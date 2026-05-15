Pagos de ANSES en mayo 2026: aumentos por inflación, cronogramas escalonados y bonos extraordinarios para jubilados, AUH y pensiones

El calendario de pagos de ANSES para mayo 2026 establece fechas diferenciadas según terminación de DNI y tipo de prestación social

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 15 de mayo de 2026 con su calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. El cronograma responde a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y al tipo de prestación, e incluye tanto los haberes como los refuerzos extraordinarios dispuestos para este mes.

La actualización de los montos se fundamenta en la variación del índice de inflación de marzo, que determinó un aumento del 3,38% para todas las prestaciones. El pago escalonado apunta a garantizar el acceso ordenado y brindar previsibilidad a los millones de titulares del sistema previsional nacional.

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Quiénes cobran hoy, 15 de mayo de 2026

El cronograma oficial de la ANSES establece qué prestaciones y asignaciones se abonan este viernes 15 de mayo, según la terminación de DNI y el tipo de beneficio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Perciben hoy sus haberes los jubilados y pensionados cuyos montos no superan el mínimo y cuyo DNI finaliza en 4. El calendario para este grupo comenzó el 11 de mayo y se extiende hasta el 21 de mayo para abarcar todas las terminaciones de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4. Ambos beneficios siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se acredita hoy a quienes tienen DNI terminado en 4, replicando el calendario de pago de la AUH.

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Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo cobran hoy si su DNI termina en 4, según el cronograma de ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonan hoy a quienes poseen DNI terminado en 8 y 9. Este grupo incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, ajustadas a la última actualización de haberes.

Asignación por Prenatal

Hoy reciben la Asignación por Prenatal aquellas beneficiarias cuyo DNI termina en 4 o 5, según el cronograma de mayo.

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Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones Pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan del 12 de mayo al 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo iniciará la acreditación el 22 de mayo para los primeros beneficiarios, por lo que este pago no corresponde a la fecha actual.

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La Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo se acreditan hoy a beneficiarios con DNI terminado en 4 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo establecido es de $2.645.689,38, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $179.859,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $314.539,28, y con el bono de refuerzo, el monto llega a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87, que se incrementan a $345.221,87 con el bono. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo, alcanzando los $463.174,10 con el refuerzo.

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Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

Las fechas de cobro y montos de cada prestación social pueden consultarse en los canales oficiales y delegaciones de ANSES en todo el país - ANSES

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un monto de $141.285,31 para mayo. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

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Nacimiento : $82.353

: $82.353 Adopción : $492.366

: $492.366 Matrimonio : $123.307

: $123.307 Cónyuge : $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales) Prenatal : entre $70.651 y $14.873, según IGF

: entre $70.651 y $14.873, según IGF Hijo para protección social : $141.286

: $141.286 Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual se encuentra en $55.672, con valores diferenciados para zonas geográficas especiales. La prestación por desempleo es de $55.672, cifra que también corresponde a monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo en todo el país.