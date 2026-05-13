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Marcelo destroza el mito del ídolo que llora su retiro: “Hoy me siento completamente realizado”

El campeón brasileño de 24 títulos reveló a FourFourTwo que la obligación permanente de triunfar convertía cada temporada en un desgaste físico y emocional, y que hoy vive el fútbol por puro placer

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Marcelo, exjugador del Real Madrid, asegura no extrañar el fútbol profesional ni la vida en el Bernabéu tras su retirada (REUTERS)
Marcelo, exjugador del Real Madrid, asegura no extrañar el fútbol profesional ni la vida en el Bernabéu tras su retirada (REUTERS)

La revelación de Marcelo sobre su vida tras dejar el fútbol profesional sorprendió a muchos seguidores: “Hoy me siento completamente realizado”.

El exlateral izquierdo del Real Madrid aseguró en entrevista con la revista deportiva FourFourTwo que decir adiós al club y a la competencia no le resultó difícil; de hecho, fusionó esa afirmación con el relato de su plena satisfacción actual: reveló que hoy se siente completamente realizado con su nueva rutina fuera de las canchas, disfrutando el presente sin añorar su pasado como jugador de élite.

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Marcelo sostiene que no extraña el fútbol profesional ni al club, señalando que la presión constante y la obligación de ganar transformaban cada temporada en un reto tanto físico como emocional. Afirma que, de haber sabido cuánta satisfacción personal alcanzaría tras el retiro, habría contemplado dejar el fútbol incluso antes de lo previsto.

La carrera de Marcelo en el Real Madrid y la presión del club

Tras ganar 24 títulos con el Real Madrid, Marcelo destaca que se retiró satisfecho y en el momento adecuado de su carrera (REUTERS)
Tras ganar 24 títulos con el Real Madrid, Marcelo destaca que se retiró satisfecho y en el momento adecuado de su carrera (REUTERS)

Durante más de 15 años en el Real Madrid, Marcelo se consolidó como una de las figuras clave del vestuario, logrando conquistar 24 títulos. Esta marca solo fue superada por Luka Modrić, quien tiene 28 títulos. Marcelo cerró su ciclo en el club en 2022, para después jugar brevemente en Olympiacos antes de finalizar su carrera en Fluminense, equipo brasileño donde también comenzó su trayectoria profesional.

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El propio futbolista contó a la revista deportiva FourFourTwo que desconocía el alto nivel de exigencia al incorporarse al RM. Destacó la presión permanente y la obligación de triunfo como rasgos centrales de la entidad, además de rememorar que, desde joven, su objetivo fue ayudar al equipo a seguir sumando logros.

Pese a las críticas y a las grandes expectativas, expresó satisfacción por haber alcanzado sus metas y marcharse del fútbol con la conciencia tranquila.

Marcelo revela que, de haber conocido antes la satisfacción de su vida actual, habría considerado un retiro más temprano del fútbol (REUTERS/Ricardo Moraes)
Marcelo revela que, de haber conocido antes la satisfacción de su vida actual, habría considerado un retiro más temprano del fútbol (REUTERS/Ricardo Moraes)

No atravesó problemas graves a lo largo de su carrera, aunque sí convivió de manera constante con las demandas de un club acostumbrado a la victoria. Considera que se retiró en el momento indicado y resalta el orgullo que siente por haber formado parte de ese plantel.

La vida después del fútbol y los nuevos proyectos de Marcelo

Marcelo anunció formalmente su retiro a comienzos de 2025. En conversación con FourFourTwo, relató que hoy disfruta de una existencia libre de exposición mediática y distante del rigor cotidiano propio del fútbol profesional. Dedica sus días a actividades personales, partidos informales y a vivir el fútbol como una fuente de diversión, lejos de las antiguas presiones.

El exjugador explica que su vínculo con el deporte siempre tuvo como base el disfrute, no el reconocimiento ni la competencia. Su decisión de alejarse no surgió del agotamiento, sino de la certeza de que había llegado la hora de priorizar otras dimensiones, en particular el tiempo en familia y los intereses fuera de la élite del fútbol.

Su salida del Real Madrid no se debió al agotamiento, sino al deseo de priorizar la familia y nuevos intereses personales (AFP/JAVIER SORIANO)
Su salida del Real Madrid no se debió al agotamiento, sino al deseo de priorizar la familia y nuevos intereses personales (AFP/JAVIER SORIANO)

Marcelo enfatiza que no siente nostalgia por su vida anterior, a diferencia de otros exfutbolistas que suelen idealizar su tiempo en la cima.

Hoy, Marcelo manifiesta gratitud por su carrera, pero aprecia aún más la tranquilidad y la ausencia de exigencia diaria por obtener resultados. Asegura, enfatizando su actual perspectiva, que conocer antes este estado de estabilidad le habría hecho considerar una retirada más temprana.

Aunque permanece unido emocionalmente al fútbol, encontró armonía y bienestar alejándose de la competencia profesional. Disfruta del deporte bajo sus propios términos y reitera que dejar la élite fue la decisión apropiada, tal como compartió con la revista deportiva FourFourTwo.

Actualmente, el exlateral del Real Madrid orienta su tiempo hacia el desarrollo personal y el acompañamiento de jóvenes futbolistas (REUTERS/Lee Smith)
Actualmente, el exlateral del Real Madrid orienta su tiempo hacia el desarrollo personal y el acompañamiento de jóvenes futbolistas (REUTERS/Lee Smith)

En este nuevo capítulo, Marcelo comenzó a explorar intereses vinculados al desarrollo personal y al acompañamiento de jóvenes futbolistas. Dedica tiempo a compartir su experiencia y valores, participando en proyectos que promueven la formación integral dentro y fuera de las canchas.

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