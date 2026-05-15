Economía

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma oficial del organismo previsional distribuye los pagos de mayo según la terminación del documento y el tipo de prestación, con haberes actualizados un 3,38% y un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el mínimo

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ANSES publica el cronograma de pagos de mayo 2026 para DNI terminados en 9, segmentado por tipo de prestación y monto actualizado (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES publica el cronograma de pagos de mayo 2026 para DNI terminados en 9, segmentado por tipo de prestación y monto actualizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma oficial de pagos para mayo de 2026. Las fechas de acreditación se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación, por lo que cada beneficiario tiene asignado un día específico para acceder a su cobro.

Para quienes tienen DNI terminado en 9, las acreditaciones se distribuyen a lo largo del mes en función del beneficio que perciban. Los haberes se actualizaron un 3,38% respecto a abril, en línea con el último dato de inflación disponible, y el organismo mantiene el bono extraordinario para quienes cobran el haber mínimo.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobran el 21 de mayo si su DNI termina en 8 o en 9. El haber mínimo para este mes asciende a $393.174,10. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, con lo que el total percibido llega a $463.174,10.

anses y jubilados
El haber mínimo para jubilados y pensionados de ANSES se fija en $393.174,10, con un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el mínimo (NA)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se acredita en esa misma fecha. Su monto para mayo llega a $314.539,28 y, sumado el bono, el beneficiario recibe $384.539,28. La Pensión Madre de 7 Hijos, que se equipara al haber mínimo, alcanza igualmente los $393.174,10, con un total de $463.174,10 al incorporar el refuerzo extraordinario.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben un haber superior al mínimo y tienen el DNI terminado en 8 o en 9 cobran el 29 de mayo. El monto actualizado para este segmento es de $2.645.689,40. Este grupo no accede al bono extraordinario, dado que el refuerzo está reservado exclusivamente para quienes cobran el mínimo o un importe inferior a la suma del mínimo más el bono.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 cobran el 22 de mayo. El monto de la AUH para mayo de 2026 es de $141.285,31.

La AUH con Discapacidad tiene un valor diferenciado y más elevado: $460.044,10. Ambas prestaciones se actualizan según el mismo índice de inflación que rige para el resto del sistema previsional.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema de fechas que la AUH. Para el DNI terminado en 9, el cobro es el 22 de mayo. El esquema de acreditación replica el de esa prestación punto por punto, con pagos escalonados por terminación de documento a lo largo de la segunda y tercera semana del mes.

Asignación por Prenatal

El cronograma de la Asignación por Prenatal agrupa las terminaciones de documento de a pares. Los DNI terminados en 8 y 9 cobran el 19 de mayo.

Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
La Asignación por Embarazo para DNI finalizado en 9 se cobra el 22 de mayo, siguiendo el mismo calendario que la AUH en ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad disponen de un período amplio para hacer efectivo el cobro: pueden acreditarlo en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI. Esta modalidad flexible diferencia a esta prestación del resto del calendario, que asigna días específicos según el documento.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen las prestaciones por matrimonio, nacimiento y adopción— también tienen un rango de cobro extendido. El pago se realiza entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento, sin distinción por DNI.

La Asignación por Prenatal correspondiente a DNI terminados en 8 y 9 se abona el 19 de mayo, según el cronograma oficial de ANSES (REUTERS/Francisco Loureiro)
La Asignación por Prenatal correspondiente a DNI terminados en 8 y 9 se abona el 19 de mayo, según el cronograma oficial de ANSES (REUTERS/Francisco Loureiro)

Pensiones No Contributivas

Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 o en 9, el cobro se realiza el 15 de mayo. El monto de esta prestación para mayo de 2026 es de $275.221,87. Con el bono extraordinario, el total asciende a $345.221,87.

Las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas se abonan en un período más amplio: entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 8 o en 9 cobran el 29 de mayo, la misma fecha que los jubilados con haberes superiores al mínimo en ese rango de documento.

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