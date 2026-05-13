Costa Rica

Gobierno de Laura Fernández convoca 62 proyectos al Congreso y prioriza seguridad, energía y reforma del Estado

El Poder Ejecutivo definió su agenda para el periodo de sesiones extraordinarias con iniciativas enfocadas en crimen organizado, mercado eléctrico, financiamiento internacional y cambios estructurales en instituciones públicas

Guardar
Google icon
El Poder Ejecutivo, encabezado por Laura Fernández, convocó 62 proyectos de ley para el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial
El Poder Ejecutivo, encabezado por Laura Fernández, convocó 62 proyectos de ley para el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial

El gobierno de Laura Fernández arrancó el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con una ambiciosa convocatoria de 62 proyectos de ley que abarcan seguridad, economía, infraestructura, reformas constitucionales y modernización del Estado.

La agenda legislativa presentada por el Poder Ejecutivo marca las prioridades que la administración buscará impulsar durante las próximas semanas en el Congreso y refleja un fuerte énfasis en temas relacionados con seguridad pública, reorganización institucional y desarrollo económico.

PUBLICIDAD

Entre las iniciativas convocadas destacan varios proyectos orientados al combate del crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico, una de las principales preocupaciones del país durante los últimos años debido al incremento de la violencia y las actividades ilícitas asociadas al tráfico internacional de drogas.

La convocatoria incluye propuestas para fortalecer la lucha contra el robo de combustibles, mejorar la protección marítima y endurecer acciones contra la extracción ilegal de oro, actividad que ha generado preocupación en distintas zonas del territorio nacional por sus impactos ambientales y vínculos con estructuras criminales.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo también colocó como prioridad varios expedientes vinculados con el sector energético y la infraestructura nacional.

Agentes de la PCD en chalecos oscuros, un patrullero policial con luces encendidas, cinta amarilla "escena de crimen" y una escuela al fondo en San José.
La agenda legislativa prioriza iniciativas relacionadas con seguridad, economía e infraestructura nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los proyectos más relevantes es el expediente 23,414, relacionado con la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense, una iniciativa que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sindicales debido a sus posibles implicaciones sobre el modelo energético del país.

La propuesta busca introducir cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico nacional y forma parte de las iniciativas que el gobierno considera estratégicas para mejorar la competitividad y atraer inversión.

En materia económica, la convocatoria también contempla proyectos relacionados con la emisión de títulos valores en mercados internacionales, así como financiamiento para obras de infraestructura y programas de desarrollo.

Entre ellos figuran iniciativas vinculadas al tren eléctrico, proyectos educativos y propuestas orientadas al desarrollo sostenible.

El Poder Ejecutivo también incluyó reformas dirigidas a la modernización y reorganización de instituciones públicas, en línea con la estrategia gubernamental de reducción y transformación del aparato estatal.

Entre los proyectos convocados figura la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense.
Entre los proyectos convocados figura la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense.

Uno de los proyectos que más atención genera es el expediente 24,719, que plantea el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía como parte de un proceso de restructuración administrativa.

La convocatoria incorpora además reformas al sistema de contratación pública mediante el expediente 24,099, iniciativa que busca modificar mecanismos de compras estatales y procedimientos administrativos.

También se incluyen cambios relacionados con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Contraloría General de la República.

En el apartado de reformas constitucionales y supremos poderes, el gobierno convocó proyectos que pretenden modificar normas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Los expedientes 24,620 y 25,387 contienen cambios vinculados a requisitos y reglas para estos altos cargos del sistema institucional costarricense.

Las propuestas incluyen cambios constitucionales relacionados con magistrados y candidaturas independientes. (Foto cortesía Poder Judicial)
Las propuestas incluyen cambios constitucionales relacionados con magistrados y candidaturas independientes. (Foto cortesía Poder Judicial)

La agenda legislativa también contempla propuestas para impedir que una persona pueda aspirar simultáneamente a la Presidencia de la República y a una diputación, además de iniciativas relacionadas con candidaturas independientes.

Estas propuestas forman parte de un grupo de reformas políticas y electorales que buscan modificar reglas de participación dentro del sistema democrático costarricense.

Con esta amplia convocatoria, el gobierno intenta marcar el rumbo político y legislativo de los próximos meses, en un escenario donde la negociación con las distintas fracciones parlamentarias será clave para avanzar en proyectos considerados prioritarios por Casa Presidencial.

La definición de la agenda ocurre además en un contexto donde temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reforma institucional dominan el debate público nacional.

Ahora corresponderá a los diputados discutir, priorizar y eventualmente aprobar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante este periodo extraordinario de sesiones.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezCongresoAsamblea Legislativaseguridadenergíareforma del Estado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro años después de una nueva ley, ¿cómo avanza la donación de órganos en El Salvador?

La normativa aprobada en 2022 permitió incluir a donantes fallecidos y creó una entidad reguladora autónoma, fortaleciendo la fiscalización de los procedimientos y estableciendo un sistema más equitativo y transparente en beneficio de la población salvadoreña

Cuatro años después de una nueva ley, ¿cómo avanza la donación de órganos en El Salvador?

Guatemala: Motín en cárcel de mujeres Santa Teresa deja un saldo de 21 menores intoxicadas y varias internas heridas

Las autoridades informaron sobre la evacuación de niñas y mujeres tras disturbios en el penal ubicado en la zona 18, donde el uso de gases lacrimógenos provocó síntomas de asfixia y lesiones entre las afectadas

Guatemala: Motín en cárcel de mujeres Santa Teresa deja un saldo de 21 menores intoxicadas y varias internas heridas

El Congreso de Guatemala solicita a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre reformas penales vetadas

La petición, que obtuvo una amplia mayoría legislativa, tiene como objetivo aclarar la compatibilidad de las recientes modificaciones a las disposiciones sobre la edad mínima para consentir relaciones sexuales con la Constitución nacional, luego del veto emitido por el Poder Ejecutivo

El Congreso de Guatemala solicita a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre reformas penales vetadas

Icefi advierte sobre insuficiente ejecución presupuestaria en programas para la niñez en Guatemala

La reciente evaluación del gasto público revela una brecha entre los fondos destinados y el impacto real, especialmente en áreas críticas como nutrición, asistencia social y acceso a infraestructura educativa para menores de edad

Icefi advierte sobre insuficiente ejecución presupuestaria en programas para la niñez en Guatemala

Más de 2.5 millones de hondureños serán beneficiados con la nueva jornada de vacunación y desparasitación

La campaña, que busca fortalecer la salud pública, comenzó en todo el país, el objetivo es inmunizar y desparasitar a la población vulnerable, especialmente niños y adultos

Más de 2.5 millones de hondureños serán beneficiados con la nueva jornada de vacunación y desparasitación

TECNO

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Mundial de Fútbol 2026 obliga a los centros de datos de Latinoamérica a nueva era de resiliencia tecnológica

Cómo crear mi lamina de Panini del Mundial 2026 gratis con IA al estilo Messi o Ronaldo

El mapa del miedo a la IA está al revés de lo que cree Silicon Valley: el dato que reveló la presidenta de Anthropic en Stanford

ENTRETENIMIENTO

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El caso de la muerte de Matthew Perry por sobredosis de ketamina suma otra condena

Luego de 40 años, David Lee Roth reveló el verdadero significado de Jump

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”

MUNDO

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007