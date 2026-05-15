Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza regresaron del cautiverio ruso (@ZelenskyyUa)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comunicó este viernes que 205 ucranianos regresaron al país tras un intercambio de prisioneros con Rusia. El acontecimiento se da luego de un ataque masivo contra Ucrania, en el que murieron 24 personas, incluidos tres niños.

“Hoy regresan del cautiverio ruso soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de la Guardia Nacional y del Servicio Estatal de Fronteras. Este es el primer paso de un canje de 1.000 por 1.000”, indicó.

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Entre los liberados hay soldados rasos, sargentos y oficiales, muchos de los cuales estaban en cautiverio desde 2022. Los uniformados militares defendieron Ucrania en Mariúpol y Azovstal, así como en los frentes de Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Khersón, Zaporizhzhia, Sumy, Kiev y en la central de Chernóbil.

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza regresaron del cautiverio ruso (@ZelenskyyUa)

Zelensky agradeció a quienes trabajan por el regreso de los prisioneros, especialmente a los militares que “amplían el fondo de intercambio para Ucrania” y al equipo negociador, además de a los socios internacionales que colaboran en la liberación de ucranianos. “Seguiremos luchando por cada uno y cada una que sigue en cautiverio”, concluyó en su comunicado vía Telegram.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Moscú informó que 205 militares rusos fueron repatriados desde territorio controlado por Kiev en el frente de batalla, una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un gran canje entre las partes beligerantes y un alto el fuego que fue violado por el Kremlin.

“A este 15 de mayo, 205 militares rusos fueron repatriados desde el territorio” bajo control ucraniano, indicó el ministerio en un comunicado. A cambio, confirmaron que fueron devueltos 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

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Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza regresaron del cautiverio ruso (@ZelenskyyUa)

Moscú señaló que Emiratos Árabes Unidos actuó como mediador humanitario en el proceso. El anterior intercambio, de 193 prisioneros por cada lado, tuvo lugar el 24 de abril.

En el marco del cese el fuego acordado con mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 9 al 11 de mayo, durante los festejos por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania Nazi, estaba previsto un canje de 1.000 por 1.000 de prisioneros de guerra. Ahora, según Zelensky, está en marcha.

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El mandatario ucraniano confirmó el viernes pasado que Ucrania había recibido el visto bueno de Moscú para proceder con el intercambio de prisioneros, pero no reveló los detalles del proceso ni brindó fechas específicas.

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza regresaron del cautiverio ruso (@ZelenskyyUa)

En paralelo, las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la noche del jueves y la madrugada del viernes 130 drones de larga distancia y un misil ruso, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte diario. En ese periodo, Rusia lanzó contra territorio ucraniano un total de 141 drones de largo alcance y seis proyectiles.

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La Fuerza Aérea detalló que cinco de los misiles no fueron derribados pero tampoco alcanzaron objetivos. También informó que siete drones impactaron en seis localizaciones distintas que no fueron especificadas, y que varios drones rusos continuaban sobrevolando Ucrania al momento de la publicación del parte.

Este nuevo ataque ruso se produce después de que las fuerzas del Kremlin lanzaran en las 48 horas anteriores centenares de drones y decenas de misiles, uno de los ataques de mayor duración desde el inicio de la invasión hace más de cuatro años. Uno de los misiles empleados en este ataque impactó en un edificio residencial en Kiev, provocando la muerte de al menos 24 personas.

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(Con información de EFE)