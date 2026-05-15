Salud

Por qué aparece la migraña al despertar y qué factores la desencadenan

Un estudio publicado en Neurology identificó señales que el propio cuerpo emite con horas de anticipación, según National Geographic. Cómo identificarlas

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Ilustración de una figura humana sentada con la cabeza de un despertador rojo y amarillo vibrando, rodeada de líneas y destellos coloridos sobre un fondo celeste.
Las migrañas son un trastorno neurológico que afecta a millones de personas en el mundo, especialmente con episodios intensos durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es un trastorno neurológico caracterizado por episodios de dolor de cabeza intenso, generalmente pulsátil y localizado en un solo lado. Este dolor, que puede durar de horas a días, suele ir acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido, lo que puede interferir considerablemente con las actividades diarias.

Un aspecto distintivo es la posible aparición de un síntoma previo, conocido como aura, que incluye alteraciones visuales, como destellos de luz o puntos ciegos, así como sensaciones de hormigueo en el rostro o las extremidades y dificultad para hablar.

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Pueden afectar tanto a adultos como a niños y adolescentes. Mayo Clinic informa que se presentan habitualmente en cuatro etapas: pródromo, aura, ataque y postdromo, aunque no todos los pacientes las atraviesan en cada episodio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las migrañas pueden presentarse en cuatro etapas: pródromo, aura, ataque y postdromo, aunque no todos los pacientes las experimentan en cada episodio (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El pródromo puede surgir uno o dos días antes del dolor de cabeza, acompañado de cambios de estado de ánimo, ansias de comida, rigidez en el cuello, aumento de la micción y bostezos frecuentes.
  • El aura, cuando aparece, precede o acompaña al dolor, desarrollándose de forma gradual y persistiendo hasta una hora.
  • Durante el ataque, el dolor suele centrarse en un solo lado de la cabeza, con una sensación palpitante y sensibilidad marcada a estímulos sensoriales.
  • La fase postdromica se caracteriza por agotamiento, confusión y falta de energía; en ocasiones, se describe también una sensación de euforia. Incluso movimientos bruscos de la cabeza pueden provocar un breve retorno del dolor.
Una mujer de cabello despeinado y pijama color malva se sienta en la cama agarrándose las sienes con expresión de dolor. Una lámpara y cortinas oscuras al fondo.
El dolor de cabeza matutino suele acompañarse de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y los sonidos, complicando las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la prevalencia, al menos una de cada diez personas en el mundo padece migrañas en algún momento de su vida, aunque expertos señalan que la cifra podría estar subestimada. En tanto, también suelen generarse en la mañana y un estudio halló cuáles son los factores que hacen que las personas se despierten con un fuerte dolor de cabeza.

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Cómo se origina la migraña matutina

Despertarse con una migraña matutina es una experiencia común para muchas personas que sufren este trastorno. Los estudios señalan que suelen aparecer al despertar y, en algunos casos, constituyen un dolor de cabeza que surge sin previo aviso, dificultando la rutina diaria desde las primeras horas del día.

Un estudio publicado en Neurology revela que el estado de ánimo, el estrés, la falta de energía y la mala calidad del sueño pueden ser indicadores de una migraña matutina al día siguiente.

Según la psiquiatra Kathleen Merikangas, psiquiatra citada por National Geographic, monitorear aspectos como los niveles de energía, la actividad física y el sueño permite identificar patrones que podrían estar relacionados con la aparición de estos dolores de cabeza. La investigación, publicada en 2024, mostró que quienes las padecen suelen reportar menor energía el día previo y una peor calidad de sueño la noche anterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Factores como el mal estado de ánimo, el estrés y la falta de energía al día previo aumentan el riesgo de migraña al despertar, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic indica además que los trastornos del sueño, como el insomnio, el bruxismo o el síndrome de piernas inquietas, pueden afectar tanto la calidad como la cantidad del descanso, aumentando la frecuencia de las migrañas al despertar.

La doctora MaryAnn Mays destaca la importancia del reposo nocturno para eliminar desechos metabólicos del cerebro y mantener un funcionamiento normal durante el día. La deshidratación, el abuso de analgésicos, los cambios hormonales y ciertos alimentos también se mencionan como factores que pueden provocar dolores de cabeza a primera hora de la mañana.

Un aspecto relevante es el papel de los cambios hormonales en las primeras horas del día. Entre las 4 y las 8 de la mañana, el cuerpo ajusta de forma natural sus niveles hormonales para prepararse para el despertar. Durante este proceso, las sustancias químicas cerebrales que alivian el dolor disminuyen mientras aumentan las hormonas que nos mantienen despiertos, lo que puede elevar la sensibilidad en las vías del dolor y favorecer la aparición de migrañas a esa hora, explica la clínica estadounidense.

Los hábitos que desencadenan la migraña

Diversos factores y hábitos de vida pueden aumentar la probabilidad de experimentar migrañas, tanto matutinas como en otros momentos del día. Uno de los elementos más citados por especialistas y estudios recientes es el sueño insuficiente o de mala calidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La deshidratación, el abuso de analgésicos y cambios hormonales durante la madrugada son factores reconocidos que favorecen la aparición de migrañas a primera hora del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según investigaciones recogidas por National Geographic y la Cleveland Clinic, trastornos como el insomnio, el bruxismo y el síndrome de piernas inquietas afectan el descanso nocturno, lo que incrementa la frecuencia de los ataques. La doctora MaryAnn Mays, de la clínica estadounidense, destaca que el descanso es esencial para eliminar desechos metabólicos del cerebro, y cualquier alteración en este proceso puede desencadenar dolores de cabeza.

La deshidratación es otro factor de riesgo señalado por expertos. Mantenerse bien hidratado a lo largo del día es clave para prevenirlas, mientras que el consumo excesivo de alcohol y cafeína puede aumentar la pérdida de líquidos y favorecer la aparición de estos episodios dolorosos. En el ámbito alimenticio, ciertos productos como el queso curado, el vino tinto y el chocolate contienen sustancias conocidas por su capacidad para desencadenar migrañas en individuos susceptibles.

Además, la depresión y la ansiedad se presentan como factores asociados a la aparición de migrañas, principalmente porque afectan la calidad del sueño y el manejo del estrés. La Cleveland Clinic sugiere que existe una relación bidireccional entre los dolores de cabeza y problemas de salud mental, probablemente vinculada a la regulación de neurotransmisores como la serotonina.

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