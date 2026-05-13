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Tras su polémica salida, un ex futbolista reveló que Mauro Zárate quiere volver a Vélez: “Sé que tiene ganas”

Lucas Castromán aseguró que mantiene una buena relación con el ex delantero de Boca Juniors y piensa en incorporarlo al plantel de fútbol senior del Fortín

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El ex delantero del Fortín dijo que su ex compañero pretende jugar en el equipo de fútbol senior del club de Liniers

La vida podría darle una nueva oportunidad a Mauro Zárate para reconciliarse con los hinchas de Vélez. El ex futbolista, que rompió su relación con el club de Liniers en 2018 cuando decidió irse a Boca Juniors, tiene pensado un eventual regreso a la institución donde se formó para ser parte del plantel de fútbol senior del Fortín.

Así lo confirmó Lucas Castromán, ex compañero de Mauro y actualmente ligado al equipo de “veteranos” de la V Azulada. “¿Qué tan cierto es que Mauro Zárate quiere amigarse con los hinchas de Vélez y jugar en el Senior?“, le preguntaron al ex delantero oriundo de Luján. “Lo llamé a Mauro. Tengo muy buena comunicación con él”, contestó.

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“Mauro es un pibe que se crió en el club. Es del clan Zárate, como le digo siempre, es con quien mejor me llevé y me respetó mucho por más que he roto paredes porque no me pasaba la pelota. Ojalá que con el fútbol senior podamos llegar a que Mauro pueda volver. Sé que tiene ganas de jugar con nosotros y estar con el equipo. Nosotros somos muy respetuosos y a veces no nos mandamos a hacer cosas porque somos conscientes de algunas situaciones. Ojalá con el tiempo él pueda sanar y la gente de Vélez también porque es un pibe que le dio mucho al club, no sólo económicamente”, continuó Castromán en una entrevista con el medio partidario Vélez 670.

mauro zárate dabubio
Mauro Zárate durante su paso por Danubio de Uruguay, que fue su último equipo en el fútbol profesional (@Danubio)

Luego, el invitado dijo que es una persona que le gusta unir y darle oportunidades a aquellos que se equivocaron, siempre y cuando “lo sientan de corazón” y él cree que Zárate está arrepentido. Por otra parte, Castromán también hizo un análisis de la situación que produjo un quiebre definitivo entre los aficionados y Mauro Zárate al señalar que hubo tres errores compartidos: la comisión directiva al llamarlo el ‘Salvador de Vélez’, la promesa de Mauro de no jugar en otro club argentino, y la expectativa de la gente que lo recibió como si fuera ‘el salvador del mundo’.

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Cerrando el tema de Mauro Zárate con Vélez, Castromán sentenció: “A mí me gustaría que se pueda acercar al Senior, lo mismo que Trotta que es enorme en la historia del club, pero es una opinión mía. Reconocer, pedir disculpas y dar oportunidades. Todos tenemos errores y los vamos a tener. Yo a Miguel Russo lo amo, pero nos dio la mano, nos dijo nos vemos en siete días y al otro día estaba en Boca, y me enteré por televisión (sobre la salida del DT al Xeneize en 2007). Es un laburo, que se yo. Es muy difícil”.

Mauro Zárate festeja un gol con la camiseta de Boca (@BocaJrsOficial)
Mauro Zárate festeja un gol con la camiseta de Boca (@BocaJrsOficial)

Zárate se formó en Vélez, club en el que debutó con 17 años y fue campeón en 2005. Luego, fue vendido en 22 millones de dólares al Al Sadd de Qatar, donde tuvo un breve paso. Se destacó en Lazio y regresó al Fortín antes de una nueva transferencia al West Ham en 2014. Su tercer ciclo en Liniers llegó tras el paso por Europa y se cerró con el polémico pase a Boca Juniors en 2018.

Con el club xeneize, Mauro disputó 87 partidos, marcó 20 goles y ganó la liga de Primera División 2019-20. Luego tuvo breves pasos por América Mineiro y Juventude en Brasil, Platense y Cosenza en la Serie B italiana, donde sufrió una rotura de ligamentos que truncó esa última aventura en 2023. Su último club fue Danubio, de Uruguay.

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