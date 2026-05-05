Salud

Cómo cuidar la próstata a partir de los 30 años: claves para prevenir problemas y detectar señales a tiempo

Cambios hormonales y malos hábitos desafían el bienestar masculino. Las recomendaciones de expertos a Men’s Health abren interrogantes sobre las estrategias de cuidado y la importancia de revisiones periódicas para evitar complicaciones

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Un médico le muestra una maqueta de la próstata a un paciente (Freepik)
El agrandamiento de la próstata puede dificultar el flujo urinario, generar nicturia y afectar el sueño en hombres de mediana edad (Crédito: Freepik)

La salud prostática representa un desafío silencioso para millones de hombres en el mundo. Aunque suele asociarse a la vejez, los problemas en la próstata pueden aparecer desde la juventud y, en muchos casos, evolucionan sin síntomas evidentes.

Según información de la revista especializada en bienestar masculino Men’s Health, los especialistas consideraron que la prevención y el control temprano son claves para evitar complicaciones que afectan la calidad de vida masculina.

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Con el paso del tiempo, la glándula prostática, de forma similar a un anillo y ubicada debajo de la vejiga, tiende a aumentar de tamaño. Esta característica anatómica, junto con factores hormonales y hábitos de vida, la convierte en un órgano que requiere atención médica constante.

Infografía con un esquema del sistema genitourinario masculino, texto informativo sobre cuidado de la próstata, síntomas, estadísticas y opciones de tratamiento.
La salud prostática requiere controles periódicos incluso desde la juventud para prevenir complicaciones que comprometen la calidad de vida masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del cáncer, el agrandamiento benigno y las inflamaciones prostáticas también son responsables de consultas frecuentes a urólogos.

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Síntomas y señales de alerta

Uno de los principales motivos de consulta es el agrandamiento de la próstata. Cuando la glándula aumenta su volumen, puede comprimir la uretra y dificultar el paso de la orina.

Los síntomas más habituales incluyen un chorro urinario débil, sensación de vaciado incompleto y la necesidad de orinar más de 8 veces diarias, muchas veces con urgencia. La nicturia, es decir, el hecho de despertarse 2 o más veces por la noche para orinar, suele ser una de las señales más evidentes.

Un hombre de espaldas en un urinario público con camiseta marrón y jeans azules. Las paredes son de azulejo gris y se ve una manguera de bidé
Un chorro débil y la sensación de vaciado incompleto figuran entre los síntomas más comunes (Crédito: Freepik)

El jefe de Salud Masculina y Reconstrucción de la Universidad de Michigan, Dr. Chad Ellimoottil, sostuvo en diálogo con Men’s Health que “los primeros síntomas suelen desarrollarse de manera gradual, por lo que pueden pasar desapercibidos”. La alteración del sueño por la necesidad de orinar durante la noche aparece como el síntoma que más rápidamente advierte a los pacientes.

Prostatitis: causas y tratamiento en jóvenes

En los hombres menores de 55 años, la prostatitis es la afección más común. No siempre responde a infecciones bacterianas; muchas veces se trata de un síndrome de dolor pélvico crónico, relacionado con la tensión en los músculos del suelo pélvico. Permanecer sentado durante varias horas o realizar actividades que ejercen presión sobre el perineo, como el ciclismo, puede desencadenar esta inflamación.

De acuerdo con el Dr. Ellimoottil, la prostatitis puede alterar las señales nerviosas y provocar también disfunción eréctil o molestias durante la eyaculación. El abordaje contempla antiinflamatorios bajo supervisión médica, baños de asiento tibio para relajar la zona y sesiones con fisioterapeutas especializados en suelo pélvico. El uso de antibióticos solo se recomienda ante infecciones confirmadas.

Hiperplasia prostática benigna: diagnóstico y abordaje

El paso del tiempo trae consigo la hiperplasia prostática benigna (HPB), una condición que afecta a cerca de la mitad de los hombres mayores de 50 años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen fármacos que pueden reducir el tamaño prostático, como la finasterida, o relajar el cuello vesical, como la tamsulosina y el tadalafilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este crecimiento no canceroso está relacionado con cambios hormonales y puede agravar los síntomas urinarios. Men’s Health detalló que, en estos casos, el esfuerzo al orinar puede irritar aún más los músculos del suelo pélvico.

Entre las recomendaciones figuran técnicas como la “doble micción”, inclinarse hacia adelante al orinar y repetir el intento después de vaciar la vejiga, mantener una rutina regular de visitas al baño y consultar al médico de cabecera para evaluar la necesidad de medicamentos.

Cuando los síntomas persisten o se agravan, la cirugía puede ser una alternativa. En la actualidad, técnicas mínimamente invasivas como el sistema UroLift, tratamientos con láser (HoLEP) o procedimientos con vapor (Rezūm) logran disminuir los efectos secundarios y los tiempos de recuperación.

Cáncer de próstata: datos y controles clave

La organización estadounidense American Cancer Society estimó que uno de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en algún momento. El Dr. Ellimoottil resaltó que muchos de estos tumores crecen lentamente y no siempre llegan a poner en riesgo la vida de los pacientes.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en hombres y suele detectarse en etapas iniciales, según Mayo Clinic - crédito VisualesIA
El cáncer de próstata puede tener un crecimiento lento, por lo que la vigilancia activa es una opción en casos de bajo riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la mayoría de los casos, el cáncer de próstata es una enfermedad con la que se muere, no a causa de ella”, afirmó el oncólogo urólogo Dr. Christopher Koller.

La detección temprana es esencial. Los especialistas recomiendan realizar la prueba del antígeno prostático específico (PSA) entre los 45 y 50 años, o a partir de los 40 si existen antecedentes familiares o factores de riesgo.

Un valor superior a 2,5 ng/mL en menores de 60 años, o mayor a 4,5 ng/mL en mayores de 60, puede justificar estudios adicionales. Los casos de bajo riesgo suelen controlarse con vigilancia activa, mientras que los más agresivos pueden requerir cirugía, radioterapia u opciones como el ultrasonido focalizado y la crioterapia.

Impacto de los tratamientos en la salud sexual

Las intervenciones quirúrgicas por HPB pueden causar eyaculación retrógrada, un fenómeno en el que el semen ingresa a la vejiga en lugar de salir por el pene, sin consecuencias nocivas para la salud.

Equipo médico con mascarillas y gorros realiza una cirugía bajo luces en un quirófano moderno.
Los tratamientos prostáticos, desde la medicación hasta la cirugía, pueden modificar la función sexual pero suelen permitir la recuperación en la mayoría de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las cirugías oncológicas, existe la posibilidad de disfunción eréctil temporal, aunque en la mayoría de los pacientes la función sexual se recupera en uno o dos años. Medicamentos como el sildenafil o el tadalafilo, así como otros tratamientos, pueden colaborar en la recuperación.

El cuidado de la próstata requiere atención médica periódica, cambios en el estilo de vida y el seguimiento de las recomendaciones de los especialistas. El control precoz y la consulta inmediata ante síntomas permiten mantener la calidad de vida y reducir riesgos asociados.

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