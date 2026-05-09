Honduras

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Una madre de familia murió de manera repentina mientras participaba en una actividad conmemorativa en el Centro Básico José Trinidad Cabañas del barrio Guanacaste en la capital de Honduras.

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Docentes, estudiantes y padres de familia vivieron momentos de angustia tras el repentino fallecimiento de una madre. (Foto: Cortesía)
Docentes, estudiantes y padres de familia vivieron momentos de angustia tras el repentino fallecimiento de una madre. (Foto: Cortesía)

Lo que debía ser una jornada de alegría, convivencia y homenaje a las madres terminó convirtiéndose en una tragedia que llenó de dolor a toda una comunidad educativa en la capital hondureña.

Una mujer falleció este viernes de manera inesperada mientras participaba en la celebración del Día de la Madre organizada por el Centro Básico José Trinidad Cabañas, ubicado en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa.

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La víctima fue identificada preliminarmente únicamente como doña Cristina, una madre de familia que acudió al evento escolar junto a otros padres y estudiantes para compartir en las actividades preparadas por docentes y alumnos en honor a las madres hondureñas.

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el ambiente transcurría con normalidad y entusiasmo. En la escuela se realizaban rifas de canastas, dinámicas recreativas, convivios y otras actividades alusivas a la fecha, mientras decenas de niños acompañaban a sus madres durante la celebración.

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Sin embargo, en medio del evento la mujer comenzó a sentirse mal y, pocos minutos después, se desplomó repentinamente frente a los asistentes, generando momentos de angustia y desesperación entre quienes intentaron auxiliarla.

Testigos relataron que la mujer cayó repentinamente frente a decenas de asistentes al convivio escolar. (Foto: Cortesía)
Testigos relataron que la mujer cayó repentinamente frente a decenas de asistentes al convivio escolar. (Foto: Cortesía)

Según versiones preliminares, varias personas corrieron para brindarle ayuda mientras otros solicitaban asistencia médica de emergencia.

No obstante, quienes se encontraban en el lugar relataron que la muerte habría sido prácticamente inmediata, ya que la señora no presentaba signos vitales cuando intentaron reanimarla.

Una pariente de la víctima manifestó que doña Cristina aparentemente padecía de una condición cardíaca, por lo que no se descarta que haya sufrido un infarto fulminante.

Sin embargo, también existe la hipótesis de que las altas temperaturas registradas este viernes en la capital hondureña hayan influido en el fatal desenlace.

Serán las autoridades forenses quienes determinen oficialmente la causa exacta del fallecimiento una vez se realicen los procedimientos correspondientes.

La tragedia ocurrió en medio de una intensa ola de calor que afecta gran parte del territorio hondureño y que mantiene en alerta a las autoridades de protección civil y salud debido al riesgo de golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones médicas asociadas a las elevadas temperaturas.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este viernes persistieron las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país, acompañadas además de la presencia de humo y escasas precipitaciones.

Las altas temperaturas continúan afectando gran parte del territorio hondureño, según reportes de Copeco. (Foto: Cortesía )
Las altas temperaturas continúan afectando gran parte del territorio hondureño, según reportes de Copeco. (Foto: Cortesía )

El informe meteorológico establece que los departamentos de Choluteca y Valle continúan registrando las temperaturas más elevadas del país, alcanzando máximas de hasta 40 grados centígrados.

Asimismo, Cortés y Santa Bárbara reportan temperaturas de hasta 38 grados, mientras que Colón, Lempira, Olancho y Yoro registran máximas de 35 grados centígrados.

En tanto, departamentos como Francisco Morazán, donde ocurrió la tragedia, mantienen temperaturas cercanas a los 33 grados, acompañadas de una fuerte sensación térmica provocada por la radiación solar y el ambiente seco.

Ante este panorama, Copeco reiteró el llamado a la población para tomar medidas preventivas, especialmente en niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Entre las recomendaciones destacan mantenerse hidratado constantemente, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, utilizar ropa ligera y buscar lugares frescos y ventilados.

El hecho de doña Cristina, también ha reavivado la preocupación sobre los efectos de las altas temperaturas en la salud de la población hondureña, especialmente durante actividades al aire libre o en espacios con alta concentración de personas.

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