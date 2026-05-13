La CIDH ve como una oportunidad la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

La CIDH señala la designación de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General de Guatemala como oportunidad para recuperar la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la reciente designación de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General y jefe del Ministerio Público de Guatemala para el período 2026-2030 como una oportunidad para restablecer la independencia y autonomía de la institución encargada de la acción penal, en un contexto marcado por denuncias de criminalización y persecución política.

La CIDH subrayó que asegurar el respeto al Estado de derecho y el cese de prácticas indebidas será determinante para recuperar la confianza pública y la legitimidad del sistema de justicia, según el comunicado publicado el 6 de mayo de 2026 por el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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La Comisión señaló en su pronunciamiento que el proceso de designación, anunciado por el presidente de Guatemala, se desarrolló en medio de “injerencias indebidas” y una “persistente criminalización” de actores políticos, indígenas y defensores de derechos humanos, conforme al Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala de diciembre de 2025.

En ese documento, la CIDH afirmó que el Ministerio Público se había apartado de su obligación legal y constitucional de ejercer la acción penal con independencia y objetividad, una protección considerada esencial para la defensa del interés general de la población guatemalteca.

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La CIDH señala la designación de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General de Guatemala como oportunidad para recuperar la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público.. (Cortesía: Redes sociales)

Persistencia de la criminalización y ejemplos recientes

La CIDH advirtió que durante 2025 y 2026 se mantuvieron y agudizaron prácticas de criminalización, con especial énfasis en la persecución judicial a dirigentes indígenas, actores políticos y defensores de derechos humanos.

El organismo mencionó la continuidad de la “instrumentalización del derecho penal con fines políticos” y remarcó que la atribución de competencias no pertinentes al Ministerio Público representa una grave amenaza a su independencia.

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En este período, la CIDH identificó patrones como la interposición repetitiva de denuncias, muchas veces anónimas y carentes de fundamento, contra una misma persona; la utilización de cargos penales ambiguos y la recurrencia a la prisión preventiva como castigo anticipado.

Se reportaron procesos judiciales bajo cargos desproporcionados y el hostigamiento o sanción disciplinaria a abogados defensores. La manipulación informativa a través de campañas de difamación digital en redes sociales, donde se divulgan datos personales y documentos judiciales, también fue señalada.

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Entre los casos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está el proceso contra el ex vicepresidente de la Junta Directiva de los 48 cantones, Basilio Puac, acusado de sedición, obstaculización de la acción penal y asociación ilícita.

Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán permanecen en prisión preventiva desde hace más de un año, bajo cargos de terrorismo y asociación ilícita.

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Además, el ex fiscal Stuardo Campo lleva privado de libertad desde diciembre de 2023, mientras que Ramón Cádena y Claudia González enfrentan medidas sustitutivas o han debido exiliarse, lo que, según la CIDH, vulnera su bienestar y derecho a la defensa de los derechos humanos.

Instrumentalización penal en instituciones y partidos

La CIDH también reportó el impacto de la criminalización y el uso de tipos penales amplios en instituciones académicas, como la Universidad de San Carlos (USAC), donde el Ministerio Público imputó a 44 personas por delitos como depredación de bienes culturales, usurpación, sedición y asociación ilícita vinculados a la toma de instalaciones.

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En el ámbito político, la CIDH resaltó el caso "Corrupción Semilla“, en el que el 26 de marzo de 2026 el Ministerio Público anunció la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada. El comunicado registra que dos integrantes del partido aceptaron su participación en hechos ilícitos bajo la figura de aceptación de cargos; existen seis órdenes de captura y seis solicitudes de retiro de inmunidad contra otros miembros del partido.

La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala advirtió en 2026 que el uso selectivo de herramientas penales o jurisdiccionales durante designaciones de cargos constitucionales constituye un patrón de “instrumentalización institucional”, lo cual erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

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Llamamientos internacionales y el rol del Ministerio Público

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados reiteró en 2026 la preocupación internacional por la criminalización de actores judiciales, pueblos indígenas y periodistas. En su mensaje, instó al Estado a “dar un paso decisivo para eliminar de una vez por todas la instrumentalización de su sistema judicial”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA compuesto por siete integrantes elegidos a título personal, recordó la función esencial del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y la preservación del Estado de derecho.

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Por ello, la efectiva toma de posesión de Gabriel Estuardo García Luna será decisiva para detener la instrumentalización política del sistema judicial y restaurar la independencia institucional.

La CIDH manifestó su disposición a colaborar mediante asistencia técnica con el nuevo Fiscal General para contribuir al restablecimiento de la autonomía del Ministerio Público y fortalecer la legitimidad del sistema judicial en Guatemala, en línea con las recomendaciones del informe de país y las normas interamericanas sobre independencia judicial.