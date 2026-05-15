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Casemiro eligió a Messi como el rival más difícil de su carrera: “Necesitas ayuda, no puedes pararlo solo”

En una charla con Rio Ferdinand, el mediocampista brasileño describió la impotencia de enfrentarse al argentino y recordó partidos en los que el astro albiceleste definía el resultado en minutos desde el banco

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Casemiro afirma que frenar a Lionel Messi es imposible y describe la necesidad de apoyo colectivo en el fútbol de élite (EFE/Sebastiao Moreira)
Casemiro afirma que frenar a Lionel Messi es imposible y describe la necesidad de apoyo colectivo en el fútbol de élite (EFE/Sebastiao Moreira)

Casemiro abrió el juego sobre los desafíos de marcar a Messi y cómo la exigencia definió su recorrido por el fútbol de élite, durante una charla en Rio Ferdinand Presents, el programa del exfutbolista inglés Rio Ferdinand. En ese diálogo, el brasileño reconstruyó su camino en el viejo continente, marcando la intensidad de los duelos que lo tuvieron como protagonista y el impacto de enfrentarse a Lionel Messi.

El excentrocampista describió a Messi como uno de los rivales más difíciles a los que se enfrentó y sintetizó esa experiencia con una frase contundente: Es imposible frenar a Messi.

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Añadió, en otra confesión directa: "Necesitas ayuda, no puedes pararlo solo". Señaló que, incluso en equipos plagados de figuras, detener a Messi implicaba una estrategia colectiva y concentración máxima. Todo ello marcó su visión del fútbol profesional al más alto nivel.

El exmediocampista brasileño resalta que Messi fue el rival más difícil de su carrera durante los Real Madrid vs. Barcelona (REUTERS/Juan Medina)
El exmediocampista brasileño resalta que Messi fue el rival más difícil de su carrera durante los Real Madrid vs. Barcelona (REUTERS/Juan Medina)

En una reflexión sobre el reto mental de cada choque contra el argentino, sintetizó: “Le hago una falta, pido perdón, es imposible. Necesito ayuda”. Casemiro recordó partidos en los que no lograba funcionar, pero Messi definía el resultado: “Recuerdo un encuentro: 0-0, Messi en el banquillo hasta el minuto 80; entra y en pocos minutos el marcador era 2-0. Solo él”.

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Cómo era marcar a Messi

La sensación de impotencia fue una constante, reforzada cada vez que se enfrentaban: “Es imposible”. Hizo hincapié en la dimensión excepcional de Messi en sus palabras durante la entrevista con Rio Ferdinand Presents.

Al repasar los clásicos, Casemiro evocó la presión y el peso de esos encuentros: “En el momento, no los disfrutas demasiado porque hay mucha presión y debes ganar; cuando miro hacia atrás, pienso en lo importantes que fueron esos partidos”.

Brasil Argentina
Casemiro relata cómo la estrategia colectiva y la máxima concentración eran imprescindibles para intentar frenar a Messi (REUTERS/Amanda Perobelli)

El brasileño repasó la época en la que coincidió con los grandes nombres de su generación: “No se trataba solo de los tres centrocampistas; estaban Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Neymar, Suárez, Messi. Era el juego mismo; partidos que detenían al mundo”.

Preguntado sobre las diferencias entre Messi y Cristiano Ronaldo, no dudó: “Messi, Cristiano, es imposible compararlos. Son jugadores incomparables”. Añadió que ambos se impulsaron mutuamente al máximo nivel cada temporada: “Cristiano empuja a Messi, Messi empuja a Cristiano; es como Federer y Nadal”.

El exmediocampista remarcó la exigencia constante en los grandes clubes: "No importa si ganas La Liga o la Champions, siempre te piden más. El pasado no cuenta, solo el siguiente partido".

La trayectoria de Casemiro con los grandes nombres del fútbol mundial

La presión y la intensidad de los clásicos entre Real Madrid y Barcelona marcaron la carrera de Casemiro en la élite europea (AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)
La presión y la intensidad de los clásicos entre Real Madrid y Barcelona marcaron la carrera de Casemiro en la élite europea (AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Sobre los futbolistas más completos con los que compartió vestuario, destacó a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale: “Cristiano es el mejor. Pero dejando a Cristiano aparte, para mí Bale es el más completo: ataca, defiende, remata de cabeza, es muy rápido y fuerte”. Recordó también el aporte de Bale en finales ante equipos como Liverpool y Atlético de Madrid.

Respecto a su sociedad con Luka Modrić y Toni Kroos, recalcó la conexión inmediata entre los tres: “En el campo apenas hablábamos, pero nos entendíamos perfectamente. Todo era natural y rápido”. Insistió en que la base de su rendimiento era el sacrificio: Debes sacrificarte siempre; ahí está tu papel, no en los goles, sino en el trabajo por el equipo.

El brasileño valoró también la oportunidad de medir fuerzas con el mediocampo formado por Xavi, Iniesta y Busquets: “Fueron encuentros duros, pero era un aprendizaje constante con los mejores”.

Para Casemiro, compartir el campo con figuras consagradas como Modric, Kroos, Cristiano y Benzema, ya sea en su carrera en los clubes europeos como en la selección, así como poner a prueba su nivel en partidos decisivos —sobre todo al marcar a Messi—, definió su carrera y le permitió dejar huella en el fútbol mundial.

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