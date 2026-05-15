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Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano

Los familiares del sargento mayor Negev Dagan, de 20 años, recibieron la noticia por parte de las FDI y, al sumar su fallecimiento, Israel contabiliza 20 militares caídos en el frente que lucha contra el grupo terrorista

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Negev Dagan, el soldado israelí de las Fuerzas de Defensa que murió en combate durante los ataques de Hezbollah en Líbano
Negev Dagan, el soldado israelí de las Fuerzas de Defensa que murió en combate durante los ataques de Hezbollah en Líbano

El Ejército israelí informó este viernes la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano, lo que eleva a 20 el número de bajas en sus filas por los enfrentamientos con el grupo terrorista proiraní Hezbollah desde principios de marzo.

El sargento mayor Negev Dagan, de 20 años, “cayó en combate en el sur de Líbano”, indicaron las fuerzas militares en un comunicado, al cual adjuntaron una imagen del integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En total, 19 soldados y un contratista civil del Ejército de Israel murieron desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.

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Durante el mismo periodo, los bombardeos israelíes causaron más de 2.800 fallecidos en Líbano, incluidos al menos 200 niños, según datos de las autoridades de Beirut. Dagan es el sexto militar muerto de las FDI en el sur del Líbano desde el inicio del alto el fuego, el pasado 17 de abril.

Por otra parte, el Ejército israelí instó este viernes a los residentes de cinco aldeas del sur libanés a evacuar de inmediato ante una inminente nueva ofensiva contra Hezbollah, a pesar de la vigencia de una tregua destinada a frenar los combates entre ambos países.

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Ante la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, el Ejército de Defensa se ve obligado a actuar con contundencia”, publicó en X el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, quien enumeró cinco aldeas situadas cerca de la ciudad de Tiro, en la costa sur libanesa.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, y otros militares israelíes en el sur de Líbano (Europa Press)
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, y otros militares israelíes en el sur de Líbano (Europa Press)

“Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y permanecer alejados de las aldeas y pueblos en un radio de al menos 1.000 metros”, añadió. Shbariha, Hmaydiya (Tyre), Zaqqoq al-Mfadi, Mashuq y Al-Hawsh fueron las aldeas y pueblos.

El grupo Hezbollah afirmó el jueves que lanzó un ataque con drones explosivos contra tropas israelíes en el norte de Israel, en una nueva escalada militar que coincidió con una ronda de negociaciones directas entre Israel y Líbano en Washington para intentar sostener el frágil alto el fuego vigente desde el mes pasado.

La organización respaldada por Irán informó en un comunicado que atacó “una concentración de soldados del ejército enemigo israelí en el sitio de Rosh HaNikra” con un dron cargado con explosivos. El objetivo se localiza cerca de la frontera entre ambos países, una de las zonas más tensas desde el inicio de la guerra regional tras la ofensiva contra Irán.

Minutos antes, las FDI confirmaron que un vehículo aéreo no tripulado lanzado por Hezbollah impactó dentro de territorio israelí y causó varios civiles heridos. “Un dron explosivo lanzado por la organización terrorista Hezbollah cayó dentro de territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano”, señaló la fuerza militar en un comunicado.

Las FDI localizaron un puesto de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano
Las FDI combaten a Hezbollah en el sur de Israel (@idfonline)

El Centro Médico Galilee, en el norte de Israel, informó que cuatro personas resultaron heridas por la explosión en el área de estacionamiento de Rosh HaNikra. Uno de los heridos permanece en estado crítico, según el hospital.

En paralelo, Israel y Líbano mantuvieron discusiones “positivas” en Washington el jueves durante el primer día de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah, a pocos días de que expire la tregua vigente. Este viernes, las delegaciones volverán a reunirse en el Departamento de Estado en busca de un acuerdo que responda a las exigencias de ambos países.

“Hemos tenido una jornada completa de conversaciones productivas y positivas que se prolongaron de las 09:00 a las 17:00. Esperamos seguir mañana y confiamos en poder decir más en ese momento”, afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marcos Rubio.

(Con información de AFP)

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