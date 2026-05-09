Tres parejas se encuentran entre los nuevos restos de desaparecidos identificados en el centro clandestino La Perla

Tres matrimonios desaparecidos durante la dictadura fueron identificados en los terrenos de La Perla en Córdoba

La Justicia Federal confirmó el jueves último la identificación de nuevos restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, hallados en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, en provincia de Córdoba, entre ellos, se encuentran tres parejas. La confirmación oficial de las identidades, incluidas estas parejas, se realizará el martes próximo durante una conferencia de prensa. Por el momento, a través de las familias y organismos de derechos humanos se conoció públicamente los nombres de dos de estos matrimonios.

Las recientes identificaciones representa un avance en la búsqueda de memoria y justicia por crímenes cometidos durante la dictadura militar en Argentina. Los hallazgos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense serán confirmados oficialmente el martes 12 de mayo de 2026. El caso vuelve a colocar a La Perla en el centro del debate sobre derechos humanos y memoria histórica.

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Entre los restos identificados, figuran Ester Felipe y Luis Mónaco, una pareja de Villa María, Córdoba, y Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy, pareja de Tres de Febrero, que residía en Córdoba en el momento de su secuestro.

La identificación fue resultado de un procedimiento coordinado entre el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Instituto de Medicina Forense, con intervención del Juzgado Federal N°3 de Córdoba. El proceso incluyó análisis antropológico y genético, así como la comparación de muestras familiares. Las familias ya recibieron la notificación privada antes de cualquier comunicación pública, en cumplimiento de los protocolos de resguardo emocional.

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Ester Mónaco y Luis Felipe cuyos restos fueron hallados en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba (Instagram Paula Mónaco Felipe )

La Perla funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978. Por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. En 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense inició excavaciones en la zona conocida como Loma del Torito, utilizando testimonios de sobrevivientes y tecnología avanzada.

El análisis de fragmentos óseos y la selección de muestras para exámenes genéticos permitieron la identificación de 12 personas en marzo de 2026. El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, encabezado por Miguel Hugo Vaca Narvaja, supervisa el proceso junto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y dará a conocer las identidades del nuevo grupo que incluye a las tres parejas.

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Las historias de las parejas identificadas

En esta etapa fueron identificados Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María y padres de la periodista Paula Mónaco Felipe, quien reside en México.

La propia Mónaco Felipe compartió en sus redes sociales la emoción que le produjo recuperar los restos de sus padres: “Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

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Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy. También fueron identificados en los enterramientos (Comisión de Familiares y Compañeros Detenidos Desaparecidos de Tres de Febrero)

Ambos fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y estuvieron cautivos en La Perla, donde fueron asesinados. Sus restos fueron hallados juntos en Loma del Torito después de 48 años y 3 meses.

Según reconstruyó el medio Villa María Vivo con información de los querellantes en la causa La Perla, Felipe nació en 1950 en Las Varillas, Córdoba, y trabajó como psicóloga en la capital provincial y en Villa María. Mónaco, nacido en 1947 en la ciudad de Córdoba, se dedicó al periodismo y fue delegado sindical. Ambos integraron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

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Además, fueron identificados Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy, que entonces eran padres de una hija pequeña. Así lo informó la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos-desaparecidos de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires. Cruspeire, indicó fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de su trabajo en la funeraria Punilla, y Godoy fue detenida ilegalmente poco después en la misma ciudad.

El Equipo Argentino de Antropología Forense logró la identidad de nuevos restos óseos

La pareja participó activamente en la militancia política y social, él vinculado a Montoneros y ella a la Juventud Peronista. Ambos formaron parte también del grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero, según el mismo organismo de derechos humanos.

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Los restos de Cruspeire y Godoy fueron hallados juntos en Loma del Torito, casi cinco décadas después de su desaparición. Su hija, Mariela, tras el secuestro de sus padres, fue rescatada por vecinos y luego entregada a familiares.