Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits

Tras dos años increíbles, en los cuales brillaron con su Tiny Desk, su EP Papota y su gira internacional, Ca7riel y Paco Amoroso parecían haber alcanzado el mayor éxito de sus carreras. Fue entonces cuando el dúo se pregunto, “¿y ahora qué?”. ¿Cómo superar la instancia que los llevó a la fama mundial?. Esa es la respuesta que responde Free Spirits, la nueva etapa de Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, la cual parece no tener límites creativos, les permite reinventarse y mostrarse más genuinos que nunca.

Esa fue la esencia que plasmaron los jóvenes en el inicio de su gira internacional, la cual, como no podía ser de otra manera, fue en Argentina, junto a sus seguidores más fieles. Ante un Movistar Arena colmado, Ca7riel y Paco brillaron durante dos horas sumando una nueva página a su historia.

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En la previa, mientras los fans ocupaban sus lugares, las pantallas mostraban frases que reflejaban su forma de vivir y los elementos de su etapa de bienestar. “La luz solar temprana es fundamental para regular el reloj biológico” (Andrew Huberman), “El cuerpo siempre habla lo que la mente calla” (Alejandro Jodorowsky) y “Tus pensamientos crean tu realidad” (Osho).

Así, cuando el reloj marcó la hora señalada, una doctora salió al escenario mientras una voz decía: “Gracias por apuntarse a la demostración del programa intensivo del Free Spirits Wellness Center. Esto es una demostración interactiva de cómo conseguimos liberar a los espíritus de sujetos absolutamente quebrados en menos de 90 minutos. Nuestro pacientes de hoy están despertando en uno de los peores estados posibles, pero los verán salir de esta sala en verdaderos espíritus libres con simples pasos cuidadosamente diseñados”.

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El baile sensual de Ca7riel a Chita, su novia

Acto seguido, la gigante cortina blanca que cubría el escenario cayó y descubrió a Ca7riel y Paco recostados en unas camillas, con looks extravagantes, como en la gala de los Latin Grammy. Fue entonces cuando empezó a sonar “No me sirve más”, la canción que marcó su etapa de descontrol. Como si trataran de liberar la energía contenida, los miles de fans comenzaron a saltar.

Luego, al término de la primera canción, los músicos comenzaron a desvestirse, dando paso a looks sobrios totalmente negros. Fue entonces cuando sonó “Nada nuevo”, el primer tema de su último disco. Así siguieron canciones como “Ay Ay Ay”, “Muero”, “Mi Diosa”, “#TETAS”.

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Ca7riel y Paco Amoroso inician su gira internacional Free Spirits con un show innovador en el Movistar Arena de Argentina (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

El espectáculo incorpora mensajes de bienestar y frases célebres para conectar con el público y marcar el inicio de una nueva etapa artística (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

Free Spirits representa el desafío creativo de Ca7riel y Paco Amoroso tras el éxito mundial de su Tiny Desk, EP Papota y giras anteriores (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

Ca7riel y Paco Amoroso deslumbran con el inicio de Free Spirits en Buenos Aires (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

Fue entonces cuando Ca7riel y Paco volvieron a modificar sus outfits y adoptar la imagen que mostraron en Free Spirits: look total white. Así, el dúo siguió con “Hasta Jesús tuvo un mal día” y “Soy increíble”. En ese instante, Paco tomó el micrófono y se dirigió a sus fans. “Muchas gracias por venir esta noche, estamos muy felices de estar con ustedes en una nueva gira. Yo sé que a veces piensan que somos gente insensible que no siente nada por la música que hacemos. pero quiero que sepan que hace un tiempo yo estaba muy triste y nos juntamos a hacer esta canción”, afirmó Amoroso antes de presentar “Vida Loca”.

Sin embargo, uno de los instantes más genuinos del show llegó cuando el dúo interpretó “Impostor”. Ca7riel y Paco dejaron sus ubicaciones en el escenario y se dirigieron a la tribuna detrás de ellos. En la misma se ubicaban celebridades como Juliana Gattas, Maia Reficco, Esmeralda Mitre, Walas, Santiago Korovsky, Coti Sorokin, Chita, Hernán Coronel de Mala Fama, Luz Gaggi y Anita B Queen, quienes lucían barbijos y batas de enfermeros.

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La performance en vivo incluyó interacción directa con los fans, lo que refuerza el vínculo único entre Ca7riel, Paco Amoroso y su audiencia (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

El show culminó en una verdadera fiesta electrónica, con luces, lásers y energía colectiva en el Movistar Arena (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

En ese transcurso, Ca7riel aprovechó para bailar y cantar junto a su novia. Fiel a su estilo, el joven primero se colocó de espaldas a ella, moviendo sus glúteos. Luego, el guitarrista giró y la besó. Continuando con su perfomance, recorrió las gradas, se abrazó con Coti y terminó quitándole su sobrero a Walas, el cantante de Massacre.

Para cerrar, los jóvenes convirtieron su show en una fiesta electrónica. Tras invitar a los famosos a la pasarela, las luces se apagaron, lásers de colores iluminaron el Movistar Arena y el público comenzó a saltar. Entre gritos y pogos, el show se convirtió en una celebración entre los cantantes y su público.

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La gira Free Spirits simboliza la reinvención, autenticidad y libertad creativa del dúo, reuniendo pasado, presente y futuro en un solo acto (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

De esta manera, el show no solo fue una fiesta, sino que permitió a Ca7riel y Paco conectar su anterior etapa con la actual y celebrar su presente entre de amigos, compañeros y fans.