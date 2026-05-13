Traficó 90 kilos de cocaína desde Paraguay, la condenaron en Argentina e irá a prisión en Uruguay

Así hallaban los 90 kilos de cocaína en el auto de la joven

María Victoria Farías Rivero, la joven uruguaya de 23 años detenida en Corrientes con casi 90 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de una camioneta, se declaró culpable y aceptó una condena de cinco años y medio de prisión. Ahora, mientras permanece alojada en una cárcel federal de Salta, pidió cumplir la pena en Uruguay, su país de origen.

La condena fue acordada entre la defensa y la Fiscalía en el marco de un juicio abreviado. Farías Rivero había sido detenida el 25 de marzo por la noche y, tras el procedimiento, fue trasladada al Instituto Correccional de Mujeres de Güemes, en la provincia de Salta. Allí continuará detenida hasta que se resuelva el trámite para su eventual traslado a una unidad penitenciaria uruguaya.

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La joven se trasladaba en un Audi Q5 SUV. En el vehículo también viajaba su hija menor de edad. La detuvo personal de Gendarmería Nacional a las 20.50, en el peaje inactivo ubicado a la altura del kilómetro 480 de la Ruta Nacional 14, cerca de la localidad correntina de Bonpland.

Los 93 paquetes de cocaína estaban escondidos en el doble fondo de la camioneta

Los efectivos de la fuerza federal hicieron pasar el vehículo por un scanner en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR), con la colaboración de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La imagen reveló cuerpos extraños y cambios de densidad en la zona del piso del rodado.

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Al levantar la alfombra, los gendarmes encontraron una tapa. Con herramientas, lograron removerla y accedieron al doble fondo del Audi, donde estaban ocultos 93 paquetes con cocaína. El peso total informado fue de 88 kilos.

Según los datos aportados inicialmente por Farías Rivero, venía de Puerto Iguazú, Misiones. Sin embargo, luego se confirmó que el viaje había comenzado en Paraguay. El lugar de la detención está al sur de Corrientes, cerca del límite con Entre Ríos y a unos 230 kilómetros del cruce hacia Uruguay por Concordia.

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El peso total informado fue de 88 kilos

El acuerdo judicial

Dos días después de su detención, la mujer fue llevada ante la Justicia Federal de Paso de los Libres. Allí se le informó que sería acusada por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de autora, una figura que prevé penas de 4 a 15 años de prisión.

Al formalizarse la sanción de cinco años y seis meses, se tuvo en cuenta “la naturaleza, la modalidad y consecuencias de la acción delictiva acreditada”, según indicó el acuerdo suscripto entre las partes.

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También se ponderó “la mayor o menor peligrosidad exteriorizada por la acusada” y “la carencia de antecedentes penales computables”. Otro punto considerado fue la “potencialidad dañosa de la sustancia estupefaciente secuestrada”.

En el caso intervinieron los fiscales federales Aníbal Fabián Martínez, Gladys Noemí González y Gabriel Romero Olivello.

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En el entendimiento entre la Fiscalía y la defensa también se pactó el decomiso del Audi Q5 y de los dos iPhone que Farías Rivero llevaba consigo. Asimismo, se dispuso la destrucción de la totalidad de la cocaína secuestrada. Esa tarea quedó a cargo del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional, con asiento en Paso de los Libres.

En el entendimiento entre Fiscalía y Defensa se pactó a su vez el decomiso del Audi

La mujer siguió todo el proceso por teleconferencia, acompañada por su defensor, Pablo Bogado. Tras la consulta del juez federal Gustavo Fresneda sobre si comprendía los alcances del acuerdo, Farías Rivero asintió.

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En el último tramo de la audiencia, Bogado solicitó que su defendida sea trasladada a una unidad carcelaria en Uruguay. Argumentó que una prisión en el vecino país estaría “más próxima al lugar donde reside su familia”, en particular su hija menor de edad, según consta en el acuerdo.

La defensa sostuvo que cumplir la condena en Uruguay permitiría “favorecer la no disgregación del vínculo paterno filial”, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. Los intereses de la menor estuvieron representados en el proceso por el abogado Sergio Cettur.

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El trámite deberá canalizarse a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, conforme el convenio vigente con Uruguay.

También se resolvió que la gestión corresponde al juez de Ejecución y a las autoridades consulares uruguayas. Mientras se completa ese proceso, Farías Rivero continuará detenida en el Instituto Correccional de Mujeres de Güemes, en Salta.

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