Salud

Oídos tapados: los métodos seguros y los errores más frecuentes que terminan en lesiones, según expertos

Desde el cerumen acumulado hasta los cambios de presión o las alergias, tres especialistas consultados por Prevention explican qué tratamiento corresponde en cada caso y cuándo la obstrucción auditiva requiere atención médica inmediata

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Ilustración de un hombre de mediana edad con chaqueta azul y camisa, con las manos ahuecadas detrás de las orejas, en una sala con fotos y una taza
El uso de hisopos o elementos extraños para destapar oídos puede causar lesiones o infecciones graves, advierten especialistas en salud auditiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir oídos tapados de forma repentina es una molestia frecuente. Los especialistas advierten que no debe intentarse resolver el problema con hisopos de algodón ni con otros objetos, debido al riesgo de lesiones o infecciones. Existen métodos seguros y avalados por expertos para destapar los oídos y criterios claros sobre cuándo buscar atención profesional, según informó el portal de salud estadounidense Prevention.

Las causas más comunes de obstrucción auditiva incluyen acumulación de cerumen, cambios de presión atmosférica, por ejemplo, al viajar en avión, alergias, infecciones y problemas en la articulación de la mandíbula.

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La Dra. Natasha Bhuyan, médica de familia y profesora clínica asociada en la Universidad de Arizona, señala que el cerumen cumple una función protectora, pero puede acumularse si se utilizan hisopos o dispositivos como auriculares, dificultando su eliminación natural. El uso prolongado de estos dispositivos incrementa la acumulación de cera.

Riesgos de métodos caseros para destapar los oídos

oreja, oido,hisopo, limpieza-VisualesIA
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Benjamin Tweel, otorrinolaringólogo en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, afiliado a la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, desaconseja introducir hisopos de algodón o cualquier instrumento en el canal auditivo. “No debe usarse un hisopo de algodón para limpiar el interior del conducto auditivo… puede empujar la cera aún más adentro y provocar infecciones, arañazos o incluso daños en el tímpano”, advirtió. Tampoco recomienda los dispositivos de limpieza de venta libre, ya que su uso inadecuado puede empeorar la situación.

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La Dra. Connie Jennings, especialista en medicina interna y directora de Medicina Respiratoria en la Universidad de Louisville, advierte que mantener objetos en los oídos durante largos periodos, como auriculares o audífonos, incrementa la acumulación de cera y puede contribuir a la disminución de la audición. Para la higiene de estos dispositivos, recomienda hacer pausas en su uso y limpiarlos regularmente con toallas con alcohol.

Formas seguras de destapar los oídos según los médicos

En casos de exceso de cerumen, Bhuyan indica que pueden aplicarse gotas específicas y limpiar externamente con pañuelos si la cera sale por sí sola. Si este método no resulta efectivo, Tweel recomienda acudir al médico para una extracción controlada o un lavado profesional. Los otorrinolaringólogos cuentan con herramientas especializadas útiles, especialmente cuando existen antecedentes de problemas auditivos o taponamientos frecuentes.

Gotas nasales
El tratamiento de la obstrucción auditiva por alergias incluye sprays nasales con esteroides, higiene frecuente y reducción de alérgenos en el entorno doméstico (Crédito: Freepik)

Si la obstrucción se debe a una disfunción de la trompa de Eustaquio, Tweel sugiere maniobras como masticar chicle, bostezar o soplar suavemente con la nariz tapada y la boca cerrada para igualar la presión, pero advierte que nunca debe hacerse con fuerza excesiva. Existen dispositivos médicos específicos para estos casos y, si la congestión es consecuencia de un resfriado, pueden utilizarse descongestionantes orales como la fenilefrina.

Las alergias, que suelen generar presión y obstrucción auditiva, se alivian con aerosoles nasales con esteroides, según Bhuyan. También recomienda lavados nasales con solución salina y medidas para reducir alérgenos en el hogar, como aspirar con frecuencia y lavar la ropa de cama semanalmente. Los descongestionantes orales pueden ser útiles, aunque pueden resecar la mucosa nasal.

Las infecciones auditivas requieren diagnóstico y tratamiento médico, que puede incluir gotas específicas o medicamentos según la gravedad. Los problemas de la articulación temporomandibular suelen causar sensación de oído bloqueado y, habitualmente, se tratan con dieta blanda y antiinflamatorios como el ibuprofeno.

Un médico otorrinolaringólogo con bata blanca examina el oído de una mujer sentada con un otoscopio en un consultorio.
La persistencia de oídos tapados acompañada de dolor, secreción, zumbido o problemas de equilibrio indica la necesidad de consulta médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida auditiva acompañada de sensación de oído tapado debe evaluarse por un otorrinolaringólogo o un audiólogo, quienes determinarán el tratamiento adecuado, que podría incluir audífonos o implantes cocleares, según cada caso.

Cuándo consultar a un médico por oídos tapados

Bhuyan, citada por Prevention, recomienda buscar atención médica cuando la sensación de oídos tapados persista, se acompañe de dolor, secreción, pérdida auditiva repentina, zumbido o problemas de equilibrio. Si la obstrucción aparece de forma repentina en un solo oído o dura varios días, es fundamental consultar a un profesional para descartar causas graves, como la llamada pérdida auditiva súbita, que requiere tratamiento inmediato.

Tweel agrega que los síntomas intermitentes suelen ser menos preocupantes, pero si la molestia es continua o solo afecta a un oído, es prudente consultar al médico. Jennings advierte que en personas mayores, ignorar el desequilibrio asociado a un oído tapado puede incrementar el riesgo de caídas, con consecuencias graves para la salud.

Las alteraciones en la trompa de Eustaquio no solo afectan la audición, sino que también pueden perjudicar el equilibrio y provocar repercusiones físicas importantes, según el equipo médico consultado por Prevention.

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