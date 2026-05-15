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La inesperada confesión de Adabel Guerrero sobre su ex, Martín Lamela: “Ahora me cachondea”

La actriz confesó en LAM que el empresario se transformó física y anímicamente después del final de su relación. Qué dijo sobre su vínculo con el empresario Rodrigo Alenaz

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Adabel Guerrero reveló que la transformación física y anímica de Martín Lamela despierta nuevas emociones pese a su separación (Video: LAM, América TV)

Adabel Guerrero abrió su corazón en una sincera entrevista en LAM (América TV) y sorprendió con una confesión poco habitual sobre su vínculo con Martín Lamela, su expareja y padre de su hija Lola. A pocas semanas de confirmar públicamente la separación tras 17 años de relación, la bailarina y actriz se animó a contar detalles íntimos del desgaste de la pareja, el proceso de ruptura y cómo influyó el tiempo en la percepción que tiene hoy sobre el empresario.

La charla comenzó con una reflexión sobre el cambio radical que, según Adabel, experimentó Lamela después de la separación. “Él estaba muy dejado, se lo notaba muy dejado, había engordado mucho. No tengo nada contra la gordura, pero sí hablaba como de cierta dejadez conociéndolo a él”, relató. Y agregó: “Demasiado. Es más, lo veía triste, lo veía enojado todo el tiempo”. Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre si Lamela no la “erotizaba”, Adabel fue tajante: “Es el día y la noche. Chicos, vean fotos de las vacaciones de verano y ven una foto de Martín ahora. Es otra persona”.

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La transformación física y anímica de su ex, tras la ruptura, no le pasó desapercibida a Adabel: “Celos no me da porque yo quiero que él sea feliz. Sí me cachondea porque digo, hijo de p..., lo lindo que se puso ahora”. Sin embargo, aclaró que el cambio no es solo externo: “No lo digo solamente por la cáscara. Hay un lenguaje no verbal en él que ya deduzco que no me seduce”.

La historia de amor de Adabel Guerrero y Martín Lamela (Instagram)
La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela llegó tras 17 años de relación y múltiples signos de desgaste en la pareja (Instagram)

La artista profundizó en las razones del desgaste: “Había mucho desgaste desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo”. El panel recordó que la pareja dormía separada desde hacía dos años. Adabel explicó que tenía que ver con los horarios y las necesidades biológicas de descanso derivadas de su trabajo en teatro: “Le pedí que cuando se levantan con Lola a las ocho de la mañana y yo me acosté a las cinco, porque vengo a hacer tres funciones de Sex, necesito dormir para reconstruir mi cuerpo y descansar. Pero él, en vez de levantarse con Lola y jugar en la habitación de ella, se ponían a saltar arriba de la cama. Necesito dormir. ¿Cuál es la parte que no se entiende?”. Finalmente, la situación se volvió insostenible y Adabel decidió mudarse a la habitación de su hija.

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Al ser consultada por los rumores de infidelidad y la existencia de terceros en discordia, Adabel admitió que existieron muchas cosas, pero que el desgaste fue el factor determinante. En cuanto a Rodrigo Alenaz, el empresario del mundo del karting con quien se la vinculó sentimentalmente, la bailarina reconoció: “Nos estamos conociendo. Él se enteró, yo se lo blanqueé. Es amigo de Valeria Archimó, me lo presentaron, nos conocimos, ha venido al teatro, nos quedamos en el After Sex bailando todos, tomando algo, que yo lo he venido haciendo de hace rato para también divertirme un poco”.

adabel guerrero martín lamela
Adabel Guerrero explicó que las diferencias de horarios y la falta de descanso por su trabajo llevaron a la necesidad de separarse en la casa

Sobre la reacción de Lamela respecto a este nuevo vínculo, el panel le consultó si existía cierto resquemor: “¿A Martín ya le molestaba Rodrigo cuando todavía estábamos juntos?“, quiso saber Denise Dumas. La respuesta de Adabel fue contundente: ”No, porque vos fijate que fue como justo ahí. Pero él sospechaba”. El panel apuntó que Alenaz y Lamela comparten la misma pasión por los autos, lo que podría haber incrementado la incomodidad.

Consultada sobre si tenía alguna autocrítica en el proceso de separación, Adabel fue honesta: “Pifiar, pifiamos en un montón de cosas. Cuando ya empecé a tomar conciencia de que finalmente me quería separar, empecé como a tomarme libertades de quedarme tomando algo con Valeria o salir a comer con amigos, hacer cosas que antes no hacía por años. Empecé a llegar más tarde, no le avisaba, porque yo ahí sí que había revoleado un poco la chancleta. Y eso no le hizo mucha gracia”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Lamela también hubiera tenido una relación paralela, Adabel confesó: “Siempre sospeché. Pero no busco. Si buscás, encontrás”.

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