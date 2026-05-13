Economía

Javier Timerman: “A la economía argentina le conviene que la Reserva Federal baje la tasa”

Después de ocho años, Jerome Powell deja la Fed y Kevin Warsh será su reemplazo, un recambio que involucra a una de las instituciones más influyentes del sistema financiero global, según destacó Timerman en Infobae al Regreso

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La designación de Kevin Warsh como titular de la Reserva Federal representa un giro histórico en la política monetaria de Estados Unidos

La confirmación de Kevin Warsh como nuevo titular de la Reserva Federal marca un punto de inflexión en el vínculo entre la política y la conducción monetaria en Estados Unidos, según advirtió el economista Javier Timerman en Infobae al Regreso.

En la conversación, el asesor financiero en Wall Street repasó la excepcionalidad del nombramiento: “Hay una larga tradición de independencia del chairman del Banco Central. Esta es la primera vez que hay una discusión tan fuerte respecto a si esta persona va a ser independiente o no”.

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El economista remarcó que el Senado aprobó la designación por apenas un voto de diferencia: “La votación en el Senado, que generalmente tiende a ser casi unánime, fue 54 a 45”.

La presión política sobre la Reserva Federal y el rol de Trump

La designación de Warsh llega tras una larga disputa entre Donald Trump y Jerome Powell, el anterior presidente de la Fed. Matías Barbería sintetizó el conflicto: “Trump lo volvió loco a Powell durante toda su gestión para que baje las tasas. El objetivo de inflación en Estados Unidos es del 2% anual promedio y hoy está en 3,8%”.

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La votación ajustada en el Senado estadounidense refleja la controversia sobre la independencia de la Fed y de su nuevo presidente, Kevin Warsh (Europa Press)
La votación ajustada en el Senado estadounidense refleja la controversia sobre la independencia de la Fed y de su nuevo presidente, Kevin Warsh (Europa Press)

El nuevo titular, cercano al expresidente, deberá equilibrar demandas políticas con la estabilidad del dólar: “Trump quiere abaratar el crédito para impulsar la economía y bajar el valor del dólar en la batalla comercial con China”.

Gonzalo Aziz subrayó el contraste institucional con la Argentina: “En Estados Unidos la noticia es que el presidente del Banco Central es cercano al presidente de la Nación, cuando acá la noticia sería que pusieron un presidente del Banco Central que no tiene nada que ver con el Gobierno”.

Timerman amplió: “Esta es la primera vez que eso no pasa, nunca hubo una discusión. Generalmente los presidentes apoyaban la idea de independencia. Trump empezó a hacer campaña contra Jerome Powell, que era un presidente del Banco Central que él mismo puso”.

El economista reforzó la gravedad del cambio: “No creo que Warsh arriesgue su credibilidad obedeciendo a Trump. Si baja la tasa solo por presiones políticas, eso va a terminar generando expectativas inflacionarias más altas a futuro y las tasas globales van a subir”.

La presión política ejercida por Donald Trump sobre la Reserva Federal reavivó el debate sobre el rol del Banco Central estadounidense (REUTERS/Kevin Lamarque)
La presión política ejercida por Donald Trump sobre la Reserva Federal reavivó el debate sobre el rol del Banco Central estadounidense (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Qué puede esperar la Argentina del nuevo ciclo en la Fed?

Consultado sobre el impacto para la economía local, Timerman fue contundente: “A la economía argentina le conviene que la Reserva Federal baje la tasa. Claramente le conviene porque la Argentina este año o el que viene va a tener que salir a emitir deuda”.

Sin embargo, advirtió: “Lo mejor sería que Warsh obedezca a Trump, aunque eso pondría en peligro la estabilidad monetaria global y podrías tener un escenario donde la poca credibilidad del Banco Central haga que la inflación empeore en Estados Unidos”.

El analista planteó dos escenarios para la Argentina: “Si Warsh baja la tasa acomodando los caprichos de Trump, eso va a desestabilizar mucho las instituciones globales económicas. Si se mantiene independiente y evalúa los riesgos inflacionarios, yo creo que eso va a hacer bajar las tasas de mediano y largo plazo, porque la expectativa inflacionaria va a caer”.

Captura - Javier Timerman – Infobae en Vivo
El mercado evalúa que una Fed independiente puede mejorar las condiciones de financiamiento internacional para países emergentes como Argentina (Infobae en Vivo)

A su juicio, la política sensata de la Fed puede abrir una ventana para que la Argentina acceda a financiamiento en mejores condiciones: “El mercado espera que Argentina emita deuda. Cuanto más reservas tengas, cuanto más puedas acumular, más va a bajar el riesgo país”.

Incertidumbre electoral y mercados de deuda: el riesgo país en la mira

La incertidumbre global y el calendario electoral en Estados Unidos condicionan las expectativas de los mercados emergentes. Timerman sostuvo: “El mercado de capitales de deuda a los países emergentes, especialmente como la Argentina, se abre y se cierra en un minuto. Podés estar haciendo un roadshow y de repente una noticia te cae la transacción”.

El especialista alertó sobre la fragilidad institucional argentina: “No nos ven como un país donde hay instituciones económicas estables. No hay plan B para Wall Street respecto a las elecciones de 2027. Si hay turbulencia política y Milei parece que no reelige, el mercado va a reaccionar negativamente”. Finalmente, remarcó la relevancia global de la Reserva Federal: “El chairman de la Fed es una de las personas más influyentes del mundo en materia económica y financiera”.

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