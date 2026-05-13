Comisión de la Asamblea Legislativa avala renovación gratuita del DUI para más de 400,000 salvadoreños

Un ciudadano salvadoreño es asistido por un funcionario durante el proceso de renovación gratuita de su DUI en un centro de servicio en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mañana, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un dictamen favorable para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI), aplicado únicamente a los documentos cuya fecha de vencimiento sea entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

La medida, de carácter especial y transitorio, busca facilitar el acceso a la identificación personal a más de 400,000 ciudadanos en un contexto de alta demanda y con la proximidad de las elecciones nacionales.

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Según informó la propia comisión durante la sesión, la iniciativa fue presentada por el presidente de la República, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y tiene como objetivo principal eliminar barreras económicas para la renovación del DUI.

El trámite se podrá realizar en cualquier Duicentro del país o a través de la plataforma electrónica habilitada por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). No se requerirán documentos ni trámites adicionales.

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La diputada Ana Figueroa, presidenta de la comisión, subrayó que la medida permitirá que 404,085 personas puedan renovar su documento de forma ágil y sin costo, lo que representa aproximadamente el 25% del total de duis que expiran en el periodo de renovación masiva, comprendido entre enero de 2026 y marzo de 2027.

Un Documento Único de Identidad (DUI) salvadoreño descansa sobre un escritorio de madera clara mientras una mano adulta completa un formulario en una oficina institucional del RNPN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN, explicó ante los diputados que este año la institución enfrenta dos retos simultáneos:

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Una novación masiva de documentos La preparación para el año preelectoral

De acuerdo con Velasco, el vencimiento del DUI ocurre cada ocho años, lo que genera ciclos en los que el número de renovaciones aumenta de forma exponencial. Para el periodo mencionado, se calcula un incremento de hasta 400% en la demanda ordinaria.

El funcionario detalló que la coincidencia de la renovación masiva con el cierre de la inscripción del padrón electoral, previsto para el 29 de noviembre de 2026, hace necesaria la gratuidad y la anticipación del trámite.

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“Si el padrón se cerrara sin una renovación anticipada, más de un millón de ciudadanos quedarían con datos desactualizados en el registro electoral”, expuso Velasco durante su intervención.

Fernando Velasco, director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, durante la presentación sobre la renovación gratuita del DUI en la Asamblea Legislativa.

El Estado asumirá el costo total de la renovación del DUI

El dictamen aprobado establece que el trámite de renovación gratuita estaría disponible hasta el 28 de noviembre de 2026. La norma aclara que el beneficio aplica únicamente a quienes realicen el trámite dentro del territorio salvadoreño y en el periodo señalado.

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“El Estado absorberá el costo de la renovación, que actualmente asciende a 10.31 dólares por documento”, sostuvo el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, durante el estudio de la comisión.

Se prevé además el refuerzo presupuestario del RNPN por parte del Ministerio de Hacienda para cubrir todos los costos operativos que implique la medida. El RNPN, por su parte, ha implementado una red de 23 Duicentros, 19 permanentes y cuatro temporales, distribuidos a nivel nacional, con horarios extendidos y la posibilidad de habilitar atención dominical para responder al aumento de la demanda.

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Las autoridades legislativas adoptan una medida excepcional para transformar los próximos comicios. El debate sobre transparencia y mecanismos de inclusión electoral crece conforme se acerca la contienda. Nuevas preguntas surgen acerca del impacto en la democracia salvadoreña (Foto cortesía RNPN)

Velasco reiteró que el decreto beneficia exclusivamente a quienes tengan vencimiento de DUI dentro de las fechas establecidas, independientemente de si el documento fue extraviado.

Otro de los aspectos abordados fue la actualización de datos en el DUI, como el domicilio, el estado civil o la profesión, especialmente relevante para quienes residen en el extranjero y desean modificar la circunscripción electoral.

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Sobre este punto, Velasco explicó que, según las reformas discutidas, el cambio de domicilio podrá realizarse hasta seis meses antes de la elección, en una fecha que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinará en el calendario oficial.