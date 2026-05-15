Jugaba al hockey y dejó todo por acompañar a Nico Varrone detrás de su sueño de Fórmula 1: la tierna primera cita

Nico Varrone y Malena Balduzzi el año pasado en la grilla de partida de las 6 Horas de San Pablo del WEC (@nicovarrone1)

El ex piloto argentino de Fórmula 1 Miguel Ángel Guerra suele hacer hincapié en la importancia de las parejas de los pilotos y cuánto vale la compañía cuando se vive en el exterior. El bonaerense Nicolás Varrone, actual corredor de la Fórmula 2, tiene en su novia, Malena Balduzzi, un pilar clave en su vida ya que decidió acompañarlo y ambos se mudaron este año a Madrid. El competidor, de 25 años, debió hacer base en Europa para estar más cerca de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing, con la que compite en la categoría antesala a la Máxima y viene de sumar sus primeros puntos en Miami.

Del otro lado del teléfono y mientras pasea por la capital española, con su habitual amabilidad Nico le cuenta a Infobae cómo se conocieron con su pareja y habla sobre su historia de amor. “Hace aproximadamente dos años que nos conocimos en un verano. Tenemos vidas similares ya que ella es jugadora de hockey y por eso logró una beca para estudiar en una universidad en Estados Unidos”, cuenta quien también es piloto oficial de General Motors (GM).

PUBLICIDAD

El primer contacto fue por redes sociales. “Nos conectamos mucho desde el sentido del deporte y por chats comenzamos a conocernos. Parecía que nos conocíamos hace años y cuando nos vimos personalmente por primera vez fue todo muy natural y nunca nos separamos”, recuerda Nico, aunque reconoce que debió remarla: “Tengo que decir que fui yo el que inició todo y debo decir que me costó (risas). Hubo que remarla. No fue para nada fácil, pero dio sus frutos al final”. Y agrega sonriente que “me tuvo ahí examinando a ver si dábamos para para salir”.

Nico y Male comenzaron con unos chats y hoy viven juntos (@nicovarrone1)

Para la primera salida juntos pasó un tiempo y afirma que “me llevó unos dos meses para que me acepte una salida. Pero siempre me gustó que teníamos una historia similar porque mientras yo corría en IMSA, ella estudiaba allá y jugaba al hockey, entonces como que teníamos algo muy en común. Ella después se recibió y volvió a vivir en Argentina. En unas vacaciones de verano yo justo estaba acá, así que nos conocimos personalmente”.

PUBLICIDAD

“La primera cita muy rara porque ella ya estaba acá y yo volvía de una carrera en los Estados Unidos. No sabía qué invitarla a hacer; quizá una cena era mucho, así que se me dio por algo muy natural del momento, espontáneo, de ir a ver una película al cine y ella aceptó la salida. Igual fuimos a picar algo antes”, relata el campeón mundial de Endurance de 2023 en la clase LMGTE Am.

“Fuimos a ver una película bastante infantil, Intensamente 2, que es la de las emociones y que justo habla de una chica que juega al hockey sobre hielo. La verdad que está muy buena. Había visto la uno y recién salió la dos. Y bueno, la invité a ver esa película y salió muy bien”, asegura. “Después, obviamente, todos mis amigos me decían ‘¿cómo la vas a invitar al cine en la primera cita?’ Pero bueno, me salió así. A ella le gustó la idea, le encantaba ir a ver esa película a mí también, así que la pasamos super bien”, añade.

PUBLICIDAD

La pareja en un paseo por Londres (@nicovarrone1)

El año pasado se la vio a Malena en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco de las 6 Horas de San Pablo, por el Campeonato Mundial de Endurance. En ese momento Nico corría en la clase mayor, la Hypercar, con un Porsche 963 del equipo Proton Competición, una escudería privada con escasos recursos. Pese a no tener repuestos y entre 18 Sport Prototipos, Varrone logró sumar un punto al terminar décimo en la cita brasileña.

Hoy ambos comparten su vida en Madrid. “Nos llevamos re bien por que ella entiende mucho la vida de un deportista y el sacrificio que hay que hacer, por haber vivido en el exterior muchos años por el deporte y me hace todo mucho más fácil. Estamos muy contentos acá en Madrid y en esta nueva aventura, arrancándola juntos en un año de muchos desafíos”, explica el dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans.

PUBLICIDAD

Malena jugó al hockey sobre césped y gracias a ello ganó una beca en una universidad en los Estados Unidos (https://goexplorers.com/)

Nico destaca que Malena es “una gran compañera. El hecho de haberse venido acá a Madrid conmigo, sabiendo que yo también voy a estar mucho tiempo afuera por el tema de las carreras y que ella no puede venir a todas. Podría haberse quedado en Argentina con sus estudios o trabajando cerca de su familia. Pero se vino y consiguió trabajo para poder estar lo más cerca mío posible. Incluso cuando se vino estaba por ser tía ya que su hermana estaba por tener un bebé y me acompañó igual. Que se pierda también eso es algo que yo súper valoro porque me está acompañando también en este proyecto”.

El también triunfador en las 24 Horas de Daytona y 12 Horas de Sebring, cuenta que “Malena se recibió de Administración de Empresas, estudió obviamente becada jugando al hockey en Estados Unidos. Ahora acá está trabajando, está encargada de un local de una cadena argentina de cafés y tiene dos sucursales en Madrid. Son muy grandes y hace poco que los abrieron. Es el primer trabajo que encontró, por ahora, para arrancar”. Destaca que “si bien es una cadena argentina, acá en España se consumen otras cosas así que están organizando todo para que rinda lo mejor posible. Estamos acá a full los dos instalados”.

PUBLICIDAD

Nico Varrone logró sus primeros puntos en la Fórmula 2 (Prensa Nicolás Varrone - VAR)

Varrone, al estar bajo el ala de GM, en caso de obtener buenos resultados podría llegar a tener en algún momento una chance en la escudería Cadillac de F1 al menos con una prueba o sumarse a su staff de pilotos desarrollo o incluso poder estar en carpeta como reserva. A diferencia de las otras diez escuadras, la norteamericana no tiene como condición excluyente el tema de la edad. De hecho, se sumó este año con dos experimentados como Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, aunque también tienen en el estadounidense Colton Herta una proyección y el ex IndyCar debutará con un coche de la Máxima en la práctica libre 1 de Barcelona. No obstante, el piloto argentino logró ser profesional a nivel internacional y también corre para GM con un Corvette en algunas competencias de IMSA, que la es la categoría de carreras de larga duración más importante de Norteamérica. El sueño de la F1 está latente, pero lo hecho por el de Ingeniero Maschwitz es loable.

Nico debutó este año en la Fórmula 2 en Melbourne, Australia, donde lideró 13 vueltas en la carrera del domingo. En Miami clasificó sexto en otro circuito callejero y que tampoco conocía. En la carrera Sprint terminó cuarto y cosechó sus primeras cinco unidades. Hace seis años que no corre en autos de Fórmula ya que entre 2021 y 2025 inclusive corrió en competencias de Endurance con coches de Gran Turismo y Sport Prototipos. Además, se mide con pilotos que hicieron la escalera convencional de monopostos y que tienen más rodaje en esa clase de autos. Pese a esas desventajas, Varrone supo lucirse y en este gran desafío tiene en Malena a su mejor compañera de equipo.

PUBLICIDAD