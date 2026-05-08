Ciencia

El vitiligo no es igual en todos: un estudio descubrió diferencias genéticas según la edad de inicio

Los hallazgos, publicados en Frontiers, revelaron que ambos subtipos comparten apenas 20 genes, lo que respalda la necesidad de adaptar los tratamientos según las características hereditarias de cada caso

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Una investigación en pacientes de diversas regiones reveló que la base genética varía entre los subtipos de vitiligo (Freepik)

Una investigación analizó cómo la genética del vitiligo varía según la edad de inicio. El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers, se realizó sobre un grupo amplio de pacientes de distintas regiones, estudiando tanto casos de vitiligo temprano como de aparición tardía. La finalidad fue comprender las diferencias hereditarias para mejorar el diagnóstico y el abordaje terapéutico.

A lo largo del análisis, los investigadores identificaron que el vitiligo temprano y el tardío no comparten exactamente los mismos factores genéticos. La arquitectura genética mostró variaciones relevantes entre ambos subtipos, lo que sugiere que cada uno podría responder de manera diferente a los tratamientos actuales. Esta diferencia de base podría impactar en la forma de abordar la enfermedad en el futuro.

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Por otra parte, los resultados muestran que la edad de aparición no solo determina el momento en que los síntomas se manifiestan, sino también los genes involucrados. Los datos indican que esta enfermedad crónica se asocia con una serie de genes, mientras que el tardío se vincula a otros distintos, compartiendo únicamente 20 genes entre ambos subtipos y confirmando así la existencia de diferencias en la base hereditaria.

Comparación de subtipos según datos genéticos

Vitiligo freepik
El análisis internacional evidencia que ambos subtipos comparten solo 20 genes, mientras presentan decenas de diferencias genéticas

De acuerdo con el estudio, los métodos utilizados permitieron identificar 46 genes relacionados con el vitiligo temprano, mientras que el tardío se asocia a 56 genes diferentes. Solamente 20 genes aparecen en ambos subtipos, precisando que la coincidencia genética es parcial entre ellos.

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Los autores detallan que el vitiligo temprano muestra una concentración de variantes genéticas en regiones conservadas del genoma, mientras que el tardío presenta una distribución más amplia en elementos reguladores. Este hallazgo sugiere que los mecanismos que desencadenan la enfermedad varían según la edad de inicio.

Además, los resultados revelan que los genes identificados en el vitiligo temprano se encuentran enriquecidos en tejidos mesenquimatosos y en la matriz extracelular. En el subtipo tardío, la expresión genética se concentra en las regiones epidérmicas y en los queratinocitos.

Genes específicos y validación clínica

A partir de la validación clínica, el equipo confirmó que la ribonucleasa T2 (RNASET2) se relaciona con el subtipo temprano, mientras que la granzima B (GZMB) y el factor embrionario tirotrófico (TEF) se vinculan al tardío. Los análisis de sangre de los pacientes mostraron patrones específicos de expresión para estos genes.

Manchas en la piel
El estudio internacional sugiere que adaptar el tratamiento al perfil genético y la edad de aparición podría aumentar la eficacia terapéutica

Los autores aclaran que la disminución de RNASET2 en sangre resulta significativa en quienes desarrollan vitiligo en una edad temprana. En cambio, los casos de aparición tardía presentan menor expresión de GZMB y TEF, lo que permite diferenciar los subtipos de manera más precisa.

La posibilidad de identificar el subtipo de la enfermedad mediante pruebas genéticas podría mejorar el diagnóstico y la selección de tratamientos. Actualmente, el manejo de la enfermedad suele ser similar en todos los casos, sin distinguir la edad de inicio.

Repercusiones en la práctica clínica

Los hallazgos abren la puerta a la personalización de las terapias para el vitiligo. Según los especialistas, adaptar el tratamiento según la base genética y la edad de aparición podría aumentar la eficacia y reducir los efectos adversos.

Este avance científico permite comprender mejor por qué algunas personas desarrollan la enfermedad en etapas tempranas de la vida, mientras otras la presentan mucho después. Los investigadores sostienen que la identificación de genes específicos facilita el desarrollo de nuevas estrategias de prevención.

Vitiligo
Los autores concluyen que las variantes genéticas identificadas en el estudio permiten considerar al vitiligo como varias enfermedades relacionadas

El estudio respalda la idea de que el trastorno autoinmune no constituye una única enfermedad, sino un conjunto de subtipos con causas biológicas diferenciadas. Esta comprensión puede modificar el enfoque tradicional de diagnóstico y atención.

Perspectivas y próximos pasos

El equipo científico propone continuar investigando la relación entre los factores ambientales y la genética en el vitiligo. Integrar la información genética en los protocolos clínicos permitirá una atención más precisa y personalizada.

El hallazgo de diferencias genéticas según la edad de aparición representa un avance para los pacientes y los profesionales de la salud. Los datos aportados por este estudio marcan un cambio en la forma de entender y tratar el vitiligo.

Las conclusiones apuntan a que la segmentación de pacientes según la genética y el momento de aparición podría convertirse en el estándar en los próximos años. El conocimiento de las diferencias genéticas entre subtipos de vitiligo agiliza el desarrollo de diagnósticos y terapias más eficaces en la investigación sobre esta enfermedad.

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