La caída de Priscila: detuvieron a una mujer señalada como líder de una banda narco en el sur del conurbano bonaerense

La detenida está acusada de dirigir una banda criminal que opera en Almirante Brown

Tras cuatro allanamientos en las localidades de Malvinas Argentinas y Burzaco, partido de Almirante Brown, la Policía Bonaerense detuvo recientemente a una mujer de 28 años sospechada de liderar una banda narco.

Se trata de Priscila Macarena Verón, quien está acusada de ser la jefa de una organización que manejaba la venta, distribución y almacenamiento de drogas en distintos barrios de la zona sur del conurbano.

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En los operativos, además, fue detenida otra mujer identificada como Jesica Soledad Monafo, de 37 años, y señalada como integrante de la banda.

Priscila Macarena Verón, la mujer señalada como líder narco

La causa comenzó en noviembre pasado, cuando personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detectó un circuito de microtráfico con puntos de venta bajo la modalidad “pasamano”.

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Según los reportes policiales, la estructura criminal utilizaba “satélites” para alertar sobre la llegada de la Policía y contaba con custodia armada para controlar el territorio.

Durante las tareas de vigilancia y seguimientos, los agentes identificaron varios inmuebles en Malvinas Argentinas usados como centros de acopio y fraccionamiento. Allí se almacenaban estupefacientes, elementos de corte, balanzas de precisión y material bélico.

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Parte de la droga y el dinero hallados en los allanamientos

En Burzaco, otra parte de la banda, liderada por otra mujer y su grupo familiar, se dedicaba a la venta de cocaína fraccionada en “papelitos”.

La agrupación delictiva tenía también influencia en otras localidades como Adrogué y Llavallol (partido de Lomas de Zamora).

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La investigación indica que Verón coordinaba la logística, la distribución y el funcionamiento de los puntos de venta. Además, mantenía una relación directa con Kevin Henderson Valderrama Acosta (36), conocido como “Mervin”, actualmente prófugo, señalado como el jefe máximo de la banda y con peso en el sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales explicaron que Verón, apodada la “novia de Mervin” en el ámbito delictivo, habría escalado posiciones por esa relación, obteniendo acceso a proveedores, respaldo armado y poder de decisión dentro de la organización, tras la fuga de Valderrama Acosta.

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La otra detenida, Jésica Soledad Monafo

Con toda la información recabada, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, con intervención del fiscal Leonardo Kaszewski, solicitó los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°8 lomense.

Los procedimientos terminaron con el secuestro de 506 gramos de marihuana y 195,4 gramos de cocaína –ambos listos para su comercialización–, además de 145 envoltorios de sustancia compatible sin pesaje individual.

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La policía también incautó cuatro balanzas de precisión, tijeras, bolsas y recortes de nylon, anotaciones, documentación, 550 mil pesos en efectivo y 10 teléfonos celulares.

De esta manera, ambas detenidas quedaron acusadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización bajo la Ley 23.737.

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Droga, dinero y otros elementos secuestrados en los operativos

La investigación sigue adelante en busca de Valderrama Acosta y otros secuaces. Entre ellos, figura Joel David Rodríguez, conocido como “El Topo”, quien presuntamente amenazaba a vecinos para que abandonaran viviendas y transformarlas en búnkeres de venta de cocaína.

También Elian Yair Bret, apodado “Maluma” y mencionado en el expediente como integrante del grupo que operaba en Villa Betharram y Lomas Verde.

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Otros buscados por la Justicia son Rodrigo Daniel Sánchez, alias “Pipo”, y Dylan Benjamín Fernández, alias “Pompón”.