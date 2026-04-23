Aumentan las muertes por cáncer colorrectal entre los jóvenes y alertan por el crecimiento acelerado en menores de 50

El cáncer colorrectal se ha convertido en la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muertes por cáncer de recto están experimentando un aumento acelerado entre los adultos jóvenes, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica y sanitaria internacional. Investigaciones recientes advierten que la tendencia afecta principalmente a personas menores de 50 años y podría modificar el perfil epidemiológico de la enfermedad en la próxima década.

Los datos de la Sociedad Americana del Cáncer estiman que en 2026 se diagnosticarán 158.850 nuevos casos de cáncer colorrectal en Estados Unidos, y que alrededor de 55.230 pacientes morirán por esta causa, con casi un tercio de esas muertes en personas menores de 65 años. La aceleración de la mortalidad entre adultos jóvenes, especialmente en los casos de cáncer de recto, fue identificada por la Universidad Médica SUNY Upstate como una de las tendencias más preocupantes del momento.

Según un nuevo estudio, que se presentará en la Semana de las Enfermedades Digestivas® (DDW) 2026, la tasa de mortalidad por cáncer de recto crece entre dos y tres veces más rápido que la del cáncer de colon en adultos de 20 a 44 años. Si esta progresión continúa, para 2035 las muertes por cáncer de recto podrían superar las de cáncer de colon, que ya es la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en ese país.

Qué muestran los últimos datos sobre cáncer colorrectal en jóvenes

Esta infografía detalla el preocupante aumento global del cáncer de recto en adultos jóvenes, destacando la acelerada mortalidad, la incidencia en países clave y los factores de riesgo como dieta, obesidad y exposiciones ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación liderada por Mythili Menon Pathiyil, becaria de gastroenterología en la Universidad Médica SUNY Upstate, analizó los registros de defunción de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) entre 1999 y 2023. El trabajo demostró que las muertes por cáncer colorrectal de inicio temprano aumentaron en general durante ese período, pero la tasa de muertes por cáncer de recto fue la que más se aceleró: hasta tres veces más rápido en el grupo de 20 a 44 años.

En términos demográficos, el estudio identificó que los adultos hispanos mostraron el mayor aumento en la mortalidad por cáncer de recto, registrando la tasa de crecimiento más elevada entre todos los grupos analizados. Esta tendencia confirma hallazgos previos de la Sociedad Americana del Cáncer y refuerza la alerta sobre el impacto creciente de la enfermedad en subpoblaciones tradicionalmente consideradas de menor riesgo.

Otro trabajo publicado recientemente en The Lancet Oncology analizó datos de 50 países entre 1943 y 2017 y detectó que la incidencia de cáncer colorrectal en jóvenes está en aumento en 27 de 50 naciones, con tasas que alcanzan hasta 17 casos por cada 100.000 habitantes en países como Nueva Zelanda, Chile, Puerto Rico y Australia. Argentina reportó una tasa media pero en crecimiento, de 11,6 casos por cada 100.000 personas.

Factores que explican el aumento en adultos jóvenes

La dieta occidental, rica en ultraprocesados, carnes rojas y azúcares, es señalada como un factor central en el aumento de casos (Freepik)

El cáncer colorrectal, históricamente vinculado al envejecimiento, muestra ahora un crecimiento sostenido entre adultos menores de 50 años en países desarrollados y en vías de desarrollo. Expertos consultados por Infobae y los hallazgos recientes coinciden en que no existe una causa única, pero sí una combinación de factores que incluyen cambios en la dieta, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, y alteraciones en la microbiota intestinal.

La dieta occidental, caracterizada por un alto consumo de ultraprocesados, carnes rojas y bajo aporte de fibra, aparece como un factor central. Un estudio publicado en el British Medical Journal en 2022 mostró que quienes consumen más ultraprocesados presentan un 29% más de riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. La profesora Devi Sridhar, experta en salud pública de la Universidad de Edimburgo, advirtió que el impacto de estos productos podría ser comparable al del tabaco en el siglo pasado.

El gastroenterólogo Luis Caro, presidente de la Fundación Gedyt y referente regional en cribado de cáncer de colon, precisó en una nota a Infobae que el aumento de la obesidad infantil y adolescente podría ser un factor clave detrás del incremento de casos, aunque la ciencia sigue investigando las causas. La evidencia apunta a que los mecanismos por los cuales la dieta y el entorno favorecen el desarrollo de tumores incluyen la inflamación crónica, la alteración de la inmunidad y el cambio en la microbiota intestinal.

El papel de los factores ambientales y epigenéticos

Un estudio internacional detectó que llos cambios ambientales se asocian a un mayor riesgo de cáncer colorrectal temprano (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de los hábitos alimentarios, una investigación publicada en la revista médica Nature Medicine y liderada por el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) identificó que la exposición combinada a factores ambientales, como el contacto con pesticidas —especialmente el herbicida picloram— y el consumo de tabaco, genera huellas epigenéticas medibles capaces de alterar la expresión genética y desencadenar tumores más agresivos en jóvenes.

El análisis, basado en datos del repositorio internacional Cancer Genome Atlas y múltiples cohortes independientes, demostró que los condados de Estados Unidos con mayor uso histórico de picloram presentan tasas significativamente superiores de cáncer colorrectal temprano. La asociación se mantuvo incluso tras ajustar por factores socioeconómicos y la presencia de otros pesticidas.

Según José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del Cáncer en el VHIO, la epigenética es moldeable a lo largo de la vida; las exposiciones ambientales y los estilos de vida pueden dejar huellas duraderas en el ADN y favorecer el desarrollo de tumores a edades más tempranas. El estudio advierte sobre la urgencia de diseñar estrategias de prevención que consideren tanto los patrones ambientales como de comportamiento.

Síntomas, diagnóstico y desafíos en la detección precoz

ULas recomendaciones de cribado se han adelantado a los 45 años para la población general en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas del cáncer de recto suelen ser inespecíficos al inicio: fatiga, dolor abdominal, hinchazón y pérdida de peso inexplicable. Un signo de alerta es la presencia de sangre roja brillante en el papel higiénico o en la taza del inodoro, así como la necesidad persistente de evacuar incluso después de defecar. El oncólogo Dr. Ben Schlechter, del Instituto Oncológico Dana-Farber de Boston, subrayó que cualquier cambio relevante en la función intestinal debe motivar una consulta médica inmediata.

La detección precoz sigue siendo un desafío para los adultos jóvenes. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda iniciar la pesquisa del cáncer de colon a partir de los 45 años en la población general, con colonoscopía como principal herramienta diagnóstica. Sin embargo, esta recomendación excluye a quienes no tienen antecedentes familiares y presentan síntomas antes de esa edad, lo que genera demoras promedio de hasta siete meses entre la aparición de síntomas y el diagnóstico final.

El 75% de las personas menores de 50 años recibe el diagnóstico en una etapa avanzada, lo que contribuye a la mayor mortalidad observada en este grupo etario. La identificación temprana de síntomas y la consulta oportuna pueden marcar la diferencia en el pronóstico de la enfermedad.

Estrategias de prevención y recomendaciones de los expertos

Expertos enfatizan que la prevención incluye hábitos saludables, ejercicio, reducción del consumo de alcohol y tabaco, y atención a síntomas persistentes (Freepik)

La prevención y la detección temprana son herramientas fundamentales para modificar el curso de la enfermedad. Los especialistas enfatizan la importancia de adoptar un estilo de vida saludable, que incluya ejercicio regular, una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y fibras, y la reducción del consumo de alcohol, tabaco y ultraprocesados.

El doctor Diego Kaen, director de Investigación del Centro Oncológico Riojano Integral y ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, subrayó que la clave está en prestar atención a los síntomas digestivos persistentes y consultar al médico ante cualquier novedad, especialmente si existen antecedentes familiares de cáncer colorrectal o de pólipos.

Horacio Rubio, gastroenterólogo y expresidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía, recomendó iniciar los controles preventivos a los 45 años, y antes en presencia de factores de riesgo específicos. La implementación de estrategias de cribado adaptadas a la nueva realidad epidemiológica es fundamental para reducir la incidencia futura y la mortalidad asociada.

El panorama global exige políticas públicas orientadas a la reducción de los riesgos modificables, la educación sobre hábitos alimentarios y el acceso efectivo a programas de detección temprana, con el objetivo de revertir la tendencia creciente del cáncer colorrectal en adultos jóvenes.