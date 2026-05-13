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Canal de Panamá alcanza en abril su mayor movimiento de buques

El Canal acumuló 7,449 tránsitos durante los primeros 7 meses de su año fiscal que inició en octubre de 2025

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El Canal de Panamá registró 1,161 cruces oceánicos durante abril de 2026. AP
El Canal de Panamá registró 1,161 cruces oceánicos durante abril de 2026. AP

El Canal de Panamá cerró abril de 2026 con el mayor movimiento de buques del actual año fiscal que inició en octubre de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el tránsito marítimo que comenzó el año pasado y que ha ido acelerándose en medio de tensiones geopolíticas internacionales.

Los datos de la Autoridad del Canal de Panamá muestran que en abril se registró un promedio de 38.7 tránsitos diarios, superior a los 37 de marzo, 35 de febrero, 33.8 de enero, 34.6 de diciembre, 33.5 de noviembre y 33.2 de octubre.

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El comportamiento confirma que la vía interoceánica ha venido recuperando volumen mes tras mes durante el año fiscal 2026.

En total, durante abril transitaron 1,161 buques oceánicos por la vía acuática, la cifra mensual más alta del periodo fiscal 2026. El movimiento muestra un crecimiento constante respecto a los meses anteriores: octubre registró 1,028 tránsitos; noviembre, 1,006; diciembre, 1,075; enero, 1,049; febrero, 981; y marzo, 1,148 embarcaciones.

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Sumando abril, el Canal acumuló 7,449 tránsitos entre octubre de 2025 y abril de 2026, reflejando una recuperación importante frente a los efectos que dejó la crisis hídrica de años anteriores y el reacomodo de rutas marítimas internacionales.

El Canal acumuló 7,449 tránsitos entre octubre de 2025 y abril de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
El Canal acumuló 7,449 tránsitos entre octubre de 2025 y abril de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Uno de los factores que más está influyendo en el aumento del tránsito marítimo es la tensión creciente alrededor del estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos energéticos más sensibles del planeta.

Por esa ruta pasa cerca de una quinta parte del petróleo consumido mundialmente, además de grandes volúmenes de gas natural licuado. Los ataques contra embarcaciones comerciales en el mar Rojo y la incertidumbre derivada de las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos han llevado a navieras y operadores energéticos a reorganizar rutas y buscar corredores considerados más seguros y previsibles para sus cargas.

El propio administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, reconoció que los conflictos internacionales están impactando el comercio marítimo mundial y elevando la demanda sobre la vía panameña.

El administrador ha sostenido que “el Canal de Panamá permanece abierto y confiable” en medio de “las complejidades geopolíticas y los cambios en el comercio internacional”. Además, destacó que los productos energéticos están jugando un papel cada vez más importante dentro de la carga que atraviesa el Canal.

El Canal de Panamá mantiene altos niveles de demanda para reservas y subastas de cupos. REUTERS/Enea Lebrun
El Canal de Panamá mantiene altos niveles de demanda para reservas y subastas de cupos. REUTERS/Enea Lebrun

Aunque los buques “super” concentraron la mayor parte del tránsito en abril, los neopanamax también muestran una recuperación mes a mes. Después de bajar a 268 cruces en febrero, este segmento subió a 302 en marzo y alcanzó 308 en abril, su nivel más alto del año fiscal 2026.

Esto confirma que los barcos de mayor tamaño han vuelto a ganar espacio en la vía ampliada, aunque todavía no representan la mayoría del total de tránsitos.tos del mes. Por otro lado, 662 buques pertenecieron a la categoría “super”, de entre 91 y menos de 107 pies de manga, equivalentes al 57.02% del total.

Aunque son menos visibles frente a los gigantes neopanamax, estos barcos continúan siendo importantes para segmentos específicos del comercio marítimo, especialmente carga general, graneles y ciertos servicios regionales.

El comportamiento del Canal refleja que la mezcla de tamaños de embarcaciones sigue favoreciendo a los buques de mayor capacidad, particularmente aquellos vinculados al transporte de energía y contenedores.

La presión sobre la vía también se refleja en el sistema de reservas y subastas de cupos de tránsito, que ha ganado protagonismo durante los últimos meses. En abril se utilizaron 187 espacios reservados para neopanamax, cifra superior a la disponibilidad inicial del sistema.

Infografía que ilustra el funcionamiento del Canal de Panamá, mostrando barcos en esclusas, el lago Gatún, y un mapa mundial de rutas de navegación.
El Canal de Panamá sigue siendo una de las rutas logísticas más estratégicas del comercio global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los buques “super” ocuparon 534 espacios reservados y las embarcaciones regulares utilizaron 134 cupos. Además, 273 espacios fueron asignados mediante subastas, mecanismo utilizado cuando las navieras necesitan asegurar tránsito rápido para cargas prioritarias o sensibles al tiempo.

El aumento del tránsito ocurre además en un escenario completamente distinto al vivido durante la crisis hídrica de 2023, cuando el Canal tuvo que restringir severamente el número de cruces diarios por la caída del nivel de los lagos Gatún y Alajuela.

Actualmente, la Autoridad del Canal sostiene que las condiciones hídricas son favorables y permiten mantener una operación intensiva. Ricaurte Vásquez señaló recientemente que los niveles de agua se encuentran en rangos óptimos, permitiendo absorber un volumen creciente de tráfico sin generar congestión operativa.

La tendencia observada en abril confirma que el Canal de Panamá sigue fortaleciéndose como una de las rutas logísticas más estratégicas del mundo en momentos de incertidumbre internacional.

Mientras persistan las tensiones en Medio Oriente y aumente la necesidad de rutas marítimas seguras y predecibles, la vía panameña continuará captando parte importante del movimiento global de contenedores, combustibles y mercancías de alto valor comercial.

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