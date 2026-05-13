Detuvieron a una mujer en Formosa por trasladar una tortuga en peligro de extinción oculta en una olla de cocina

Una mujer fue detenida en la provincia de Formosa tras intentar trasladar en una olla de cocina un ejemplar vivo de tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis carbonarius), una especie con restricciones estrictas de tenencia y transporte. El hallazgo ocurrió durante un control de rutina a un colectivo de larga distancia sobre la Ruta Nacional N° 11, al que personal de la Gendarmería Nacional sometió a inspección en el kilómetro 1.286.

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 16 “Clorinda”, que realizaba tareas de prevención de delitos federales y protección del medio ambiente. Fue durante la requisa del vehículo cuando los uniformados advirtieron algo fuera de lo habitual: una pasajera mayor de edad movía las piernas de forma reiterada, como si intentara cubrir algo debajo de su asiento. Al solicitarle que abriera el recipiente metálico que ocultaba, el personal encontró en su interior al animal, vivo y encerrado dentro de la olla.

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La especie está catalogada como amenazada y en peligro de extinción. Su tenencia y traslado están expresamente prohibidos por las leyes provinciales N° 1.060 y N° 1.314, que regulan la preservación de la fauna silvestre en el territorio formoseño. La mujer incurrió en una violación directa de esa normativa al intentar mover al animal en esas condiciones.

Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda, que ordenó la detención de la involucrada. La pasajera quedó a disposición de la justicia por el presunto delito de tráfico ilegal de especies protegidas.

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El ejemplar fue retirado del recipiente de inmediato. Luego, el personal de Gendarmería lo entregó a especialistas de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa.

El organismo provincial será el encargado de evaluar el estado sanitario del animal y definir los pasos para su rehabilitación y posterior reinserción en su hábitat natural, de acuerdo con los protocolos de manejo de fauna silvestre.

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“No es una mascota”: denunciaron a un hombre por pasear un guanaco por la calle en Chubut

Un hombre y niños pasean un guanaco con arnés en una zona urbana de Rada Tilly. Este suceso generó controversia en redes sociales, una investigación del Ministerio Público Fiscal y un pronunciamiento de la organización REFAUNAR, que alertó sobre los riesgos de domesticar especies silvestres.

Un guanaco fue exhibido con un arnés, en un paseo por las calles de Rada Tilly, en la provincia de Chubut, y el hecho derivó en una denuncia formal ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. El animal, un ejemplar joven de fauna silvestre protegida, fue expuesto ante vecinos que se acercaron a fotografiarse con él, mientras su tenedor recorría la villa balnearia. La Justicia intervino en el caso.

La denuncia fue presentada por el REFAUNAR, el programa de conservación y centro de rescate de fauna silvestre nativa de Chubut. Víctor Fratto, director del centro de rehabilitación, fue categórico al respecto: “Los animales silvestres no son mascotas”, dijo en declaraciones que reprodujo Diario Río Negro. El director del centro de rehabilitación remarcó que la manipulación de este tipo de ejemplares está regulada por la normativa vigente y que la conducta del hombre no está permitida por la ley.

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Sobre el estado del expediente, el director de REFAUNAR precisó que el caso “ya está en manos de la Justicia”, que será la encargada de determinar las sanciones al hombre y de resolver qué ocurrirá con el animal. El destino del guanaco depende, entonces, de lo que resuelva el tribunal.

Fratto aportó, además, un dato que abre una posibilidad: el ejemplar involucrado es joven y “puede volver a la vida natural”. Esa chance, no obstante, está condicionada por el tiempo que el animal permanezca en contacto con humanos. A mayor exposición, más complejo resulta el proceso de readaptación a su hábitat.

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En ese marco, el director de REFAUNAR recordó que Chubut cuenta con “un único centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre” en toda la provincia. Allí se llevan a cabo evaluaciones sanitarias y procesos de readaptación previos a la eventual liberación de los animales rescatados. Es en ese espacio donde podría continuar el proceso del guanaco, según la resolución judicial.