño Busta, ex número 10 del mundo, que tuvo como mejores actuaciones en París dos presencias en cuartos de final, en 2017 y 2020. El español volvió a presionar sobre los turnos de saque del argentino, gestionó con serenidad los momentos de mayor dificultad y, tras conseguir un quiebre en el séptimo game, encaminó un triunfo que le permitió avanzar a los octavos de final.

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