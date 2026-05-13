Gobierno de Laura Fernández convoca 62 proyectos al Congreso y prioriza seguridad, energía y reforma del Estado

El Poder Ejecutivo, encabezado por Laura Fernández, convocó 62 proyectos de ley para el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial

El gobierno de Laura Fernández arrancó el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con una ambiciosa convocatoria de 62 proyectos de ley que abarcan seguridad, economía, infraestructura, reformas constitucionales y modernización del Estado.

La agenda legislativa presentada por el Poder Ejecutivo marca las prioridades que la administración buscará impulsar durante las próximas semanas en el Congreso y refleja un fuerte énfasis en temas relacionados con seguridad pública, reorganización institucional y desarrollo económico.

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Entre las iniciativas convocadas destacan varios proyectos orientados al combate del crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico, una de las principales preocupaciones del país durante los últimos años debido al incremento de la violencia y las actividades ilícitas asociadas al tráfico internacional de drogas.

La convocatoria incluye propuestas para fortalecer la lucha contra el robo de combustibles, mejorar la protección marítima y endurecer acciones contra la extracción ilegal de oro, actividad que ha generado preocupación en distintas zonas del territorio nacional por sus impactos ambientales y vínculos con estructuras criminales.

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El Ejecutivo también colocó como prioridad varios expedientes vinculados con el sector energético y la infraestructura nacional.

La agenda legislativa prioriza iniciativas relacionadas con seguridad, economía e infraestructura nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los proyectos más relevantes es el expediente 23,414, relacionado con la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense, una iniciativa que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sindicales debido a sus posibles implicaciones sobre el modelo energético del país.

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La propuesta busca introducir cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico nacional y forma parte de las iniciativas que el gobierno considera estratégicas para mejorar la competitividad y atraer inversión.

En materia económica, la convocatoria también contempla proyectos relacionados con la emisión de títulos valores en mercados internacionales, así como financiamiento para obras de infraestructura y programas de desarrollo.

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Entre ellos figuran iniciativas vinculadas al tren eléctrico, proyectos educativos y propuestas orientadas al desarrollo sostenible.

El Poder Ejecutivo también incluyó reformas dirigidas a la modernización y reorganización de instituciones públicas, en línea con la estrategia gubernamental de reducción y transformación del aparato estatal.

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Entre los proyectos convocados figura la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense.

Uno de los proyectos que más atención genera es el expediente 24,719, que plantea el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía como parte de un proceso de restructuración administrativa.

La convocatoria incorpora además reformas al sistema de contratación pública mediante el expediente 24,099, iniciativa que busca modificar mecanismos de compras estatales y procedimientos administrativos.

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También se incluyen cambios relacionados con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Contraloría General de la República.

En el apartado de reformas constitucionales y supremos poderes, el gobierno convocó proyectos que pretenden modificar normas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

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Los expedientes 24,620 y 25,387 contienen cambios vinculados a requisitos y reglas para estos altos cargos del sistema institucional costarricense.

Las propuestas incluyen cambios constitucionales relacionados con magistrados y candidaturas independientes. (Foto cortesía Poder Judicial)

La agenda legislativa también contempla propuestas para impedir que una persona pueda aspirar simultáneamente a la Presidencia de la República y a una diputación, además de iniciativas relacionadas con candidaturas independientes.

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Estas propuestas forman parte de un grupo de reformas políticas y electorales que buscan modificar reglas de participación dentro del sistema democrático costarricense.

Con esta amplia convocatoria, el gobierno intenta marcar el rumbo político y legislativo de los próximos meses, en un escenario donde la negociación con las distintas fracciones parlamentarias será clave para avanzar en proyectos considerados prioritarios por Casa Presidencial.

La definición de la agenda ocurre además en un contexto donde temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reforma institucional dominan el debate público nacional.

Ahora corresponderá a los diputados discutir, priorizar y eventualmente aprobar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante este periodo extraordinario de sesiones.