Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

Militares rusos se dirigen a la Plaza Roja para el Día de la Victoria, en unas celebraciones restringidas por temor a ataques y en plena guerra con Ucrania. Moscú, 5 de mayo de 2026. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El acuerdo de alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciado el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, redujo las tensiones por un posible ataque ucraniano contra un desfile en la Plaza Roja de Moscú, pero el acuerdo parecía poco probable que sentara las bases para un acuerdo de paz integral.

Aunque los altos el fuego unilaterales declarados por Ucrania y Rusia a principios de semana no se mantuvieron, y ambas partes se culparon mutuamente, Trump declaró el viernes que los líderes de Rusia y Ucrania habían accedido a su solicitud de un alto el fuego desde el sábado hasta el lunes y un intercambio de prisioneros. Trump añadió que la tregua podría ser el “principio del fin” de la guerra que se ha prolongado durante cinco años.

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El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó que Rusia había aceptado la iniciativa de Trump de un alto el fuego de tres días y un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que el consentimiento de Ucrania al acuerdo negociado por Estados Unidos se debió a la perspectiva de liberar a sus prisioneros. Al mismo tiempo, emitió un decreto que, en tono de burla, permitía a Rusia celebrar el Día de la Victoria el sábado, declarando la Plaza Roja temporalmente fuera de los límites para los ataques ucranianos.

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“La Plaza Roja nos importa menos que la vida de los prisioneros de guerra ucranianos que pueden ser repatriados”, escribió Zelensky en Telegram.

Volodímir Zelensky priorizó la liberación de prisioneros ucranianos sobre el desfile ruso en la Plaza Roja. Ucrania, mayo de 2026. (EFE/ Octavio Guzmán)

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, restó importancia al decreto de Zelensky que “autorizaba” el desfile en la Plaza Roja, calificándolo de “broma tonta”.

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“No necesitamos el permiso de nadie para estar orgullosos de nuestro Día de la Victoria”, declaró Peskov a la prensa.

Anteriormente, el alto el fuego unilateral en Ucrania, anunciado por Rusia para el viernes y el sábado, se rompió rápidamente. Moscú y Kiev se culparon mutuamente por la continuación de los combates, tal como lo hicieron cuando el alto el fuego unilateral de Ucrania colapsó a principios de semana.

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Las acusaciones reflejan la profunda desconfianza entre ambas partes, más de cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino. Esto ha frustrado los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para encontrar una solución pacífica.

La nueva tecnología de drones y misiles de Ucrania le ha permitido atacar con frecuencia y precisión el interior de Rusia en los últimos meses, especialmente importantes instalaciones petroleras.

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Mientras tanto, las manifestaciones de descontento con algunas de las políticas bélicas del Kremlin han puesto el foco en Putin, quien tiene previsto pronunciar un discurso el sábado para conmemorar el Día de la Victoria, que celebra el 81 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

Las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia se realizan sin tanques ni misiles tras casi dos décadas, por la actual situación militar en Ucrania. (REUTERS)

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin tregua

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus fuerzas en Ucrania “cesaron por completo las operaciones de combate y permanecieron en las líneas y posiciones que ocupaban previamente” desde la medianoche, cuando entró en vigor el alto el fuego unilateral de Putin.

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Sin embargo, acusó a las fuerzas ucranianas de seguir atacando posiciones rusas, así como infraestructura civil, en las zonas fronterizas de las regiones de Belgorod y Kursk.

Según el ministerio, las defensas aéreas derribaron 390 drones ucranianos y seis misiles guiados de largo alcance Neptuno dirigidos contra Rusia después de la medianoche.

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Un ataque con drones ucranianos impactó el edificio administrativo de la rama de Navegación Aérea del Sur de Rusia en Rostov del Don, lo que obligó a suspender las operaciones en 13 aeropuertos del sur del país, según informó el Ministerio de Transportes ruso. Los vuelos se reanudaron el viernes por la tarde, pero las autoridades indicaron que la restauración completa del tráfico aéreo en la zona tardaría hasta tres días.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin calificó el ataque de “terrorista” y elogió a los controladores aéreos por haber ayudado a evitar consecuencias trágicas.

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Vladimir Putin encabezará el Día de la Victoria en Moscú, con medidas excepcionales y sin exhibición militar, ante el temor a ataques ucranianos. Mayo de 2026. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Zelensky ofreció una versión diferente. Según él, las fuerzas rusas continuaron atacando en el frente durante la noche, mientras que la defensa aérea ucraniana derribó 56 drones rusos.

“Todo esto demuestra claramente que ni siquiera hubo un intento de alto el fuego por parte de Rusia”, afirmó Zelensky.

Ucrania también reivindicó el viernes nuevos ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas. Zelensky afirmó que uno de ellos impactó en la región de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera, aunque no especificó cuándo ocurrió el ataque. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que otro ataque alcanzó una importante refinería de petróleo y una estación de bombeo de oleoductos rusas en la región de Perm, a más de 1.500 kilómetros de distancia.

Las dificultades aumentan para Putin

Putin, quien ha gobernado Rusia durante más de 25 años, ha utilizado la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial para movilizar apoyos a su favor y a la guerra en Ucrania, así como para proyectar la influencia global de Rusia.

Por ello, resulta sorprendente que el tradicional desfile se celebre sin tanques, misiles ni otro equipo militar, salvo el sobrevuelo de aviones de guerra, por primera vez en casi dos décadas. Las autoridades atribuyeron la decisión a la “situación operativa actual”, sin dar más detalles.

El ejército ruso, más numeroso y mejor equipado, ha librado una dura y lenta ofensiva en Ucrania, mientras que los ataques de largo alcance ucranianos en territorio ruso se han dirigido contra la producción petrolera rusa, así como contra plantas de fabricación y depósitos militares, inquietando al Kremlin.

Algunos rusos están descontentos con la censura en internet y el control gubernamental sobre las actividades en línea, incluido el bloqueo de la popular aplicación de mensajería Telegram.

Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, deposita flores en la Tumba del Soldado Desconocido junto al Kremlin, antes del Día de la Victoria. Moscú, 8 de mayo de 2026. (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Según el Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, el sábado se restringirá el acceso a internet móvil y los servicios de mensajería de texto en Moscú. El ministerio afirmó que estas drásticas medidas buscan garantizar la seguridad pública.

“Un desfile militar pretende ser una demostración de fuerza y ​​valentía, pero si se celebra clandestinamente… y con la conexión a internet bloqueada (para reducir las posibilidades de que un dron de ataque ucraniano pueda llegar al lugar), no demuestra más que miedo y debilidad”, escribió Alexander Baunov, del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, un centro de estudios con sede en Berlín, en un análisis publicado esta semana.

Rusia advierte de fuertes represalias si Moscú es atacada

Funcionarios rusos han advertido repetidamente que Moscú tomaría medidas decisivas —incluido un posible ataque masivo contra Kiev— si los ataques ucranianos interrumpen los actos oficiales programados para el sábado.

El rey sultán de Malasia, Ibrahim Iskandar, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, tenían previsto asistir a las celebraciones del Día de la Victoria en la capital rusa.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, miembro de la Unión Europea, depositó flores en la Tumba del Soldado Desconocido, a las afueras del Kremlin, tras su llegada a Moscú el viernes. Tenía previsto reunirse con Putin, pero no asistirá al desfile de la Plaza Roja.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso recomendó a las embajadas y organizaciones internacionales con sede en Kiev que evacuaran sus oficinas ante la posibilidad de un ataque, y el Ministerio de Defensa instó también a la población civil a evacuar.

(AP)