La Justicia de Tucumán define si sostiene el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez acusados por abuso

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín

El futuro judicial de los exjugadores de Vélez Sarsfield acusados de abuso sexual en Tucumán depende ahora de lo que resuelva el Tribunal de Impugnación, que comenzó a escuchar los planteos de las partes en audiencias que seguirán la semana próxima.

El proceso entró en una etapa clave. El último jueves empezaron las audiencias en las que la querella, representada por Patricia Neme, José Díaz y Franco Venditti, expone sus cuestionamientos al sobreseimiento dictado en diciembre pasado por el juez Augusto José Paz Almonacid a favor de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. En concreto, cuestionan la validez de las pruebas y el criterio del juez Paz Almonacid para dictar el fallo.

PUBLICIDAD

La defensa de los ex futbolistas también presenta sus argumentos ante el tribunal para sostener esa resolución del magistrado.

(@Agusspalacios_)

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando una joven periodista denunció a los cuatro futbolistas que entonces integraban el plantel de Vélez Sarsfield por un supuesto abuso en un hotel de San Miguel de Tucumán. El juez Almonacid resolvió el sobreseimiento al considerar que el hecho no constituía delito, tras rechazar el pedido de nulidad de pruebas realizado por la querella.

PUBLICIDAD

Las defensas -Florencia Abdala y Camilo Atim representan a Bobadilla; José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia, a Cufré y Osorio; y Ernesto Baaclini es defensor de Sosa-, por su parte, argumentaron que las pericias demostraban una relación consentida, mientras que la representación de la denunciante sostuvo que la valoración de la prueba fue arbitraria y que muchas evidencias no fueron tomadas en cuenta. La querella apeló la resolución y así la causa llegó a esta instancia.

Fuentes del caso explicaron a Infobae que la admisibilidad del recurso presentado por la querella no significa un fallo de fondo ni implica una reapertura. El trámite es parte de cualquier apelación en la provincia: si el recurso se presenta en tiempo y forma, el tribunal lo admite para luego analizar los argumentos principales.

PUBLICIDAD

Pericias en la habitación del hotel donde estuvieron los futbolistas y la joven

En este contexto, y ante versiones erróneas que circularon, cabe aclarar que la causa siempre se mantuvo abierta y no estará cerrada hasta que la resolución alcance el carácter de firmeza. De hecho, el expediente podría llegar a otras dos instancias superiores: la Corte Suprema de Tucumán y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así las cosas, por ahora, el expediente sigue en etapa de revisión y las partes se preparan para la continuidad de las audiencias, donde se definirá si se confirma el sobreseimiento o si la causa tiene un nuevo capítulo judicial.

PUBLICIDAD

Otro punto a aclarar en esta situación es que el Ministerio Público Fiscal no recurrió la decisión de sobreseimiento respecto de los ex jugadores, por lo que su postura fue interpretada como un consentimiento a favor del fallo original.

El caso se remonta a marzo de 2024

Hay que recordar que, tras conocerse la noticia en 2024, Vélez decidió activar el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel. Hoy ninguno viste esa camiseta. Sosa, tras pagar una fianza de 50 millones, quedó en libertad y regresó a Buenos Aires. Luego, obtuvo la autorización para atajar en el fútbol de su país, Uruguay.

PUBLICIDAD

En tanto, los otros tres jugadores acusados recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y en junio de 2024 lograron la libertad. Todos volvieron a jugar al fútbol en distintos clubes.