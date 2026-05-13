El ajo es reconocido por sus compuestos sulfurados y antioxidantes que ayudan a reducir la presión arterial y el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo, un ingrediente habitual en la cocina, esconde un potencial terapéutico que la ciencia moderna comienza a confirmar. Aunque su aroma y sabor pueden resultar intensos, consumir ajo crudo en ayunas despierta procesos internos que favorecen la salud de manera integral.

Desde la antigüedad, diferentes culturas han aprovechado sus propiedades, pero hoy, estudios avalados por instituciones médicas reconocidas, destacan que este bulbo puede influir positivamente en la digestión, el sistema inmune y la salud cardiovascular, entre otros aspectos.

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Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

El ajo (Allium sativum) es rico en compuestos sulfurados, antioxidantes y vitaminas que ejercen efectos beneficiosos sobre el organismo. Su consumo se ha vinculado con la reducción de la presión arterial, la disminución del colesterol LDL y la mejora de la sensibilidad a la insulina.

Un metaanálisis publicado en la revista Nutrients, basado en 29 ensayos clínicos controlados con más de 1.500 participantes, demostró que el ajo puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y actuar como aliado en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

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Diversos estudios clínicos relacionan el consumo regular de ajo con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos antioxidantes del ajo contribuyen a neutralizar radicales libres, lo cual ralentiza procesos degenerativos celulares asociados al envejecimiento y a enfermedades crónicas. Además, quienes lo incluyen regularmente en su dieta manifiestan mejoras articulares, especialmente en casos de artritis, debido a su capacidad antiinflamatoria.

Para qué sirve comer ajo crudo en ayunas

Ingerir ajo crudo en ayunas activa mecanismos que benefician al cuerpo desde el inicio del día. Su acción sobre el sistema digestivo es notable: limpia los intestinos, ayuda a eliminar parásitos y prepara el organismo para recibir alimentos. Este efecto depurativo lo convirtió en un remedio frecuente en la medicina tradicional de diversas culturas.

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El ajo fortalece el sistema inmunológico y, al consumirlo crudo en ayunas, potencia la respuesta ante resfriados y alergias. Estudios del University of Maryland Medical Center indican que quienes lo consumen con frecuencia presentan menos síntomas y una recuperación más rápida frente a infecciones respiratorias. Esta práctica modula la inmunidad y favorece el bienestar general.

Por qué el ajo actúa como un antibacteriano natural

El poder antibacteriano del ajo se debe principalmente a la alicina, un compuesto bioactivo que se genera cuando el ajo se machaca o pica. La alicina exhibe actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y negativas, virus y hongos. Según el University of Maryland Medical Center, este compuesto actúa sin dañar la flora intestinal, lo que diferencia al ajo de los antibióticos sintéticos.

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Los efectos antioxidantes del ajo retrasan el envejecimiento celular y combaten enfermedades crónicas, aportando beneficios para la salud articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alicina bloquea rutas celulares implicadas en infecciones y procesos inflamatorios crónicos. Además de su acción antibacteriana, posee efectos antivirales y antifúngicos, útiles para tratar infecciones respiratorias y candidiasis, según Mayo Clinic.

Cómo ayuda el ajo a controlar la presión

El ajo contribuye a mejorar la salud cardiovascular al facilitar la circulación y reducir la presión arterial. Sus compuestos estimulan la vasodilatación, lo que disminuye la rigidez de los vasos sanguíneos y promueve un flujo sanguíneo saludable. Un análisis de la revista Nutrients reveló que consumir entre uno y dos dientes de ajo crudo al día puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve, sin recurrir a medicamentos.

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Este efecto se potencia con la ingesta regular y prolongada, y se asocia a una menor incidencia de complicaciones cardíacas. Las propiedades cardioprotectoras del ajo se deben a su capacidad para evitar la agregación plaquetaria y reducir la inflamación vascular.

Cómo preparar ajo para consumirlo en ayunas

Para maximizar los beneficios del ajo crudo, es importante activar la alicina correctamente. Se recomienda pelar un diente de ajo fresco, triturarlo o picarlo y esperar entre 5 a 10 minutos antes de ingerirlo. Este tiempo permite que las enzimas transformen los precursores en alicina, el compuesto responsable de la mayoría de sus efectos medicinales.

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Para aprovechar la alicina del ajo crudo, se recomienda picar el diente fresco y esperar antes de consumirlo, evitando la cocción para preservar sus propiedades medicinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo crudo puede tomarse solo, acompañado de agua, o mezclado con alimentos fríos como tostadas o ensaladas. Es fundamental evitar exponerlo al calor, ya que la cocción destruye buena parte de la alicina. La dosis segura y eficaz es de uno a dos dientes diarios (aproximadamente 3 a 6 gramos), según recomendaciones de la Mayo Clinic y la University of Maryland Medical Center.

Aunque su consumo es seguro para la mayoría de las personas, puede causar irritación gástrica en quienes padecen úlceras, gastritis o colon irritable. También se aconseja precaución a quienes utilizan anticoagulantes, ya que el ajo potencia su efecto. El ajo crudo en ayunas se consolida como una estrategia simple y respaldada por la ciencia para fortalecer la salud digestiva, inmunológica y cardiovascular, siempre que se respeten las dosis y precauciones individuales.

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