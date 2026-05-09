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El grave error en la salida de Boca Juniors que derivó en el 1-0 de Huracán: el entredicho entre Brey y Milton Delgado

El Globo pegó de entrada en la Bombonera gracias a una presión asfixiante y el tanto de Leonardo Gil

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Huracán se puso rápido en ventaja en la Bombonera ante Boca Juniors por varias cuestiones: la asfixia en la presión del equipo de Diego Martínez, el descuido compartido entre Leandro Brey y Milton Delgado y la definición de Leonardo Gil con pierna inhábil para ajustar la pelota contra un palo. En apenas 4 minutos, los de Parque Patricios se pusieron en ventaja en la llave de octavos de final del Torneo Apertura.

Los delanteros del Globo intuyeron que la salida sería con uno de los mediocampistas xeneizes y cuando el arquero le entregó la pelota, lo rodearon entre varios. Lucas Blondel lo movió para que no pudiera girar y le abrió el camino a un Gil que encaró para su pierna menos hábil y no dudó en rematar ante la marca de un Ayrton Costa que quiso bloquearlo tirándose al piso, pero no llegó. Lo mismo con Brey, que prácticamente no tuvo nada que hacer.

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Mientras los futbolistas visitantes festejaban la apertura del marcador, las cámaras de la transmisión oficial también mostraron a los protagonistas del grave error en la salida de Boca en un claro entredicho. Brey le abrió los brazos a su compañero porque pareció recriminarle que le había advertido que lo estaban por presionar, pero Delgado no lo escuchó y se lo hizo saber.

Hace algún tiempo, el Colo Gil había declarado públicamente que Boca se había interesado en sus servicios: fue justo antes de firmar en Huracán. “A mí no me llamaron, pero sí a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo. Tengo muchas ganas. Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar, así que estoy esperando”, había revelado a fines de 2024 quien hoy anotó el 1-0 en la Bombonera.

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Seguramente Claudio Úbeda tenía otra expectativa en el arranque del match y por eso sufrió de entrada. El seguimiento de las cámaras al entrenador de Boca mostró su nerviosismo cuando vislumbró que Delgado perdía la pelota y la desazón e impotencia cuando la pelota ingresó a la valla de Brey. Giro en el lugar y brazos cruzados. Enseguida, desde el banco de suplentes local, intentaron levantar el ánimo del equipo tanto el cuerpo técnico como los relevos.

En la primera parte, en el banco de Boca también reclamaron efusivamente algunas jugadas polémicas contra los árbitros, pero las repeticiones mostraron que no tenían razón. Primero recriminaron una mano en el área del Paio Pereyra que no existió y luego que no había posición adelantada en la jugada que terminaba en empate de Milton Giménez, aunque sí había offside de Miguel Merentiel en la previa.

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