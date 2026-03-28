Salud

10 alimentos ricos en potasio que ayudan a regular la presión arterial

Sumar variedades frescas y cotidianas en los menús habituales permite cubrir necesidades clave del organismo sin recurrir a suplementos artificiales

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Tensiómetro digital con un manguito sobre una mesa de madera rodeado de alimentos como salsa de tomate, lentejas, aguacate, plátanos, melón y pan integral.
El potasio es fundamental para regular la presión arterial y proteger la salud cardiovascular, según la OMS y la AHA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo una pequeña parte de la población consume alimentos ricos en potasio, aunque aumentar su ingesta mediante la dieta contribuye eficazmente al control de la presión arterial y la protección cardiovascular, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana del Corazón (AHA).

La OMS recomienda una ingesta diaria de al menos 3.510 mg de potasio para adultos, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) fija el valor en 3.500 mg. Sin embargo, solo cerca del 2% de la población alcanza estos niveles, lo que incrementa el riesgo de hipertensión, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y la EFSA.

El potasio actúa como contrapeso del sodio, ayudando a eliminar el exceso de este último a través de la orina y contribuyendo a mantener la presión arterial en valores saludables.

La deficiencia de potasio, conocida como hipopotasemia, puede afectar la función neuromuscular y cardiovascular, y se asocia con mayor prevalencia de hipertensión, según la revista médica The Lancet.

Primer plano de una mujer sentada a una mesa de madera, con un manguito de tensiómetro digital gris en su brazo izquierdo y el aparato blanco al lado.
Solo el 2% de la población alcanza la ingesta diaria de potasio recomendada por organismos internacionales de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas activas, con dietas pobres en vegetales o que sudan mucho —como atletas o trabajadores en ambientes calurosos— presentan mayor riesgo de déficit de potasio. En estos casos, la reposición diaria a través de la alimentación es esencial, según la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Síntomas de la deficiencia de potasio y grupos de riesgo

La deficiencia de potasio se manifiesta con espasmos musculares, debilidad, fatiga, mareos y arritmias. Los grupos con mayor riesgo son personas sometidas a ejercicio intenso, dietas restrictivas, uso prolongado de diuréticos o bajo consumo de productos frescos.

Un déficit prolongado puede provocar retención de sodio en los riñones, aumentando el volumen de líquido en sangre y favoreciendo el desarrollo de hipertensión arterial. Detectar estos síntomas y ajustar la dieta es esencial para prevenir complicaciones, de acuerdo con la OMS y la Academia Española de Nutrición.

Síntomas como debilidad, espasmos musculares y arritmias pueden indicar una deficiencia de potasio en la dieta cotidiana (Crédito: Yehor Deineka)
Síntomas como debilidad, espasmos musculares y arritmias pueden indicar una deficiencia de potasio en la dieta cotidiana (Crédito: Yehor Deineka)

Diez alimentos que ayudan a controlar la presión arterial

El consumo regular de frutas, verduras y otros productos naturales ricos en potasio facilita el cumplimiento de los valores diarios recomendados. Los siguientes alimentos destacan por su aporte y utilidad en la prevención de enfermedades cardiovasculares, según la OMS y la EFSA:

  1. Salsa de tomate: una lata de 170 gramos de pasta de tomate aporta 1.724 mg de potasio, convirtiéndose en una de las fuentes más concentradas.
  2. Lentejas: media taza contiene 949 mg de potasio, además de fibra, proteínas y magnesio. Se recomienda elegir versiones bajas en sodio.
  3. Palta: media ofrece 42 mg de potasio, aunque la cifra puede variar según el tamaño y variedad.
  4. Damascos secos: una porción constituye una alternativa saludable y con buen contenido de potasio.
  5. Banana: una fruta mediana proporciona 375 mg, lo que lo convierte en una opción adecuada tras la actividad física.
  6. Frutas cítricas: una naranja mediana aporta 232 mg, y otras frutas como las nectarinas también contribuyen en menor medida.
  7. Melón: ofrece 157 mg de potasio por porción. Otras variedades, como el melón verde y la sandía, también aportan este mineral.
  8. Kiwi: una unidad entrega 302 mg de potasio, sumando beneficios de vitamina C y fibra.
  9. Papas: una papa blanca mediana contiene 450 mg y una batata, 486 mg, superando al plátano en aporte de potasio.
  10. Agua de coco: una taza equivale a 600 mg de potasio y es una opción natural para reponer electrolitos.

Además, otros alimentos como frutos secos, semillas, productos lácteos, cereales integrales, pescado y carnes también contribuyen a aumentar el consumo total de potasio, aunque en menor proporción comparados con frutas y verduras, según la EFSA.

Consejos para incrementar el consumo de potasio de manera segura

La principal recomendación de las entidades internacionales, como la OMS y la Academia Española de Nutrición y Dietética, es priorizar fuentes naturales de potasio y mantener una dieta variada basada en productos frescos.

La suplementación con potasio solo debe considerarse bajo prescripción médica, ya que el exceso mediante suplementos puede causar hiperkalemia, una condición potencialmente grave.

Disposición cenital de plátano, aguacate entero y medio, lentejas en cuenco, papas, tomates en rama, albaricoques secos, kiwis, naranja y melón con agua de coco.
La OMS y la Academia Española de Nutrición recomiendan priorizar el consumo de potasio a partir de alimentos frescos y naturales

Para optimizar la ingesta de potasio sin aumentar el consumo de sodio —lo que podría contrarrestar los beneficios—, se aconseja preferir alimentos frescos y evitar productos ultraprocesados o enlatados con alto contenido de sal. Incorporar diariamente frutas, verduras y legumbres permite alcanzar los valores recomendados y aprovechar todos los beneficios del potasio para la salud cardiovascular y general.

La dieta equilibrada, según la OMS y la EFSA, cubre las necesidades de potasio en la mayoría de los adultos sanos, sin requerir suplementos artificiales. Solo en situaciones específicas, como enfermedades renales crónicas o tratamientos con determinados fármacos, puede ser necesario ajustar la ingesta bajo supervisión médica especializada.

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