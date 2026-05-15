Abel Pintos y L-Gante, en la mira de Telefe para la vuelta de MasterChef Celebrity: quiénes serían los convocados

Pilar Smith adelantó en el ciclo de Ángel de Brito los nombres que se barajan para la nueva temporada del reality de cocina (Video: LAM/ América TV)

La producción de Telefe ya trabaja en la preselección de los famosos que podrían integrar la próxima edición de MasterChef Celebrity. Pilar Smith adelantó en LAM (América TV) algunos de los nombres que forman parte de los primeros borradores del equipo para la próxima temporada, luego de una exitosa edición que coronó a Ian Lucas.

Según contó la periodista, las grabaciones del nuevo ciclo están programadas para comenzar entre julio y agosto, aunque la fecha exacta dependerá de la culminación de Gran Hermano. El canal suele iniciar la preproducción varias semanas antes de la emisión, lo que permite ajustar detalles y confirmar a los participantes según la disponibilidad de los estudios y los compromisos de las figuras.

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Durante la conversación en el ciclo de Ángel de Brito, se revelaron algunos de los nombres que Telefe tiene en consideración para el programa. Entre los famosos que baraja uno de los más ambiciosos es el de Abel Pintos, actual jurado de Es mi sueño, el show de canto que conduce Guido Kaczka.

¿Abel Pintos, de jurado de Es mi sueño a figura de MasterChef Celebrity? (Es mi sueño, Eltrece)

Tal como sucedió en la temporada anterior con la presencia de Maxi López, que fue una de las grandes revelaciones, la producción quiere que L-Gante sea una de las figuras en la competencia de cocina. El cantante y expareja de Wanda Nara sería uno de los nombres más buscados, sobre todo por la repercusión mediática que tendría el reencuentro frente a cámara de la expareja.

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Del mismo canal, la periodista y exconductora de Escape perfecto, la China Ansa formaría parte de las figuras novedosas y sin experiencia en reality shows que buscan para esta edición. Mientras que de las mismas canteras, más específicamente de Gran Hermano,buscarían fichar a Juli Poggio y La Tora para que formen parte de la competencia, ambas muy ligadas a la emisora. Amigo de Ian Lucas y ex Gran Hermano: Generación Dorada, en el mismo borrador estaría Nick Sicaro, influencer y cantante que comenzó una relación amorosa con Daniela Celis.

La producción quiere que L-Gante forme parte de la próxima temporada para su reencuentro con Wanda Nara (Instagram)

El criterio de selección incluye tanto la popularidad como la capacidad de generar interés mediático. La producción busca así un equilibrio entre rostros reconocibles y perfiles que puedan aportar dinamismo al ciclo. El proceso de preselección avanza en medio de especulaciones y descartes. El panel aclaró que no todos los nombres filtrados corresponden a decisiones finales, y algunos sólo figuran en listas preliminares.

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La próxima temporada volverá a tener a Wanda Nara al frente del programa, mientras que el gran misterio es quién reemplazará a Donato de Santis en el jurado. En la última final, el chef anunció su decisión de apartarse del formato después de diez temporadas y siendo el único integrante del ciclo desde que debutó en la televisión argentina en 2014.

De Gran Hermano a MasterChef Celebrity: Juli Poggio, La Tora y Nick Sicaro, en la lista de posibles nombres para el reality (Instagram)

Sin embargo, la prioridad de Telefe hoy es la “nave” de Santiago del Moro y la preproducción de Popstars, otro formato que regresa en la búsqueda de lanzar a la fama una banda pop femenina como la que eligió a Bandana en 2001. Más tarde, un año después, el mismo programa formó a Mambrú. Ya se anunció que Nicolás Vázquez será el conductor y tendrá a Sofía Gonet a bordo.

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“Estoy muy feliz. Es algo que Gustavo quería. Es un programa icónico del canal. Así que yo hace mucho que no hago tele y vuelvo a la televisión después de muchos años, diez”, señaló el actor a SQP (América TV). Nico explicó cómo será su intervención en el ciclo, que en sus dos primeras ediciones fue un docu-reality sin un presentador. “Voy a estar en algunos momentos y después haré la locución que va contando lo que va sucediendo”, puntualizó sobre su rol.