Salud

8 claves respaldadas por especialistas para recuperarse más rápido de la gripe

Recomendaciones prácticas que ayudan a aliviar los síntomas, fortalecer el organismo y favorecer una recuperación más ágil durante el cuadro gripal

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Persona en cama con manta estampada. Mesita de noche: vaso de agua, medicamentos, pañuelos y termómetro. Fruta visible
La gripe es una infección respiratoria causada por el virus influenza y provoca fiebre, dolor de cabeza y congestión nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentar los síntomas de la gripe suele generar incertidumbre sobre las medidas adecuadas para acelerar la recuperación y reducir el malestar. La gripe es una infección respiratoria causada por el virus influenza, que provoca fiebre, dolor de cabeza, malestar general, congestión nasal y tos, entre otros síntomas. Si bien la mayoría de los casos evoluciona sin complicaciones en personas sanas, la intensidad y duración de los síntomas pueden variar según la edad, el estado inmunitario y la presencia de enfermedades preexistentes.

Ante la aparición de síntomas gripales, es frecuente buscar estrategias que permitan aliviar el cuadro y retomar las actividades habituales lo antes posible. Los especialistas coinciden en que no existe un remedio único, pero sí una serie de medidas respaldadas por evidencia científica que pueden acortar la enfermedad y mejorar el bienestar general.

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Estas recomendaciones, avaladas por centros de referencia como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la Clínica Mayo y la Asociación Médica Estadounidense, deben aplicarse siempre bajo supervisión médica. Las pautas incluyen desde el reposo y la hidratación hasta el uso racional de medicamentos y la atención a factores ambientales y nutricionales. A continuación, se detallan las pautas principales para abordar la gripe de forma efectiva y segura.

Recomendaciones para recuperarse más rápido de la gripe

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El reposo adecuado permite al sistema inmunitario concentrar sus recursos en combatir el virus de la gripe y acelerar la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Confirmar el diagnóstico: Es fundamental distinguir la gripe de otras infecciones respiratorias mediante una prueba específica, lo que permite orientar el tratamiento adecuadamente, según expertos de instituciones estadounidenses.
  2. Reposo: Descansar permite al organismo concentrar sus recursos en combatir el virus, facilitando la respuesta inmunitaria y favoreciendo una recuperación más eficiente.
  3. Hidratación abundante: Mantener un consumo adecuado de agua es esencial, especialmente porque la fiebre y otros síntomas favorecen una pérdida significativa de líquidos. Esto contribuye al funcionamiento óptimo de los órganos y puede aliviar parte de las molestias mientras persiste la infección.
  4. Vacunación antigripal previa: La inmunización previa contra la gripe contribuye a reducir tanto el tiempo como la intensidad de los síntomas. Según los médicos Erin Muckey y William Schaffner, especialistas en medicina de urgencias y enfermedades infecciosas de Estados Unidos, quienes han recibido la vacuna suelen atravesar una enfermedad más breve y menos intensa.
  5. Administración de medicamentos antivirales: Fármacos como oseltamivir, baloxavir o zanamivir, que requieren prescripción médica, resultan más eficaces si se inician en las primeras etapas del cuadro. Estos medicamentos dificultan la multiplicación del virus y pueden acortar la duración de la gripe en aproximadamente un día. Es fundamental evaluar los posibles efectos secundarios antes de iniciar el tratamiento.
  6. Uso de analgésicos de venta libre: Para controlar la fiebre y el malestar general, pueden emplearse paracetamol o ibuprofeno. Aunque estos medicamentos no acortan la enfermedad, sí alivian los síntomas. Se debe evitar el uso de aspirina en menores de dieciocho años por el riesgo de síndrome de Reye, una complicación grave.
  7. Atención a los suplementos: El uso de suplementos alimenticios o vitamínicos, como zinc, vitamina C o preparados de saúco solo es recomendable en caso de deficiencias nutricionales y bajo supervisión profesional, advierte la profesora de enfermería Adriana Glenn, para evitar interacciones o reacciones adversas.
  8. Cuidados ambientales: Mejorar la calidad del aire en el hogar, por ejemplo con humidificadores o inhalación de vapor, puede brindar alivio sintomático al suavizar las vías respiratorias, aunque no influye en el tiempo de recuperación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Analgesicos como paracetamol o ibuprofeno alivian síntomas gripales, pero deben evitarse en menores la aspirina por riesgo de síndrome de Reye (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y consideraciones finales

La recuperación de la gripe depende de factores como la condición general de salud, la edad y la presencia de enfermedades previas. Para la mayoría de los pacientes, los síntomas mejoran en un plazo de cinco a siete días, aunque algunos pueden experimentar tos o cansancio durante más tiempo. Es fundamental prestar atención a signos de alarma como fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor en el pecho o tos severa.

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Consultar al personal de salud ante la aparición de estos síntomas es clave para descartar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado. Según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Asociación Médica Estadounidense, la prevención, el cuidado oportuno y la información confiable son las mejores herramientas para una recuperación segura y eficaz frente a la gripe.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vacunación antigripal previa reduce la intensidad y la duración de los síntomas si ocurre la infección por el virus influenza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mantener hábitos preventivos como la vacunación anual, el lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas infectadas ayuda a reducir el riesgo de contagio y complicaciones. Seguir las recomendaciones médicas y recurrir a fuentes de información confiables permite tomar decisiones acertadas durante el proceso de recuperación y protege tanto al paciente como a quienes lo rodean.

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