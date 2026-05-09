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La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

El entrenador español hizo una promesa si su equipo lograba el pase a la definición y cumplió su palabra tras retornar a Francia

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El entrenador Luis Enrique es un personaje dentro del fútbol por sus particulares métodos a la hora de hablar con la prensa e inculcar su idea en los equipos con los cuales ha trabajado, pero su éxito está a la vista. Esta temporada, volvió a guiar a París Saint-Germain (PSG) a su segunda final seguida en la UEFA Champions League, está en carrera por el bicampeonato en la Orejona y, tras eliminar a Bayern Múnich en semifinales, tuvo un gesto destacado con sus jugadores en el regreso a Francia.

Según consignó el medio de ese país RMC Sport, el director técnico cumplió con una promesa formulada después de imponerse en la ida por 5-4 en el Parque de los Príncipes. El periodista Fabrice Hawkins precisó que “varios jugadores decidieron que saldrían a cenar juntos si se clasificaban para la final”. A partir de esto, se acercaron a su DT y le dijeron en tono de broma que pagará la cuenta. Y la respuesta del español concretó la apuesta: “Sí, si se clasifican”.

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En primera instancia, el periódico Le Parisien informó que se había tratado de una invitación del conductor a sus futbolistas para celebrar su cumpleaños número 56. De hecho, detallaron que Luis Enrique reservó este jueves una mesa en el restaurante Prunier, en las inmediaciones del Arco del Triunfo: “Un detalle particular: el entrenador español no estuvo presente”.

Este dato es correcto, ya que el líder no asistió, dejó a sus dirigidos que disfruten de este momento entre ellos y cumplió con su parte del trato tras abonar el pago total de la cena, aseguró RMC Sport.

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Luis Enrique buscará alzarse con la tercera Champions League como entrenador (Crédito: Reuters/Angelika Warmuth)
Luis Enrique buscará alzarse con la tercera Champions League como entrenador (Crédito: Reuters/Angelika Warmuth)

Más allá de esto, Hawkins aclaró el detrás de escena de esta situación: “Algunos lo vieron como la primera fiesta de cumpleaños de Luis Enrique y, por lo tanto, no entendieron su ausencia. Pero se trataba de algo completamente distinto, una especie de apuesta”.

La reunión entre los futbolistas se produjo en un elegante establecimiento con un menú que incluía mariscos, caviar (una especialidad de la casa) y platos refinados en una de las zonas más importantes de todo París.

En conferencia de prensa, Luis Enrique había destacado el valor de la clasificación, luego de igualar 1-1 en Múnich y hacer valer el triunfo como local: “Fue un partido de muy alto nivel. Hemos defendido. Hemos comenzado el partido de manera muy positiva y después hemos tenido más calma. Hemos demostrado, como siempre, qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores somos. Es increíble. Estamos en la segunda final consecutiva de la Champions. Representa el nivel de este equipo, el nivel de los jugadores, el nivel de lo que hemos soportado. Estamos muy contentos. Es increíble”.

La celebración del PSG tras clasificar a la final de la Champions League (Crédito: Reuters/Angelika Warmuth)
La celebración del PSG tras clasificar a la final de la Champions League (Crédito: Reuters/Angelika Warmuth)

Esta fue una muestra más de un entrenador de carácter fuerte, confrontacional y sin concesiones, que desde su llegada al PSG desmanteló el modelo de club construido alrededor de figuras individuales. “Nuestro juego no consiste en dejar que Mbappé haga lo que quiera”, dijo sin rodeos en un documental sobre su etapa en París.

Con la salida de Kylian Mbappé a Real Madrid y la construcción de un fútbol basado en la presión colectiva, la disciplina táctica y la responsabilidad compartida, transformó a los parisinos en una de las escuadras más cohesionadas de Europa, capaz de ganar la Liga de Campeones 2024-25 ante el Inter de Milán por 5-0. Su lema desde el primer día fue claro: ninguna cabeza por encima de las demás.

Ahora, París Saint-Germain se cruzará el 30 de mayo próximo al Arsenal de Inglaterra en Hungría para dirimir el título de la Champions League, pero antes debe cerrar su coronación en la Ligue 1. El domingo chocará con el Brest y el miércoles podría asegurar el primer lugar si vence a su escolta Lens como visitante.

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