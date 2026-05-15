Israel y Líbano retoman en Washington el segundo día de negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah

Fuerzas de seguridad y personal de emergencia se congregan alrededor de un vehículo en llamas debido a un ataque aéreo, el miércoles 13 de mayo de 2026 en Líbano (AP/Mustafa Jamalddine)

Israel y Líbano mantuvieron discusiones “positivas” en Washington durante el primer día de las negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme del grupo terrorista Hezbollah, a pocos días de que concluya la tregua vigente. Este viernes se reúnen nuevamente en busca de un acuerdo que satisfaga las exigencias de ambos estados.

Representantes libaneses e israelíes volverán a verse las caras en unas conversaciones directas a desarrollarse en el Departamento de Estado, Washington.

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“Hemos tenido una jornada completa de conversaciones productivas y positivas que se prolongaron de las 09:00 a las 17:00. Esperamos seguir mañana y confiamos en poder decir más en ese momento”, señaló un alto funcionario de la cartera liderada por el secretario de Estado, Marcos Rubio, sobre el último encuentro entre las delegaciones.

Desde el inicio de la tregua, el 17 de abril, el conflicto provocó miles de muertes, principalmente en el Líbano, donde las autoridades contabilizan más de 2.800 fallecidos, entre ellos al menos 200 niños.

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Representantes libaneses e israelíes se habían reunido por última vez el 23 de abril en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego y expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico entre Beirut y Tel Aviv.

Fuerzas israelíes lanzan bengalas en Arnoun, visto desde Marjayoun, Líbano, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Karamallah Daher)

En esa ocasión, Donald Trump sostuvo que recibiría en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, para una cumbre entre ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas. Sin embargo, el mandatario estadounidense declaró que, antes de realizar un encuentro de ese nivel, era necesario alcanzar un acuerdo de seguridad y el fin de los ataques israelíes.

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Por su parte, el mandatario libanés reiteró que no accederá a una cumbre directa con el jefe de Gobierno israelí hasta que se logren garantías de seguridad y el retiro de tropas israelíes.

A diferencia de la sesión anterior, ni el secretario de Estado Marco Rubio ni el presidente Donald Trump estuvieron presentes en las conversaciones, ya que ambos se encuentran en visita oficial en China. Trump fue recibido con gran pompa por el presidente Xi Jinping, en el marco de gestiones para que Beijing contribuya a resolver la crisis con Irán, pese a que el gigante asiático es uno de los principales socios de Teherán junto a Rusia.

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“Dijo que no suministraría material militar... Lo afirmó con fuerza”, declaró Trump a Fox News después de su encuentro con Xi. El inquilino de la Casa Blanca también afirmó que Xi expresó su voluntad de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz. “Él dijo: ‘si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar’”, aseguró Trump, aunque ninguna fuente oficial china confirmó estas declaraciones.

Según la Casa Blanca, Beijing y Washington acordaron durante la cumbre que el estrecho de Ormuz debía permanecer abierto para garantizar la libre circulación de productos energéticos.

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El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump asisten a una reunión en el marco de su visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Por su parte, Teherán informó que, desde el miércoles, la marina iraní autorizó el paso de buques chinos por el estrecho, hecho que atribuyó a las “estrechas relaciones entre ambos países y su asociación estratégica”, según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionario Islámica (CGRI).

En las negociaciones indirectas con Estados Unidos, el régimen iraní exige que cualquier tregua incluya también al Líbano, lo que implica que Israel detenga los ataques contra Hezbollah. Estados Unidos, por su parte, insta a las autoridades libanesas a desarmar al grupo terrorista chií proiraní.

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El Departamento de Estado señaló que las conversaciones en Washington buscan romper de forma decisiva con el enfoque de las últimas dos décadas, que permitió a grupos terroristas atrincherarse, enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en riesgo la frontera norte de Israel.

Hezbollah reiteró el jueves su rechazo a estas negociaciones. Uno de sus diputados, Ali Ammar, calificó el proceso como una “concesión gratuita” a Israel. La semana pasada, Rubio, afirmó que un acuerdo de paz entre Israel y Líbano es “inminentemente posible” y debería concretarse en el corto plazo. A su vez, señaló al grupo Hezbollah como el principal obstáculo para el avance de las negociaciones.

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“El problema entre Israel y Líbano no es Israel o Líbano, es Hezbollah”, declaró en una rueda de prensa. El jefe de la diplomacia estadounidense instó a las autoridades libanesas y a su Ejército a “empezar a plantar cara” al grupo terrorista y proceder a su desarme.

(Con información de AFP)

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