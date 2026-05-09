La dura indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel en su nuevo tema: “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”

Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo en su conflicto con Tini Stoessel

Entre gestos, unfollows en redes y descargos en pleno concierto, el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no dejó de crecer, a punto tal, que el tema se viralizó rápidamente por redes sociales. Así las cosas, cuando todo parecía estar en calma, quien retomó el tema fue la oriunda de Nogoyá, quien lanzó una nueva indirecta en su último tema: “Girl’s Girl”.

La letra de la canción presenta frases como: “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan. Otra bala que gasto desmintiendo una mentira. Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”.

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El estreno generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios interpretaron la canción como una clara referencia a la disputa con Tini. Los comentarios oscilaron entre el apoyo y la crítica, con frases como: “Emilia cree que el mundo gira para ella”, “O sea que su defensa es: me tienen envidia”, y “Toda la razón a Tini y a María, siempre”.

El trasfondo del conflicto sigue sin aclararse públicamente, pero la tensión entre ambas artistas quedó reflejada tanto en los gestos digitales como en las letras de sus canciones.

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La fuerte indirecta de Tini Stoessel a Emilia Mernes en medio de su show

Inicialmente, el conflicto entre la Triple T y la intérprete de “Cuatroveinte” tomó visibilidad luego de que Tini dejara de seguir a Emilia en redes sociales, gesto que generó una ola de especulaciones y tensiones en el mundo de la música y el espectáculo. Este movimiento digital no solo evidenció una ruptura entre ambas artistas, sino que también provocó reacciones similares de parte de figuras como María Becerra, Antonela Roccuzzo y otras esposas de futbolistas de la Selección Argentina, quienes replicaron la decisión de Stoessel.

El trasfondo del conflicto se intensificó cuando Tini, durante un recital en Tucumán hace un mes, abordó el tema de manera indirecta. “Es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, no tiene que ver con la depresión. Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que pasaron en la vida”, aclaró la cantante.

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Por otro lado, confesó que le pareció “injusto que todos estos días se esté llevando para un lado que no es. Por ahora prefiero dejarlo acá”. “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”, comenzó diciendo la intérprete de “Cupido” mientras sus fanáticas gritaban por el escándalo mediático.

Tini Stoessel habló de su conflicto con Emilia Mernes

Luego, la joven cantante continuó y le hizo una solicitud a sus seguidores: “Y sí, les pido por favor que acá no, no interesa que empiecen a contar, a decir nada, nada de eso. Sí, les estoy abriendo mi corazón mucho y les estoy contando que es algo muy delicado. Así que por favor, si pueden dejar de intentar saber, entender qué pasó. Por ahora yo elijo el silencio, ¿sí? Los amo. Gracias”.

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Previo a este show de Tini, Mernes se había pronunciado en redes sociales con un posteo. La joven compartió en sus redes sociales un conjunto de imágenes acompañadas por la frase: “Agradecida de tenerlos”. Las fotos retratan su vida actual en Miami, ciudad en la que reside desde hace un tiempo. Allí se muestra en un ambiente relajado y familiar, rodeada de su círculo más cercano. Su perro Roma, un pomerania, ocupa un lugar destacado en la publicación, presente tanto en momentos de descanso como durante paseos al aire libre.

En las imágenes, la cantante aparece en situaciones cotidianas, como abrazando a su mascota en la cama o caminando junto al mar, en un entorno donde el paisaje urbano de Miami sirve de fondo. También se la ve junto a sus padres, quienes viajaron especialmente para acompañarla en este momento, lo que refuerza el mensaje de contención familiar que transmite el posteo.

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