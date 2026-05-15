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“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

La deportista narró ante Michelle Obama el estado mental con el que afrontó cada partido en Melbourne y los recursos que empleó para que sus rivales no advirtieran lo que ocurría dentro de la cancha

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La campeona destaca la importancia de hablar abiertamente sobre fertilidad, congelación de óvulos y los desafíos de la maternidad en el deporte (REUTERS/Matthew Childs)
La campeona destaca la importancia de hablar abiertamente sobre fertilidad, congelación de óvulos y los desafíos de la maternidad en el deporte (REUTERS/Matthew Childs)

La voz de Serena Williams se destacó durante el encuentro moderado por Michelle Obama y Higher Ground Productions, donde repasó cómo la maternidad transformó su vida personal y profesional.

Uno de los episodios centrales fue la anécdota de competir mientras cursaba su embarazo durante el Abierto de Australia 2017, torneo que ganó sin saber, en un principio, que estaba esperando un bebé. Desde la fertilidad y sus dilemas, las dificultades físicas del circuito y el peso del legado familiar, la tenista abordó los desafíos que esto le implicó.

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La deportista reveló que convertirse en madre supuso desafíos inéditos tanto en el ámbito físico como en el emocional, especialmente por competir y conquistar el Abierto de Australia 2017 cuando llevaba siete semanas de embarazo.

Serena Williams ganó el Abierto de Australia 2017 mientras estaba embarazada de siete semanas, un hito en la historia del tenis femenino (REUTERS/Jason Reed)
Serena Williams ganó el Abierto de Australia 2017 mientras estaba embarazada de siete semanas, un hito en la historia del tenis femenino (REUTERS/Jason Reed)

Expuso la presión social y el silencio que pesa sobre la fertilidad femenina y recomendó de forma abierta la congelación de óvulos como alternativa para otras mujeres. Subrayó también la necesidad de construir redes de apoyo y normalizar el diálogo sobre salud materna y profesionalización.

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Trayectoria personal y maternidad

Desde su infancia, Serena Williams deseaba ser madre. “Siempre quise ser mamá. Incluso cuando era niña y jugaba con muñecas, ya tenía ese sueño”, recordó durante la conversación con Michelle Obama y Higher Ground Productions. Reconoció, sin embargo, que no sabía cuándo sería el momento adecuado ni qué obstáculos surgirían en el camino.

La exjugadora confesó que optó por congelar sus óvulos a los 27 años, decisión que le quitó una presión persistente en medio de su carrera deportiva. “Sentí que se quitaba un peso de encima. Desde entonces, les aconsejo a mis amigas congelar sus óvulos, es lo mejor que puedes hacer como mujer”.

El parto de Serena Williams estuvo marcado por complicaciones médicas, lo que resalta la importancia de la salud materna y la atención especializada (AP/John Minchillo)
El parto de Serena Williams estuvo marcado por complicaciones médicas, lo que resalta la importancia de la salud materna y la atención especializada (AP/John Minchillo)

Indicó además que hablar abiertamente sobre la fertilidad, los embarazos interrumpidos y las dificultades para concebir es clave para que otras mujeres se sientan acompañadas.

Por medio de su experiencia, la campeona impulsa a visibilizar los temas incómodos y a convertir los tabúes en conversaciones cotidianas, sosteniendo que el conocimiento y la honestidad son esenciales para que las nuevas generaciones accedan a más información y opciones.

Ganar el Abierto de Australia embarazada

Durante el encuentro, Williams se refirió al Abierto de Australia 2017. “No tenía intención de ganar ese torneo. Pensé que podía perder y no sentirme frustrada”.

Serena Williams considera que el conocimiento sobre el propio cuerpo y la salud materna es clave para superar desafíos físicos y emocionales (REUTERS/Jason Reed)
Serena Williams considera que el conocimiento sobre el propio cuerpo y la salud materna es clave para superar desafíos físicos y emocionales (REUTERS/Jason Reed)

La atleta recordó cómo, durante una competición en Nueva Zelanda, comenzó a percibir un agotamiento inusual junto con cambios físicos. Tras realizarse una prueba, un médico le confirmó que tenía siete semanas de embarazo: “Fue impactante, pero entendí por qué me sentía así”.

Competir embarazada supuso un reto inesperado. “No podía jugar puntos largos, necesitaba terminar rápido y alcanzar la victoria con aces y golpes ganadores”, relató. Cada triunfo la animaba a continuar. Entre sus claves estuvo el mantener una actitud serena para no evidenciar el cansancio ante sus rivales. “Las mujeres podemos lograr cualquier cosa, especialmente con fe y determinación”, señaló durante el diálogo con Michelle Obama.

Salud materna y parto

El nacimiento de su hija puso en primer plano la salud materna y la importancia de ser escuchada por los profesionales médicos. “Sabía que tendría que dar a luz por cesárea; era una sensación interna desde temprano”, narró en Higher Ground Productions.

La extenista recomienda la construcción de redes de apoyo y la normalización de debates sobre salud materna para favorecer a las nuevas generaciones (REUTERS/Daniel Cole)
La extenista recomienda la construcción de redes de apoyo y la normalización de debates sobre salud materna para favorecer a las nuevas generaciones (REUTERS/Daniel Cole)

Tras el parto, Serena Williams enfrentó complicaciones graves al sufrir coágulos sanguíneos en los pulmones. Insistió varias veces hasta que una médica tomó en serio sus síntomas y le brindó el tratamiento necesario: “Sobreviví porque mi doctora siguió mi intuición y confirmó lo que sentía. De no ser así, tal vez no estaría aquí”.

El proceso de recuperación fue exigente: cinco cirugías en ocho días y el objetivo diario de llegar caminando hasta el buzón de su casa. Williams subrayó la importancia de conocer el propio cuerpo y exigir atención médica especializada. “El conocimiento es poder. Cada experiencia es distinta y más intensa de lo que suele compartirse”, expresó ante Michelle Obama y la audiencia.

Familia, legado y ejemplo materno

La familia tiene un papel central en la vida de Serena Williams. Describió a su madre como la mayor entre sus hermanos y siempre pendiente de todos. “Mi mamá es el soporte invisible de todo lo que hemos logrado. Si mi padre era el cuerpo del proyecto, ella era la columna vertebral”.

Serena Williams prioriza una vida familiar estable y valores sólidos para sus hijas, manteniendo una rutina alejada del foco mediático en Florida (REUTERS/Jeff J Mitchell)
Serena Williams prioriza una vida familiar estable y valores sólidos para sus hijas, manteniendo una rutina alejada del foco mediático en Florida (REUTERS/Jeff J Mitchell)

Williams relató anécdotas de su infancia, con entrenamientos marcados por la disciplina impuesta por su madre. Valoró de esa etapa las noches viendo animaciones juntas y los consejos tácticos breves y certeros recibidos en finales importantes. “Mi madre fue y es el ejemplo de responsabilidad y apoyo para hijas y nietas”.

Crianza y vida privada

La fama supone retos propios para la maternidad, reconoció Williams, quien procura que sus hijas Olympia y Adira crezcan con naturalidad y valores firmes. “Intento estar presente siempre. No suelo estar fuera de casa más de 24 horas y quiero que tengan una vida lo más común posible”, manifestó en Higher Ground Productions.

La familia reside en una pequeña ciudad de Florida junto a otros deportistas, lo que aporta cierta normalidad. Williams resaltó la importancia de la humildad y del trabajo compartido para que sus hijas no se sientan distintas ni con privilegios.

Relató que fue madre de aula en la escuela de Olympia y que disfruta mezclarse con otras madres como forma de proteger a sus hijas de la presión social. La tenista destacó lo necesario de pedir disculpas a sus hijas cuando comete errores, para enseñarles empatía y humildad.

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