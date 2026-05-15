El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

Gran Hermano sancionó a Cinzia Francischiello por romper la regla de aislamiento y revelar información del exterior (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión drástica de la producción. Esta vez, la protagonista fue Cinzia Francischiello, quien recibió una dura sanción por un motivo que atenta contra una de las reglas más fundamentales del reality: la prohibición de compartir información del exterior con el resto de los participantes.

El episodio se desató durante la gala de este jueves, cuando Santiago del Moro cortó la rutina habitual para dar paso a un comunicado del “Big” que rápidamente generó un clima de silencio e incomodidad en la casa. El conductor recordó que el aislamiento y la incomunicación con el mundo exterior son pilares esenciales del formato, ya que buscan que el desarrollo del juego no se contamine con información que los jugadores no podrían conocer si no atravesaran la experiencia completa del encierro.

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“Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego, ¿verdad?”, comenzó diciendo la voz de Gran Hermano. “La incomunicación con el mundo exterior tiene como fin que lo que sucede puertas adentro no tenga ese riesgo de ser contaminado”. La advertencia apuntó directamente a Cinzia, quien tras reingresar a la competencia con un “golden ticket” fue señalada por sus compañeros y por la producción por deslizar repetidas veces datos que solamente puede conocer alguien que estuvo afuera.

Cinzia Francischiello fue acusada de influir en la estrategia de nominaciones tras contar detalles sensibles sobre participantes y eliminados

Según trascendió y se viralizó en redes sociales, Cinzia habría comentado a Danelik la cantidad de “hate” que tenía fuera de la casa, y a Eduardo le habría implantado la duda sobre su imagen pública. Además, Laura Ubfal informó que la venezolana habría contado que Emanuel era “fuerte” afuera y que los eliminados daban el beneficio 3, 2, 1 en las nominaciones, información sensible que puede influir en la estrategia y las alianzas dentro del juego.

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Gran Hermano dejó en claro que no se trata de un descuido ni de una distracción. “Desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir”, enfatizó el “Big”, apuntando que la reincidencia de Cinzia fue determinante para tomar la decisión.

El castigo fue inmediato y contundente: “Debido a estas desobediencias, he decidido aplicarte una sanción. Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados”, sentenció la voz del reality ante la mirada atónita de todos los participantes. Así, la venezolana quedó automáticamente nominada y dependerá ahora del voto del público para continuar en competencia.

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La nueva placa de nominados de Gran Hermano quedó integrada por Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino, Eduardo Carrera, Danelik Galazán y Tamara Paganini

Antes de finalizar el mensaje, Gran Hermano fue tajante y dejó una advertencia que apunta tanto a Cinzia como a los próximos jugadores que reingresen a la casa tras el repechaje: “Estaré prestando atención, como siempre, a tu comportamiento. No quiero tener que aplicar medidas aún más severas”. El mensaje fue interpretado como una señal de alerta para quienes intenten sacar ventaja del contacto con el mundo exterior.

Santiago del Moro explicó luego por qué la producción optó por la sanción y no por la expulsión directa: “Se evaluó la situación y no era tan grave para una expulsión. Además, es una advertencia para los próximos jugadores que entrarán a la casa en el repechaje porque, probablemente, no tendrán tantas chances de equivocarse”.

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Con la sanción ya aplicada, la placa de nominados suma un nuevo nombre y el juego, una nueva dosis de incertidumbre. El público, como siempre, tendrá la última palabra. Y la casa, una vez más, se ve sacudida por una decisión que puede cambiarlo todo. Tras la salvación de Juanicar, la placa quedó conformada por Cinzia, Luana Fernández, Franco Zunino, Eduardo Carrera, Danelik Galazán y Tamara Paganini.