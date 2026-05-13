Salud

Por qué la cepa Andes del hantavirus es la más peligrosa, según Conrado Estol

El neurólogo explicó en Infobae al Mediodía que la variante detectada en Argentina puede propagarse a través del aire, lo que incrementa el riesgo de contagio

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Estol explicó que la transmisión aérea distingue al hantavirus local de otras variantes presentes en Estados Unidos y Europa

El neurólogo Conrado Estol analizó en Infobae al Mediodía el avance del hantavirus y su impacto en la salud pública, advirtiendo que la mortalidad de la cepa local puede alcanzar uno de cada dos casos, según experiencias recientes en el país.

Durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, Estol comparó la diseminación del hantavirus con otros virus conocidos e hizo hincapié en la gravedad de la variante Andes que predomina en la región.

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En una charla con el staff de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, el médico subrayó: “La mortalidad es alta, 50%. El conocido virus ébola de África, ¿lo recuerdan? Actualmente está muy localizado en ese continente, pero sigue siendo peligroso, ya que incluso años después pueden producirse contagios”.

El hantavirus Andes: transmisión aérea y alta mortalidad

Hantavirus, un virus que preocupa
La variante Andes puede contagiar desde antes de presentar síntomas, lo que dificulta el control de los brotes según Estol

Estol precisó que, a diferencia de otras variantes, la cepa Andes del hantavirus que circula en Argentina se transmite por vía aérea. Detalló que el contacto con secreciones de roedores infectados —especialmente el ratón colilargo— representa el principal factor de riesgo. “La versión más grave es la nuestra”.

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El especialista recordó el brote de Epuyén en 2018, cuando la variante local del virus generó una cadena de contagios en un cumpleaños y un velorio. “En ese episodio hubo 34 personas infectadas y 11 fallecidas”, apuntó.

Respecto a la trazabilidad de la enfermedad, Estol advirtió que la dispersión puede ser rápida y difícil de controlar si no se interviene a tiempo. “Debemos reaccionar rápido y de manera efectiva. El análisis matemático de la diseminación resulta muy impactante”, afirmó, y mencionó el caso reciente de un crucero en el que se detectó un brote con 3 fallecidos y hasta 11 personas infectadas: “El crucero es un lugar clásico donde la gente se contagia porque están todos demasiados juntos”.

Factores de riesgo y ausencia de tratamiento específico

Una persona con ropa de hospital está sentada en una cama de hospital individual, mirando hacia una gran ventana en una habitación clara y minimalista.
Las medidas preventivas ante el hantavirus incluyen el uso de barbijo y el aislamiento inmediato de los infectados y sus contactos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol explicó que las posibilidades de sobrevida dependen del estado inmunológico y genético de cada persona. “Nadie puede anticipar quién tiene las características que permiten superar la enfermedad. Hay factores genéticos de defensa que compartimos”, señaló. Además, advirtió que la inmunosenescencia —el envejecimiento del sistema inmune— aumenta el riesgo en adultos mayores.

El neurólogo fue contundente sobre la ausencia de terapias específicas: “Soporte. Esa es una palabra terrible en medicina, significa que no tenemos nada”. El tratamiento se limita a cuidados intensivos y al manejo de síntomas graves, como la dificultad respiratoria y los desbalances de líquidos y electrolitos.

Estol también comparó la letalidad de la variante argentina con la de otros países: “El hantavirus de Estados Unidos, 15 %. El de acá, uno de cada dos. Tremendo”. Según datos aportados por el médico, en dos décadas se registraron 900 casos en EE.UU. con una mortalidad del 15%, mientras que la variante local duplica ese porcentaje.

Investigación y perspectivas para una cura

Vista microscópica del Hantavirus en primer plano, con protuberancias rojas en su superficie y material interno enrollado azul y naranja. Fondo oscuro con otros virus.
La variante Andes del hantavirus que circula en Argentina se transmite por vía aérea y afecta principalmente en el sur del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico señaló que, debido a que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente, la investigación internacional para desarrollar vacunas o tratamientos resulta limitada.

“Se trata de lo que se conoce como enfermedades raras. Existen investigaciones, hay muchos tratamientos, y algunos pueden costar entre 500 mil y un millón de dólares para una sola persona en ciertos casos muy inusuales”, explicó.

No obstante, sostuvo: “Soy optimista, porque la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito terapéutico ha abierto una puerta que permitirá acelerar de manera significativa el descubrimiento de nuevos tratamientos, incluso para el hantavirus.”

Finalmente, Estol llamó a mantener la vigilancia y las medidas preventivas, y subrayó la importancia de aplicar lo aprendido tras la experiencia del COVID-19. “Ya vivimos el COVID. Estas situaciones pueden ocurrir. Debemos reaccionar de manera rápida y adecuada”, afirmó.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

La prevención del hantavirus requiere mantener la alerta y actuar rápido ante casos sospechosos para evitar la diseminación

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