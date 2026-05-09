Salud

El hábito alimentario que la ciencia recomienda para proteger el corazón

Diversos estudios aseguran que existe una práctica diaria que ayuda a mantener los vasos sanguíneos en mejores condiciones y contribuye al equilibrio de minerales esenciales

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Un corazón anatómico rodeado de salmón, aguacate, arándanos, frambuesas, nueces, avena, espinacas, aceite de oliva y té verde sobre una mesa clara.
La revisión científica analizó datos de más de 150.000 personas en América, Europa y Asia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puñado de porotos, un plato de lentejas o una porción de tofu pueden ser más que simples acompañamientos en la mesa. Según una nueva revisión científica publicada en BMJ Nutrition Prevention & Health, el aumento en el consumo diario de legumbres y alimentos de soja se asocia con una reducción sustancial del riesgo de hipertensión arterial en adultos. Mientras la prevalencia de presión alta crece en el mundo y los tratamientos farmacológicos muestran límites, la dieta emerge como una herramienta accesible para la prevención.

¿Cuánto impacta sumar legumbres y soja a la dieta?

El análisis, que reunió datos de más de 150.000 personas en América, Europa y Asia, identificó un patrón claro: quienes consumen alrededor de 170 gramos de legumbres y entre 60 y 80 gramos de alimentos de soja al día presentan hasta un 19% menos riesgo de desarrollar hipertensión. Según los investigadores, las personas con alta ingesta de legumbres tenían un 16% menos de probabilidad de padecer presión alta en comparación con quienes apenas las incorporaban a su menú diario, mientras que la reducción alcanzó el 19% en el caso de la soja.

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Un cuenco de madera lleno de granos de soja sobre una mesa de madera rústica, con una cuchara de madera y granos dispersos. Una ventana iluminada y objetos de cocina al fondo.
Incorporar unos 170 gramos de legumbres y entre 60 y 80 gramos de soja al día reduce hasta un 19% la posibilidad de desarrollar presión alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores equivalen a una taza de porotos, garbanzos o lentejas cocidas, o una porción de tofu del tamaño de la palma de la mano. “Los beneficios no aumentan más allá de estos umbrales diarios”, precisa el estudio, lo que sugiere una especie de efecto techo.

¿Por qué la soja y las legumbres protegen el corazón?

La evidencia apunta a una combinación de factores. Legumbres y alimentos de soja son fuentes ricas de potasio, magnesio y fibra alimentaria, nutrientes que favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos y la regulación de la presión arterial. Además, la fermentación de la fibra en el intestino genera ácidos grasos de cadena corta que mejoran la función vascular.

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En el caso de la soja, los investigadores destacan el papel de las isoflavonas, compuestos vegetales que “pueden interactuar con los receptores de estrógeno para mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y atenuar las respuestas hipertensivas”.

El equipo sostiene que “la evidencia general indica una relación causal probable entre el consumo de legumbres y soja y la reducción del riesgo de presión alta”. Este respaldo científico impulsa la inclusión de estos alimentos en las recomendaciones nutricionales para la población general.

Vista superior de una mesa de madera con numerosos cuencos y platos llenos de alimentos ricos en fibra, como legumbres, cereales, frutas, verduras y semillas.
Consumir una taza diaria de porotos, garbanzos o lentejas, o una porción de tofu, alcanza el umbral óptimo de beneficio (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tan lejos están las dietas actuales de las recomendaciones?

El trabajo advierte que el consumo promedio de legumbres en Europa y el Reino Unido ronda los 8 a 15 gramos diarios, muy por debajo de los 65 a 100 gramos sugeridos para la salud cardiovascular. En América, el patrón es similar. Para los autores, este déficit representa una oportunidad desaprovechada en la lucha contra la hipertensión, una de las principales causas de muerte en el planeta.

El doctor Sumantra Ray, director ejecutivo de NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health, subraya la importancia del hallazgo: “Esta investigación fortalece la base de evidencia sobre los beneficios cardioprotectores de las dietas basadas en plantas. Los resultados agregan peso al uso de legumbres y soja como estrategias dietéticas para mitigar la carga global de la hipertensión”.

Si bien la revisión es amplia y rigurosa, los propios autores señalan limitaciones. Hay variabilidad en los tipos de legumbres y soja evaluados, en las formas de preparación y en el contexto dietético de las poblaciones analizadas. “No podemos descartar completamente la influencia de factores no medidos”, remarcan los responsables del estudio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo promedio de legumbres en Europa y América está muy por debajo de las cantidades recomendadas para proteger el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el beneficio de la soja parece estabilizarse entre 60 y 80 gramos diarios. “El motivo de este efecto techo no está claro. Podría reflejar un límite biológico o deberse al menor número de estudios disponibles en ese rango de consumo”, agregan los investigadores.

La Organización Mundial de la Salud y los principales organismos nutricionales promueven desde hace años el aumento del consumo de proteínas vegetales. El nuevo meta-análisis refuerza estas políticas y sugiere metas concretas y alcanzables: incorporar legumbres y productos de soja cada día puede ser una estrategia sencilla para reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular.

La convergencia entre los hallazgos epidemiológicos y las bases biológicas subraya a las legumbres y la soja no solo como alimentos nutritivos, sino como agentes capaces de modular la salud vascular.

La investigación publicada en BMJ Nutrition Prevention & Health invita a reconsiderar el rol de los alimentos cotidianos en la prevención de enfermedades crónicas y coloca a las legumbres y la soja en el centro de la mesa de la salud pública.

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