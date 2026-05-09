Crimen y Justicia

La Justicia de Tucumán define si sostiene el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez acusados por abuso

La querella y las defensas presentaron sus argumentos ante el Tribunal de Impugnación para revertir el fallo que benefició a los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. Las audiencias continuarán la próxima semana

Guardar
Google icon
SEBASTIAN SOSA, BRAIAN CUFRE, ABIEL OSORIO Y JOSE IGNACIO FLORENTIN
Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín

El futuro judicial de los exjugadores de Vélez Sarsfield acusados de abuso sexual en Tucumán depende ahora de lo que resuelva el Tribunal de Impugnación, que comenzó a escuchar los planteos de las partes en audiencias que seguirán la semana próxima.

El proceso entró en una etapa clave. El último jueves empezaron las audiencias en las que la querella, representada por Patricia Neme, José Díaz y Franco Venditti, expone sus cuestionamientos al sobreseimiento dictado en diciembre pasado por el juez Augusto José Paz Almonacid a favor de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. En concreto, cuestionan la validez de las pruebas y el criterio del juez Paz Almonacid para dictar el fallo.

PUBLICIDAD

La defensa de los ex futbolistas también presenta sus argumentos ante el tribunal para sostener esa resolución del magistrado.

Braian Cufré Abiel Osorio y José Florentín jugadores de velez denunciados abuso sexual portada 3
(@Agusspalacios_)

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando una joven periodista denunció a los cuatro futbolistas que entonces integraban el plantel de Vélez Sarsfield por un supuesto abuso en un hotel de San Miguel de Tucumán. El juez Almonacid resolvió el sobreseimiento al considerar que el hecho no constituía delito, tras rechazar el pedido de nulidad de pruebas realizado por la querella.

PUBLICIDAD

Las defensas -Florencia Abdala y Camilo Atim representan a Bobadilla; José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia, a Cufré y Osorio; y Ernesto Baaclini es defensor de Sosa-, por su parte, argumentaron que las pericias demostraban una relación consentida, mientras que la representación de la denunciante sostuvo que la valoración de la prueba fue arbitraria y que muchas evidencias no fueron tomadas en cuenta. La querella apeló la resolución y así la causa llegó a esta instancia.

Fuentes del caso explicaron a Infobae que la admisibilidad del recurso presentado por la querella no significa un fallo de fondo ni implica una reapertura. El trámite es parte de cualquier apelación en la provincia: si el recurso se presenta en tiempo y forma, el tribunal lo admite para luego analizar los argumentos principales.

PERICIAS HOTEL HILTON VELEZ CASO DE ABUSO
Pericias en la habitación del hotel donde estuvieron los futbolistas y la joven

En este contexto, y ante versiones erróneas que circularon, cabe aclarar que la causa siempre se mantuvo abierta y no estará cerrada hasta que la resolución alcance el carácter de firmeza. De hecho, el expediente podría llegar a otras dos instancias superiores: la Corte Suprema de Tucumán y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así las cosas, por ahora, el expediente sigue en etapa de revisión y las partes se preparan para la continuidad de las audiencias, donde se definirá si se confirma el sobreseimiento o si la causa tiene un nuevo capítulo judicial.

Otro punto a aclarar en esta situación es que el Ministerio Público Fiscal no recurrió la decisión de sobreseimiento respecto de los ex jugadores, por lo que su postura fue interpretada como un consentimiento a favor del fallo original.

PERICIAS HOTEL HILTON VELEZ CASO DE ABUSO
El caso se remonta a marzo de 2024

Hay que recordar que, tras conocerse la noticia en 2024, Vélez decidió activar el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel. Hoy ninguno viste esa camiseta. Sosa, tras pagar una fianza de 50 millones, quedó en libertad y regresó a Buenos Aires. Luego, obtuvo la autorización para atajar en el fútbol de su país, Uruguay.

En tanto, los otros tres jugadores acusados recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y en junio de 2024 lograron la libertad. Todos volvieron a jugar al fútbol en distintos clubes.

Temas Relacionados

Vélez SarsfieldAbusos sexualesTucumánSebastián SosaBraian CufréAbiel OsorioJosé Ignacio FlorentínÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robaron una casa de herrajes en Burzaco, los rastrearon por cámaras y los detuvieron en la puerta de un supermercado

El robo ocurrió hace dos semanas y los sospechosos fueron capturados en Quilmes. En ese momento, llevaban consigo una amoladora, una barreta y un martillo rompe vidrios, entre otras cosas

Robaron una casa de herrajes en Burzaco, los rastrearon por cámaras y los detuvieron en la puerta de un supermercado

“Más de 20 focos de sangrado interno”: el informe forense de Ángel con el que la Justicia sostiene que murió por golpes

Infobae accedió a la historia clínica del nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia y a los resultados de los análisis realizados por el cuerpo interdisciplinario del Poder Judicial. Qué dice la fiscalía sobre el estudio que arrojó una neumonía como causa de fallecimiento

“Más de 20 focos de sangrado interno”: el informe forense de Ángel con el que la Justicia sostiene que murió por golpes

Cañuelas: golpeó con un caño a una jubilada para robarle $50 mil, la dejó en grave estado y lo detuvieron

El ataque ocurrió en el barrio Los Aromos. La víctima tiene 79 años y pelea por su vida tras ser agredida en su casa. Investigan si el sospechoso, de 23, tiene algún vínculo con la anciana

Cañuelas: golpeó con un caño a una jubilada para robarle $50 mil, la dejó en grave estado y lo detuvieron

Insólito episodio en Santa Fe: detuvieron a una pareja por intentar tener sexo en un avión

Ocurrió en el aeropuerto de Rosario. Los acusados tienen 55 y 60 años

Insólito episodio en Santa Fe: detuvieron a una pareja por intentar tener sexo en un avión

Caso Ángel: la decisión de la Justicia tras los resultados de los nuevos estudios que dieron un giro en la investigación

Un nuevo informe complementario indica que el niño habría padecido una neumonía, lo que pone en duda la hipótesis de homicidio y podría recaratular la causa como abandono. Cómo sigue la situación de la madre y el padrastro

Caso Ángel: la decisión de la Justicia tras los resultados de los nuevos estudios que dieron un giro en la investigación

DEPORTES

Boca Juniors pierde contra Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera

Boca Juniors pierde contra Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera

El grave error en la salida de Boca Juniors que derivó en el 1-0 de Huracán: el entredicho entre Brey y Milton Delgado

Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura tras la victoria de Belgrano en el clásico cordobés

Belgrano logró una histórica victoria por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés y se clasificó a los cuartos del Torneo Apertura

Galatasaray se consagró campeón en Turquía con una actuación clave de Mauro Icardi: el festejo especial con la China Suárez

TELESHOW

Marta Fort se mostró a cara lavada y sus seguidores la llenaron de elogios

Marta Fort se mostró a cara lavada y sus seguidores la llenaron de elogios

La sexy producción de fotos de La Joaqui y Sofía Gonet: "Podré ser sumisa, pero barata, jamás"

El alocado festejo de la China Suárez por el título que logró Mauro Icardi con el Galatasaray

El tenso momento entre Camilota y el dr. Sergio Verón en Cuestión de Peso: "Pensé que estaba embarazada"

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

INFOBAE AMÉRICA

India nombró a un nuevo ministro de Defensa en medio de las tensiones regionales

India nombró a un nuevo ministro de Defensa en medio de las tensiones regionales

CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana

Fuerza Naval de Honduras decomisa 3,900 galones de combustible ocultos en el Caribe hondureño

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

La muerte acechó en la penumbra: Madre e hijo son asesinados sin piedad en Guatemala