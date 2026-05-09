Salud

Los impactos en la cabeza alteran el microbioma intestinal en jugadores universitarios de fútbol americano

Un estudio publicado en PLOS One revela que los golpes, aun sin síntomas de conmoción cerebral, modifican la composición bacteriana en el intestino en atletas, lo que podría afectar su salud y recuperación

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Ilustración de un jugador de fútbol americano con casco, conectada visualmente a un intestino estilizado lleno de bacterias de colores brillantes, sobre un fondo neutro.
El estudio publicado en PLOS One vincula los impactos en la cabeza en el fútbol americano universitario con alteraciones del microbioma intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los impactos en la cabeza en el fútbol americano universitario están vinculados con modificaciones en la composición del microbioma intestinal, incluso cuando estos golpes no causan síntomas de conmoción cerebral, según un estudio publicado en PLOS One.

La investigación sañala que los impactos en la cabeza que no producen señales de conmoción cerebral pueden provocar cambios en el microbioma intestinal de los jugadores universitarios de fútbol americano en pocos días. Esta situación puede influir tanto en la salud digestiva como en la recuperación cerebral y el bienestar general de los atletas.

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A lo largo de una temporada deportiva, es común que un jugador de fútbol americano universitario reciba entre 100 y 1.000 golpes en la cabeza. Hasta ahora, existía evidencia de que la conmoción cerebral influye negativamente en el microbioma intestinal, encargado de regular procesos como la inflamación y el sistema neuroinmunológico. Sin embargo, no se conocía si los impactos no concusivos tenían efectos similares.

El estudio de PLOS One aporta datos que muestran una correlación entre estos golpes subclínicos y variaciones en la microbiota de los deportistas.

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Cómo se realizó el estudio sobre el microbioma y los impactos

El equipo dirigido por Ahmet Ay y Kenneth Douglas Belanger de la Universidad Colgate evaluó a seis jugadores de la NCAA División I durante toda una temporada, comenzando desde la pretemporada. Se utilizaron sensores en los cascos para registrar los impactos y sistemas GPS para monitorizar la actividad física.

El estudio de la Universidad Colgate analizó a seis jugadores de la NCAA División I durante una temporada completa de fútbol americano (AP Photo/Charlie Neibergall, Archivo)
El estudio de la Universidad Colgate analizó a seis jugadores de la NCAA División I durante una temporada completa de fútbol americano (AP Photo/Charlie Neibergall, Archivo)

A lo largo del estudio, los investigadores recogieron 226 muestras fecales y aplicaron cuestionarios de estilo de vida después de cada recolección. El análisis tomó en cuenta 15 factores potencialmente influyentes, como dieta, intensidad del ejercicio, sueño y estrés, para aislar el efecto de los golpes en la cabeza sobre el microbioma.

Cambios identificados en el microbioma intestinal tras impactos

El hallazgo principal, según PLOS One, fue que la diversidad bacteriana intestinal se alteraba a los dos o tres días después de impactos significativos en la cabeza. En ese lapso, se detectó una disminución en bacterias del orden Coriobacteriales, de la familia Prevotellaceae y del género Prevotella, junto con un aumento en el género Ruminococcus.

Estos grupos bacterianos habían sido vinculados previamente con lesiones cerebrales y procesos inflamatorios. Además, el microbioma intestinal de los jugadores experimentó variaciones a lo largo de la temporada, y los análisis sugieren que la acumulación de impactos no concusivos está asociada con estas variaciones, incluso tras considerar otros factores.

Un jugador de fútbol americano universitario, con uniforme azul y casco, se agarra la cabeza con los ojos cerrados, mientras un hombre lo asiste en el banquillo.
Un estudio publicado en PLOS One revela que la diversidad bacteriana intestinal se modifica después de impactos significativos en la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de la investigación subrayó: “Nuestros resultados aportan evidencia de que incluso los impactos en la cabeza que no resultan en una conmoción o en otros síntomas reportados pueden modificar los microbios presentes en el intestino, tanto a corto como a largo plazo”, según recogió PLOS One.

Importancia de la conexión intestino-cerebro en la salud deportiva

Los autores destacan que el trabajo tiene limitaciones, como el tamaño reducido de la muestra y la falta de un grupo de control, lo que implica que las conclusiones solo establecen una correlación y no una relación causal directa. A pesar de ello, consideran relevante ubicar estos hallazgos en el contexto de la salud deportiva y la fisiología de los atletas.

“Hasta donde sabemos, es la primera vez que se investiga la relación entre impactos en la cabeza y la composición del microbioma intestinal, entendido como la compleja comunidad de bacterias y otros organismos en el sistema digestivo”, indicó Belanger, según PLOS One.

El investigador añadió que será necesario realizar nuevos estudios para determinar si estos cambios favorecen o dificultan la recuperación tras una lesión cerebral.

Desafíos futuros en la investigación sobre salud cerebral y microbiota

Una pantalla de resonancia magnética cerebral en primer plano muestra imágenes del cerebro con regiones en azul, verde y rojo, y gráficos de datos. Al fondo, un portátil y un cuaderno.
El estudio advierte sobre los posibles efectos a largo plazo de los impactos repetidos en la salud cerebral y digestiva de deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea dudas sobre cómo pueden afectar a largo plazo los impactos repetidos —aunque no produzcan síntomas claros— a la salud cerebral y digestiva de los deportistas. Los científicos remarcan la importancia de profundizar en la evidencia para entender hasta qué punto el microbioma interviene en la recuperación de lesiones cerebrales.

Tal como remarcó Belanger, integrar la perspectiva cerebro-intestinal resulta fundamental para proteger y tratar a los atletas ante daños no visibles, un campo de investigación todavía incipiente y con múltiples preguntas abiertas.

Los resultados difundidos por PLOS One indican que atender la salud deportiva requiere mirar más allá de los síntomas inmediatos y explorar cómo interactúan el cerebro y el intestino. A medida que estas conexiones se estudien en mayor profundidad, podrían emerger nuevos datos de valor para la práctica médica y la prevención en el deporte de alto rendimiento.

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