Salud

Tierra del Fuego negó que Ushuaia sea el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia, Juan Petrina, aseguró que “es prácticamente nula la posibilidad” de que se hayan contagiado en la ciudad austral. Según las autoridades, los tiempos no son compatibles

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El crucero holandés MV Hondius. EFE/ Elton Monteiro
El crucero holandés MV Hondius. EFE/ Elton Monteiro

Una pareja neerlandesa abordó un crucero en Ushuaia y días después el mundo supo del brote de hantavirus que provocó la muerte de tres pasajeros y contagió a cinco personas. Este viernes, el director de Epidemiología y Salud Ambiental de Tierra del Fuego, Juan Petrina, brindó una conferencia de prensa en la cual aseguró que “es prácticamente nula la posibilidad de que se hayan contagiado en Ushuaia”, una conclusión que fue respaldada con datos epidemiológicos y explicaciones públicas.

Petrina explicó que la pareja afectada llegó a la provincia el 29 de marzo y permaneció apenas dos días antes de embarcar en el crucero MV Hondius, que zarpó el 1º de abril. Los primeros síntomas se registraron el día 6 del mes, “un lapso muy breve” para el período de incubación típico del hantavirus, que puede extenderse hasta 45 días.

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“La escasez que hay de este roedor y a su vez el estado sanitario histórico que tuvo la provincia, sumado al corto periodo que pudo haber estado expuesta esta pareja a esos roedores, disminuye enormemente la posibilidad de que haya sido acá”, afirmó Petrina.

Ilustración 3D fotorrealista de una partícula de Hantavirus esférica con superficie de glicoproteína, sobre un fondo oscuro de laboratorio con luces neón azules y verdes.
El director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, afirmó que es casi imposible que el contagio se haya producido en Ushuaia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación epidemiológica reveló que el matrimonio había recorrido previamente zonas de Chile y otras provincias argentinas donde existen brotes activos de hantavirus, en especial la cepa Andes, la cual no solo se transmite por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), sino también entre personas.

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Tierra del Fuego: cero casos notificados y controles reforzados

Desde que el hantavirus fue incorporado al sistema nacional de notificación obligatoria en 1996, Tierra del Fuego no ha registrado casos. Para remarcar esta situación, Petrina proyectó una diapositiva en blanco durante la conferencia: “Estos son los casos de hantavirus que tuvimos en la provincia: cero”.

Seis personas con trajes blancos de protección y máscaras faciales, algunos con guantes azules, en el interior de un crucero. Uno toma la temperatura con termómetro.
Los primeros síntomas se presentaron el 6 de abril, un plazo corto frente al período de incubación del hantavirus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y especialistas del Instituto Malbrán, activó un operativo para analizar la presencia de roedores y posibles reservorios naturales en las áreas vinculadas al itinerario de la pareja. Los resultados preliminares confirmaron la baja presencia del vector y la ausencia de antecedentes epidemiológicos recientes.

Según las autoridades, los tiempos no son compatibles con un contagio producido en Tierra del Fuego ni tampoco con contagios en tierra. Además, explicaron que cuando la persona comenzó a cursar el período de transmisibilidad ya se encontraba a bordo del barco.

El señalamiento contra Ushuaia tuvo un efecto inmediato en la imagen del destino turístico. Petrina atribuyó la persistencia de estas versiones a una “campaña de desprestigio del destino”, aunque insistió en que “se dan demasiados factores epidemiológicos y ambientales para sostener con firmeza el estado sanitario que tiene la provincia”.

El funcionario recalcó que la cepa Andes circula en otras áreas del país y en Chile, donde la pareja tuvo estancias prolongadas durante semanas previas al viaje en crucero. Los especialistas consideran que el contagio probablemente ocurrió en una de esas zonas, aunque el diagnóstico se confirmó cuando los pasajeros ya estaban navegando.

Riesgo bajo para la población general

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de infección por hantavirus se mantiene bajo para la población general. El director regional para Europa, Hans Kluge, remarcó que el brote detectado en el crucero representa una situación excepcional y que la vigilancia epidemiológica sigue activa.

Investigaciones revelaron que la pareja había visitado zonas de Chile y otras provincias argentinas con brotes activos (AP Foto/Misper Apawu)
Investigaciones revelaron que la pareja había visitado zonas de Chile y otras provincias argentinas con brotes activos (AP Foto/Misper Apawu)

Además de la transmisión por roedores, la cepa Andes puede propagarse entre personas, un aspecto que complicó la contención dentro del crucero. Las autoridades insisten en la importancia de la detección temprana, ya que el hantavirus carece de tratamiento específico y puede alcanzar tasas de mortalidad elevadas si no se interviene a tiempo.

El gobierno provincial insiste en que “la posibilidad de que este contagio se haya producido aquí es prácticamente nula”. Las declaraciones de Petrina resumen la posición oficial: “Los cálculos no cuadran para que se hayan infectado en nuestra provincia. La posibilidad es prácticamente nula”.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, comunicaron que se activó “una respuesta estratégica para asistir a los países involucrados e investigar preventivamente el posible origen del brote para proteger la salud de los argentinos”.

A través de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán -informaron- Argentina enviará insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus.

“El envío se realizará directamente vía courier a los países que así lo requieran e incluirá ARN del virus Andes, placas de ELISA, y asistencia técnica a través de guías de diagnóstico y protocolos de tratamiento”, explicaron.

“En paralelo, avanzamos con la investigación epidemiológica junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos y determinar posibles zonas de exposición. Hasta el momento, no se identificaron casos asociados al evento en nuestro país”, concluyeron.

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