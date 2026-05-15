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Al menos 117 muertos y 79 heridos por las tormentas devastadoras en el norte de India

El distrito más afectado fue Prayagraj, con 23 fallecidos debido a la caída de árboles, muros y daños en viviendas, seguido de Mirzapur, Sant Ravidas Nagar y Fatehpur, con 19, 16 y 11 decesos respectivamente. Cuatro víctimas fatales fueron alcanzadas por rayos

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Las autoridades del estado indio de Uttar Pradesh elevaron la cifra de la mortal tormenta del miércoles pasado, la cual provocó la muerte de 117 personas y otras 79 fueron heridas. El devastador temporal, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora en algunas zonas, generó daños en cientos de viviendas.

La mayoría de las víctimas fatales, 113, murieron por el colapso de estructuras durante las tormentas, mientras que cuatro personas murieron tras ser alcanzadas por rayos, según datos de la Oficina del Comisionado de Socorro de Uttar Pradesh citados por el diario Times of India.

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El distrito más afectado fue Prayagraj, con 23 fallecidos debido a la caída de árboles, muros y daños en viviendas, seguido de Mirzapur, Sant Ravidas Nagar y Fatehpur, con 19, 16 y 11 decesos respectivamente.

El fenómeno impactó también en al menos 330 viviendas y provocó la muerte de 177 animales en la región. Los distritos de Prayagraj y Bareilly registraron las ráfagas de viento más intensas, alcanzando los 130 km/h, mientras que en Mirzapur y Chandauli se superaron los 100 km/h, según información del Departamento Meteorológico de India (IMD).

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El científico del IMD Mohamad Danish explicó que la tormenta eléctrica, acompañada de fuertes vientos, afectó el sur, este y noroeste del estado, con velocidades de viento que aumentaron repentina y rápidamente, causando daños al impactar objetos en el suelo. Danish advirtió que estas condiciones favorecen el arranque de árboles y postes de raíz, así como el derrumbe de chozas y estructuras temporales, lo cual deja poco tiempo para que las personas busquen refugio seguro.

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La oficina meteorológica de la India ha alertado en los últimos años sobre el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, incluidas tormentas eléctricas intensas y descargas de rayos, que expertos asocian al aumento de las temperaturas y a cambios en los patrones climáticos.

El violento temporal que afectó a Uttar Pradesh el miércoles se enmarcó en una actividad generalizada de tormentas eléctricas premonzónicas, originada por condiciones atmosféricas inestables.

El Gobierno regional de Uttar Pradesh anunció en X que se brindará asistencia a las familias afectadas, y ordenó a los funcionarios desplazarse de urgencia para evaluar los daños y garantizar el pago de compensaciones.

Uttar Pradesh registró algunas de las temperaturas más altas de la India antes de este temporal, fenómeno habitual por el calor acumulado previo a la temporada de lluvias. La tormenta siguió a un mes de abril que fue el más caluroso en cuatro años, con máximas de 44,6°C grados en el estado de Maharastra y 47,6°C en Uttar Pradesh, una de las cifras más elevadas desde 1901.

Varias personas retiran un árbol caído sobre un coche durante una fuerte tormenta en Prayagraj, en el estado norteño de Uttar Pradesh, India, el 13 de mayo de 2026 (REUTERS)
Varias personas retiran un árbol caído sobre un coche durante una fuerte tormenta en Prayagraj, en el estado norteño de Uttar Pradesh, India, el 13 de mayo de 2026 (REUTERS)

El Departamento Meteorológico de India (IMD) prevé que las precipitaciones de mayo superarán el 110% del promedio histórico, y estima que los vientos estacionales podrían llegar a las islas de Andamán y Nicobar entre este jueves y el 16 de mayo.

Nanhe Ansari, un obrero, relató que intentaba asegurar un tejado de chapa con una cuerda cuando una ráfaga de viento intensa levantó la lámina metálica y él quedó aferrado a ella.

“La lámina de metal empezó a temblar debido a los fuertes vientos, así que les pedí que trajeran una cuerda para sujetarla”, contó Ansari a PTI desde su cama de hospital.

“Mientras algunos la sujetábamos y una persona la ataba, se desató una ráfaga de viento muy fuerte. No solté el agarre y salí despedido casi 15 metros por los aires junto con la lámina de metal, y a unos 24 metros de distancia”, relató.

Fuertes tormentas en el norte de India dejaron al menos 117 muertos y 79 heridos (Europa Press)
Fuertes tormentas en el norte de India dejaron al menos 117 muertos y 79 heridos (Europa Press)

“Primero cayó la sábana, y luego yo caí en un campo de maíz lleno de agua. Pensé que no sobreviviría, pero lo hice.”

(Con información de Europa Press, EFE y AFP)

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