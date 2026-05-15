En la previa del Mundial, el Gobierno compartió con EEUU el listado de quienes tienen prohibido el acceso a las canchas

La lista se compartió con la Embajada de EEUU en el país. REUTERS/Daniel Cole

A menos de un mes de que comience la Copa Mundial FiFA 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional puso a disposición de la Embajada de los Estados Unidos en el país, la información de las personas con restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos que figuran dentro del Programa Tribuna Segura.

La decisión responde a los compromisos asumidos en acuerdos bilaterales en materia de seguridad para la realización del principal torneo internacional oficial de fútbol que tendrá lugar en territorio estadounidense entre junio y julio de este año. En esa misma línea, la resolución 444/2026 publicada hoy en Boletín Oficial, mencionó el Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad -en el cual se prevé el intercambio de información estratégica, táctica y operativa- además de un convenio de cooperación, del que participan también el Departamento de Justicia de ambos países.

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Los individuos que conforman el listado se encuentran alcanzados por “impedimentos o restricciones por decisión de las autoridades judiciales, policiales o de seguridad” de todas aquellas jurisdicciones adheridas al Programa “por medio de la vigencia de convenios marco o acuerdos específicos como también, aquellos individuos que fueron pasibles de la aplicación de la Restricción de Concurrencia Administrativa”.

De esta manera buscan reforzar la seguridad durante el torneo

A través de la resolución, se instruyó a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional a cumplir con los protocolos de tratamiento de la información. Es decir que los datos compartidos podrán ser utilizados exclusivamente con fines de planificación y prevención de incidentes violentos durante la Copa del Mundo de este año, quedando prohibido cualquier uso diferente, posterior o ajeno a esa finalidad.

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La base de datos será utilizada durante el desarrollo del campeonato y hasta un máximo de cinco días posteriores a la finalización del torneo, exclusivamente para acciones operativas, de control y verificación vinculadas al evento. Una vez transcurrido ese plazo, la embajada del país norteamericano deberá acreditar ante el Ministerio de Seguridad Nacional que eliminó de forma definitiva e irreversible toda la información recibida, sin conservar copias ni respaldos de ningún tipo, en ningún soporte o formato.

La selección liderada por Lionel Messi debutará en el Mundial el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J (AP Foto/Gustavo Garello)

“Los datos brindados en el marco de la presente Resolución deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la Seguridad a nivel táctico y operativo de la celebración de la COPA DEL MUNDO FIFA 2026, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”, indicó el documento firmado por la titular de la cartera Alejandra Monteoliva.

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La normativa recuerda que “las normas previstas en ese régimen se aplican a todas las entidades deportivas que tengan estadios o instalaciones para organizar partidos de fútbol, ya sean oficiales o amistosos, entre equipos de diferentes clubes”, lo cual incluye torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FiFA) y cualquier otra organización similar.

El Programa Tribuna Segura se aplica sobre individuos que tienen restricciones judiciales, policiales o administrativas, mediante la fiscalización de entrada a estadios de fútbol en encuentros futbolísticos.

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Entre los antecedentes, figuran la cesión de datos durante la Copa América CONMEBOL 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025, en ambos casos bajo condiciones similares de confidencialidad y limitación de uso. Para este último, el ministerio había entregado a las autoridades de EEUU un listado de 15 mil personas. El anuncio lo había hecho la entonces titular de la cartera, Patricia Bullrich, junto a la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Argentina, Abigail Dressel; y posteriormente se formalizó por la resolución 550/2025.

La última publicación en esta materia se hizo hace tres días cuando el Gobierno oficializó que los deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios de fútbol. “El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas” sostuvo Monteoliva.

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La normativa, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución N° 429/2026, amplió el universo de personas que pueden ser excluidas de eventos deportivos en todo el país.

Según la nueva disposición, quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos quedarán alcanzados por la restricción de ingreso a estadios, sumándose así a las personas con antecedentes de violencia, delitos o contravenciones vinculadas a espectáculos deportivos. También se ratificó la exclusión de quienes hayan tenido conductas violentas contra la seguridad, el orden público o durante el traslado hacia o desde un estadio.

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