La Policía de Ecuador incautó 360 kilos de cocaína valuados en USD 7 millones que iban a ser enviados a EEUU

La policía ecuatoriana incautó 360 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona rural de la provincia costera de Manabí, presuntamente destinados a Estados Unidos.

Una operación basada en información de inteligencia llevó a agentes antinarcóticos hasta un inmueble en el municipio de Puerto López, donde inspeccionaron el lugar y hallaron varios bultos, envueltos en bolsas negras, ocultos entre la vegetación.

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Se encontraron ocho sacos de yute negros que contenían 319 paquetes rectangulares embalados con cinta adhesiva color café. Las pruebas confirmaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 360 kilos.

El jefe policial de Manabí, William Calle, indicó que se presume que la droga iba a ser enviada a Estados Unidos con la colaboración de pescadores que parten desde las costas de la provincia en lanchas rápidas.

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“Aquí hay varios casos de personas que muchas veces no se dedican a pescar sino a llevar droga a Centroamérica y a Estados Unidos”, explicó. Actualmente, el país norteamericano lleva adelante la operación “Lanza del Sur” contra organizaciones “narcoterroristas” que transportan droga mediante vía marítima en América Latina.

Ecuador lanzó una operación con más de mil militares y cientos de policías en Puerto Bolívar, cerca de Perú (Europa Press)

Calle estimó que en territorio estadounidense el kilo de cocaína tiene un valor de “alrededor de 20.000, 30.000 dólares”, por lo que el cargamento incautado alcanzaría los “7 millones de dólares”.

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Durante la operación se detuvo a un hombre que custodiaba el área donde se halló la droga, aunque el juez del caso no dictó prisión preventiva al determinar que “no tenía nada que ver” con la sustancia.

En paralelo, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, anunció el jueves la “militarización total” de Puerto Bolívar, cerca de la frontera con Perú, como parte de una ofensiva que moviliza a más de un millar de militares y 300 policías para “desarticular las mafias” y devolver el control del territorio al Estado.

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“Puerto Bolívar se militariza. Hace pocos minutos acabamos de ejecutar la militarización total de Puerto Bolívar como parte de una nueva ofensiva del Bloque de Seguridad para recuperar el control del territorio”, informó Loffredo en sus redes sociales sobre este enclave situado en la provincia de El Oro.

Gian Carlo Loffredo, Ministro de Defensa, habla con la prensa, el 10 de mayo de 2025 (REUTERS/Karen Toro)

El ministro subrayó que “se le acabó el tiempo a las mafias” y describió la intervención como una operación “a gran escala”, lanzada desde la madrugada y coordinada por las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional.

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La operación, que Loffredo calificó como dirigida contra “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande de Ecuador”, responde a una decisión del presidente Daniel Noboa. “Nos mantenemos vigilantes desde el puesto de mando y en territorio, para fortalecer la ofensiva durante su ejecución. Será un esfuerzo sin precedentes por parte de Fuerzas Armadas; hemos cercado los lugares más calientes y vamos por ellos”, agregó.

Droga confiscada por uniformados ecuatorianos

Según un comunicado del Ministerio, más de un millar de militares y más de 300 policías han sido desplegados en esta “megaoperación” para recuperar el control de “una zona golpeada por estructuras criminales”.

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Ecuador, rodeado por Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, cuenta con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, lo que lo ha transformado en un punto clave para el tráfico de droga hacia Europa y Norteamérica. En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos que en 2024, año en que se contabilizó un récord de 294,61 toneladas, según cifras oficiales.

(Con información de EFE)

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