Crimen y Justicia

La caída de Priscila: detuvieron a una mujer señalada como líder de una banda narco en el sur del conurbano bonaerense

Tiene 28 años y fue arrestada junto a otra sospechosa en Almirante Brown. En los allanamientos, además, se secuestraron drogas, balanzas de precisión y dinero

Guardar
Google icon

La detenida está acusada de dirigir una banda criminal que opera en Almirante Brown

Tras cuatro allanamientos en las localidades de Malvinas Argentinas y Burzaco, partido de Almirante Brown, la Policía Bonaerense detuvo recientemente a una mujer de 28 años sospechada de liderar una banda narco.

Se trata de Priscila Macarena Verón, quien está acusada de ser la jefa de una organización que manejaba la venta, distribución y almacenamiento de drogas en distintos barrios de la zona sur del conurbano.

PUBLICIDAD

En los operativos, además, fue detenida otra mujer identificada como Jesica Soledad Monafo, de 37 años, y señalada como integrante de la banda.

La detenida está acusada de dirigir una banda criminal que opera en Almirante Brown
Priscila Macarena Verón, la mujer señalada como líder narco

La causa comenzó en noviembre pasado, cuando personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detectó un circuito de microtráfico con puntos de venta bajo la modalidad “pasamano”.

PUBLICIDAD

Según los reportes policiales, la estructura criminal utilizaba “satélites” para alertar sobre la llegada de la Policía y contaba con custodia armada para controlar el territorio.

Durante las tareas de vigilancia y seguimientos, los agentes identificaron varios inmuebles en Malvinas Argentinas usados como centros de acopio y fraccionamiento. Allí se almacenaban estupefacientes, elementos de corte, balanzas de precisión y material bélico.

Parte de la droga y el dinero hallados en los allanamientos

En Burzaco, otra parte de la banda, liderada por otra mujer y su grupo familiar, se dedicaba a la venta de cocaína fraccionada en “papelitos”.

La agrupación delictiva tenía también influencia en otras localidades como Adrogué y Llavallol (partido de Lomas de Zamora).

La investigación indica que Verón coordinaba la logística, la distribución y el funcionamiento de los puntos de venta. Además, mantenía una relación directa con Kevin Henderson Valderrama Acosta (36), conocido como “Mervin”, actualmente prófugo, señalado como el jefe máximo de la banda y con peso en el sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales explicaron que Verón, apodada la “novia de Mervin” en el ámbito delictivo, habría escalado posiciones por esa relación, obteniendo acceso a proveedores, respaldo armado y poder de decisión dentro de la organización, tras la fuga de Valderrama Acosta.

La detenida está acusada de dirigir una banda criminal que opera en Almirante Brown
La otra detenida, Jésica Soledad Monafo

Con toda la información recabada, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, con intervención del fiscal Leonardo Kaszewski, solicitó los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°8 lomense.

Los procedimientos terminaron con el secuestro de 506 gramos de marihuana y 195,4 gramos de cocaína –ambos listos para su comercialización–, además de 145 envoltorios de sustancia compatible sin pesaje individual.

La policía también incautó cuatro balanzas de precisión, tijeras, bolsas y recortes de nylon, anotaciones, documentación, 550 mil pesos en efectivo y 10 teléfonos celulares.

De esta manera, ambas detenidas quedaron acusadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización bajo la Ley 23.737.

La detenida está acusada de dirigir una banda criminal que opera en Almirante Brown
Droga, dinero y otros elementos secuestrados en los operativos

La investigación sigue adelante en busca de Valderrama Acosta y otros secuaces. Entre ellos, figura Joel David Rodríguez, conocido como “El Topo”, quien presuntamente amenazaba a vecinos para que abandonaran viviendas y transformarlas en búnkeres de venta de cocaína.

También Elian Yair Bret, apodado “Maluma” y mencionado en el expediente como integrante del grupo que operaba en Villa Betharram y Lomas Verde.

Otros buscados por la Justicia son Rodrigo Daniel Sánchez, alias “Pipo”, y Dylan Benjamín Fernández, alias “Pompón”.

Temas Relacionados

NarcotráficoPolicía BonaerenseAlmirante BrownLomas de ZamoraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron encomiendas con cocaína en Ezeiza: tras una entrega controlada, detuvieron a tres franceses en París y Montevideo

El primer hallazgo ocurrió el 24 de abril, cuando personal de Aduana detectó 11 ladrillos con el símbolo del escorpión en el aeropuerto. Mientras avanzaba la investigación, encontraron un segundo envío camuflado en un compresor de aire

Encontraron encomiendas con cocaína en Ezeiza: tras una entrega controlada, detuvieron a tres franceses en París y Montevideo

Violento robo en Lanús: dos hombres amenazaron y golpearon a una mujer, le sustrajeron el auto y escaparon

Los ladrones aún no fueron atrapados por las autoridades. La víctima no sufrió heridas

Violento robo en Lanús: dos hombres amenazaron y golpearon a una mujer, le sustrajeron el auto y escaparon

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

Un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró que el acusado mostró actitudes extrañas mientras la víctima seguía con vida tras caer del balcón

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

El sospechoso fue a un juicio abreviado acusado de liderar una banda que producía y comercializaba registros apócrifos. El caso

Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

La jueza María Romilda Servini le dio un giro radical al caso tras asumir el expediente. Dictó embargos de hasta $1200 millones para tres acusados en un fallo maratónico de 491 páginas

Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

DEPORTES

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

El feroz descargo de la esposa de Federico Valverde tras el escándalo en el vestuario del Real Madrid: “¿Quieren ver sangre?”

Denuncia por espionaje y escándalo en Inglaterra: el duro castigo que podría recibir un equipo por infringir la Ley Bielsa

Revelaron el listado de artistas internacionales que cantarán en el Mundial 2026 en los shows previos a los partidos

Quiénes son los argentinos que buscan la tercera ronda en el Masters 1000 de Roma: cómo ver los partidos y orden de juego

TELESHOW

Nicole Neumann sorprendió al contar cuál es su juguete sexual favorito: “¿Quién no tiene uno, chicas?”

Nicole Neumann sorprendió al contar cuál es su juguete sexual favorito: “¿Quién no tiene uno, chicas?”

Pampita habló de la separación con Martín Pepa: "Sólo tengo buenos recuerdos"

El festejo íntimo de cumpleaños de Sabrina Rojas junto a José Chatruc y sus amigos: beso romántico y postres especiales

Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

INFOBAE AMÉRICA

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía

Un odontólogo, un rescate fallido y un paradero que nadie conoce: el secuestro que sacude a Guatemala

Boom de la renta corta en República Dominicana: el 57.6 % del hospedaje ya es temporal

Honduras: Denuncian más de 40 mil quintales de frijol vencidos en bodegas de la reserva estratégica en Danlí