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Marta Fort se mostró a cara lavada y sus seguidores la llenaron de elogios

La influencer dejó a todos sorprendidos al mostrar su rostro al natural antes de una producción de moda, recibiendo una lluvia de elogios y demostrando que el estilo también tiene que ver con la autenticidad

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Marta Fort se dejó ver a cara lavada y sorprendió a sus seguidores que la elogiaron (Video: Instagram)

Marta Fort tiene 22 años, casi un millón de seguidores en Instagram y cada publicación suya genera conversación. Hija de Ricardo Fort, el empresario y mediático que marcó una época en la farándula argentina, la joven construyó su propio camino como modelo e influencer. Sus looks son seguidos de cerca y cualquier elección suya despierta atención.

Por eso, cuando se mostró a cara lavada, la reacción de sus seguidores no tardó. “Con esa cara tallada por los dioses, nenita” fue uno de los mensajes que acumuló la publicación. Otro decía: “Por favor, qué piel saludable. Tu padre está súper orgulloso de lo reina que sos”. Una seguidora fue más directa: “Si te dejás sin maquillaje la piel te queda mejor, hermosa”. Y hubo quien cerró con doble elogio: “Ella es literalmente icónica y vos sos increíble”.

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La aparición sin maquillaje fue el punto de partida de una producción elaborada para un evento de moda. El maquillador trabajó primero la piel: bronceó el rostro para igualarlo al tono del cuerpo, aplicó rubores en dos tonos para dar dimensión y reforzó el contorno con polvos. El centro del rostro quedó iluminado con correctores, y polvos traslúcidos sellaron el conjunto.

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Los ojos concentraron la mayor parte del trabajo. Se usó una prebase blanca para acompañar el vestido del mismo color —confeccionado en crepé suizo, bordado a mano con cristales y con una cola de tul de seda con capas troqueladas—, sombras suaves en tono visón y blanco en la línea de agua interior. Se aplicó la técnica de baking bajo los ojos como precaución ante posibles caídas de sombra.

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Los labios se delinearon en gris con Make Up For Ever y se completaron con un labial de larga duración. Como último ajuste, el maquillador oscureció levemente la esquina externa de los ojos para lograr un efecto foxy eyes. El vestido, firmado por la diseñadora Claudia Arce, llevaba engarzados en el frente y la espalda los crucifijos originales de uno de los rosarios de Ricardo Fort.

Marta Fort posa en un vestido blanco con escote palabra de honor, lazo negro y falda de tul, sentada en un sofá rojo de terciopelo. Su cabello está recogido
Marta Fort luce un impactante vestido blanco con falda de tul y un lazo negro, sentada en un sofá rojo, para los premios Martín Fierro de la Moda.

Las excentricidades de Marta Fort en Miami

El estilo de vida de Marta Fort no se agota en los eventos de moda. Durante una entrevista con Federico Bal para el ciclo Resto del mundo de El Trece, la joven reveló cuánto gasta cada vez que sale de noche en Miami: “Y ayer gasté 3 lucas (USD 3.000), me abaraté un poco”, dijo sin rodeos.

Bal preguntó si esa cifra era un promedio habitual. “Sí, es lo normal”, respondió Fort, ubicando los miles de dólares por velada como parte de su rutina en la ciudad. Cada salida implica mesas exclusivas, bebidas premium y servicios adicionales que elevan el monto final.

La anécdota más llamativa de la charla fue otra: en una oportunidad, estuvo a punto de gastar USD 11.000 en una sola operación. “Un día casi gasto 11 mil dólares por error cuando me acercaron el posnet”, contó entre risas.

Cuánto puede gastar Marta Fort en una cena en Buenos Aires

En una reciente entrevista transmitida en el programa “Solo por hoy”, Marta Fort, reconocida influencer y hija del empresario Ricardo Fort, abordó abiertamente el nivel de gasto que asume durante sus salidas nocturnas en Buenos Aires, subrayando que para ella invertir sumas elevadas en cenas y entretenimiento responde tanto a una preferencia personal como a una forma de vida que, según su testimonio, caracteriza a su familia. Fort estimó que una cena exclusiva para dos personas en la capital argentina puede costar cerca de 350.000 pesos, una cifra que, en sus palabras, se justifica por su predilección por el buen vino y la sofisticación en los restaurantes elegidos.

Consultada sobre su estado sentimental en el mismo programa, Fort respondió con franqueza: “No tengo que estar en pareja para estar bien.” La influencer manifestó su comodidad con la soltería y señaló que prefiere relaciones tranquilas, priorizando la independencia personal en su vida diaria. En cuanto a invitar en una cita, reconoció que en varias oportunidades ha asumido la cuenta, actitud que, según su relato, considera espontánea y coherente con su forma de disfrutar el tiempo en compañía.

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