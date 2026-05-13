145 bacterias, una startup y Bill Gates: cómo funciona la pastilla que promete tratar la desnutrición infantil

Unos 150 millones de menores padecen alteraciones intestinales asociadas a carencias nutricionales y crecimiento limitado

Una startup estadounidense podría cambiar el modo en que el mundo enfrenta la desnutrición infantil. Bill Gates, a través de su fundación Bill & Melinda Gates, financió a Kanvas Biosciences para desarrollar la primera pastilla con microbioma bacteriano sintético capaz de tratar la disfunción entérica ambiental (EED), una enfermedad intestinal que afecta a unos 150 millones de niños en el mundo e impide que sus cuerpos absorban nutrientes.

El proyecto, según la revista económica Forbes, apunta primero a mujeres embarazadas en el sur de Asia y el África subsahariana, con la expectativa de que el tratamiento beneficie también a sus bebés por nacer.

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Qué es la disfunción entérica ambiental

La EED es una afección intestinal adquirida, frecuente en regiones con condiciones sanitarias deficientes. Según investigaciones publicadas en la revista científica BMC y compiladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad provoca inflamación crónica del intestino delgado, daño en el revestimiento intestinal y una barrera intestinal permeable.

Esto provoca la incapacidad del organismo para absorber nutrientes, generando retraso del crecimiento, respuestas inmunes debilitadas y consecuencias intergeneracionales para la salud materna e infantil.

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Un novedoso comprimido diseñado por una biotecnológica estadounidense busca restaurar el microbioma en mujeres embarazadas de regiones vulnerables (crédito: Kanvas Biociencias)

De acuerdo con datos de la OMS y el Banco Mundial, unos 149 millones de niños menores de cinco años presentaban retraso del crecimiento en 2022, una condición estrechamente ligada a la EED. La enfermedad afecta principalmente a poblaciones de bajos ingresos en el sur de Asia y el África subsahariana, donde la exposición crónica a patógenos intestinales es una constante.

Cómo funciona la pastilla de Kanvas Biosciences

El cofundador y director ejecutivo de Kanvas Biosciences, Matthew Cheng, describió el enfoque de su empresa como un “Google Maps” del microbioma. Utilizando aprendizaje automático e imágenes espaciales, el equipo identifica cepas de bacterias intestinales capaces de actuar en conjunto dentro de un biorreactor.

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En la misma línea, el directivo explicó que la tecnología de Kanvas permite incluir 145 cepas bacterianas distintas en una sola pastilla, frente a otros tratamientos del microbioma que contienen menos de 12. La pastilla incorpora microbios saludables para desplazar a los patógenos que causan la inflamación intestinal, entre ellos la bacteria E. coli. El mecanismo es similar al de los trasplantes fecales, ya utilizados para tratar ciertas infecciones bacterianas.

Los tratamientos se diseñarán con las mujeres embarazadas como destinatarias principales. Cheng señaló que, al tratar a la madre, se busca favorecer la recuperación de su microbioma y, al mismo tiempo, transmitir bacterias saludables al bebé por nacer.

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Financiamiento y ensayos clínicos

La estrategia prioriza a embarazadas en Asia meridional y África subsahariana, donde la exposición constante a patógenos dificulta la absorción de nutrientes - REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

El anuncio llegó en paralelo a otro hito para la compañía: el cierre de una ronda de financiamiento Serie A de $48 millones, liderada por los inversores DCVC (el fondo de inversión DCVC) y Lions Capital LLC, con participación de la Fundación Gates, entre otros. El total acumulado de financiamiento de Kanvas asciende así a $78 millones, según informó la compañía a través de la agencia Business Wire.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Business Wire, Kanvas ya tiene un tratamiento del microbioma en ensayos clínicos —su candidato principal en oncología, KAN-004— y otro que avanzará en esa dirección más adelante en 2026. La compañía, fundada en 2020 y con sede en Princeton, desarrolló su tecnología a partir de investigaciones de la Universidad de Cornell.

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Desafíos técnicos y expectativas

El director de la firma mencionó que el camino no será sencillo. La compañía deberá identificar las cepas bacterianas locales adecuadas para cada región geográfica de intervención, diseñar una pastilla que conserve sus propiedades a temperaturas más altas —un requisito para su uso en países tropicales— y optimizar la dosis para que el tratamiento sea viable para los pacientes.

También mencionó que una sola pastilla difícilmente lograría el efecto terapéutico buscado, pero si el esquema de medicación exige demasiadas unidades, esto podría comprometer el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes. El producto de Kanvas está dirigido a su distribución en entornos de bajos recursos y distintas condiciones climáticas, según puntualizó la compañía en su comunicado oficial.

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