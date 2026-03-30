Salud

Banana verde, amarilla o marrón: cuál conviene elegir según sus beneficios para la salud

Saber diferenciar las etapas, de acuerdo a expertos en nutrición, permite ajustar nutrientes clave y adaptar la fruta a los objetivos alimenticios personales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El color de la banana indica su etapa de maduración y determina su valor nutricional y beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color de una banana no solo revela en qué punto de maduración se encuentra, sino que anticipa cómo será su sabor, su textura y el impacto que tendrá en el cuerpo. Lo que a simple vista parece un simple cambio estético es, en realidad, una pista clave sobre los nutrientes y beneficios que puede aportar a la salud.

Elegir entre una banana verde, amarilla o marrón permite adaptar su consumo a diferentes necesidades: las verdes favorecen la salud intestinal y el control glucémico, mientras que las maduras destacan por su aporte energético inmediato.

Instituciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subrayan que el perfil nutricional varía en cada etapa. Además, una banana mediana ofrece fibra, potasio y bajo contenido graso, consolidándose como una opción versátil dentro de una alimentación equilibrada.

Beneficios de la banana verde para la salud intestinal y el azúcar en sangre

Las bananas verdes son firmes y tienen una textura densa, atributos que derivan de su elevado contenido de almidón resistente. Según la científica de alimentos Abbey Thiel, de Wageningen University & Research, la presencia de clorofila en la cáscara y el alto contenido de almidón explican la firmeza y color verde en sus primeras etapas de maduración.

El almidón resistente actúa como un tipo especial de fibra que no puede digerirse con enzimas humanas, por lo que llega al colon y favorece el crecimiento de bacterias saludables en el intestino.

En ese sentido, la experta indica que este almidón resistente favorece el microbioma intestinal y el control del azúcar en sangre.

Árbol de bananas verdes
Las bananas verdes contienen almidón resistente, que mejora la salud intestinal y ayuda al control glucémico (Freepik)

Por eso, la banana verde resulta útil para quienes buscan mejorar la salud digestiva o regular los niveles de glucosa. Además, contiene menos azúcares simples, lo que implica un menor impacto glucémico.

Es importante una adecuada hidratación al consumir bananas verdes para que la fibra sea bien tolerada.

Valor nutricional de la banana madura y su impacto energético

Cuando la fruta adquiere un color amarillo, la mayor parte del almidón ya se ha transformado en azúcares como glucosa, sacarosa y fructosa. Esto explica el mayor dulzor y la textura suave de las bananas maduras.

Thiel señala que durante la maduración, diferentes enzimas comienzan a cortar el almidón en pequeñas moléculas de azúcar, facilitando la digestión y aumentando el dulzor. Las bananas maduras son fuente de fibra soluble, potasio, vitamina B6 y vitamina C, nutrientes que respaldan funciones cardiovasculares, nerviosas e inmunológicas.

Una banana madura o ligeramente moteada es muy nutritiva y fácil de digerir, según mencionó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La banana madura es rica en fibra soluble, potasio, vitaminas B6 y C, aportando energía rápida y fácil digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)
La banana madura es rica en fibra soluble, potasio, vitaminas B6 y C, aportando energía rápida y fácil digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a su porcentaje de azúcares simples, la banana madura proporciona energía rápida, ideal para quienes requieren un aporte inmediato antes o después de la actividad física.

Para las personas sensibles a los incrementos de azúcar en sangre, se aconseja combinarla con proteínas o grasas saludables para evitar subidas bruscas de glucosa.

Usos y precauciones de la banana sobremadura

Cuando la banana presenta tonos marrones o negros y la cáscara está manchada, se encuentra en su fase sobremadura. En este punto, según Thiel, casi todo el almidón se ha convertido en azúcar, por lo que la banana está blanda y ha perdido gran parte de su estructura.

La fruta es muy dulce y resulta apropiada para recetas como el pan de banana, batidos o postres diversos. Thiel resalta que la banana sobremadura tiene menos almidón resistente y su dulzura natural es especialmente buena cuando se usa en repostería.

Primer plano de un plátano con la cáscara amarilla, presentando múltiples manchas de color marrón oscuro y negro sobre una superficie ligeramente texturizada.
La banana sobremadura, con cáscara marrón o negra, indica la conversión de almidón en azúcar y una textura más blanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de bananas sobremaduras puede provocar un aumento rápido del azúcar en sangre y, por ello, no es la mejor opción para quienes buscan regular la glucosa. Sin embargo, es útil para quienes necesitan una fuente inmediata de energía o desean aprovechar su sabor en la cocina.

Cómo elegir la banana ideal según tus necesidades de salud

Seleccionar la banana ideal varía según el objetivo nutricional. Para regular la glucosa y promover la salud intestinal, se prefieren las verdes; si se busca energía rápida y fácil digestión, las amarillas o moteadas son más indicadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomiendan acompañar las maduras con proteínas para evitar aumentos bruscos de glucosa. Las sobremaduras, por su dulzor, se utilizan en repostería y Thiel sugiere guardarlas en bolsa de papel para acelerar su maduración.

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